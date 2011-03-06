รูปภาพ แผนภูมิ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เผยแพร่ ณ ที่นี่ รวมถึงการออกแบบจัดวางอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การนำไปเผยแพร่และ/หรือการผลิตซ้ำจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือการนำเสนอจากหน้าโฮมเพจนี้เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัว
โลโก้ Kärcher และส่วนประกอบของคำว่า Kärcher เป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองของ บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ อีกหลายรายการ การใช้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเท่านั้น