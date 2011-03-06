เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของคาร์เชอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด ไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ เท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด จะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการอ้างถึง ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านหน้าเว็บไซต์ของคาร์เชอร์ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือหน้าโฮมเพจอื่นถือเป็นความเสี่ยงของผู้เข้าชมเอง และโปรดใช้เว็บไซต์เหล่านั้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง