ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ข้อมูลร้านค้าออนไลน์

    คุณสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ของคาร์เชอร์ได้ที่นี่

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    ค่าจัดส่ง

    สินค้าที่สั่งซื้อจาก Karcher ยอดรวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

    สำหรับสินค้าที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,000 บาท จะมีค่าส่งดังต่อไปนี้

    • ค่าส่ง 100 บาท/ออเดอร์
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    บริการจัดส่ง

    สินค้าที่คุณสั่งซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ Karcher ประเทศไทย จะถูกส่งจากคลังสินค้าของเราไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณได้แจ้งไว้ ระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับสินค้าบ้านและสวน พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 3-5 วันทำการ ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ สำหรับสินค้าอุตสหกรรม พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 7-10 วันทำการ ต่างจังหวัด 10-14 วันทำการ

    การจัดส่งสินค้านอกประเทศไทย

    ขออภัย เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเราไปยังต่างประเทศได้

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    การชำระเงิน

    คาร์เชอร์ให้บริการรับชำระเงินหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า:

    บัตรเครดิต

    ในร้านค้าออนไลน์ของคาร์เชอร์ คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตได้โดยตรง เรารับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร MasterCard, Visa และ JCB คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินในหน้าวิธีการชำระเงิน

    จ่ายเงินปลายทาง

    ในร้านค้าออนไลน์ของคาร์เชอร์ คุณสามารถสั่งซื้อและชำระเงินปลายทางได้ โดยเลือก "COD" หากเลือกแบบชำระเงินปลายทาง ทางเราขอให้คุณตัดสินใจให้ดีก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากเราจะไม่รับการปฎิเสธรับสินค้าที่ปลายทาง

    โอนเงินผ่านธนาคาร

    การ โอนเงินผ่านธนาคาร เป็นวิธีการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย คุณสามารถโอนเงินผ่านทุกธนาคารชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น โมบายแบงก์กิ้ง หรือ พร้อมเพย์ หลังโอนเงินแล้วเพียงแจ้งยืนยันการชำระเงิน ระบบของเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้คุณทันที

    ชำระผ่าน e-Wallet

    การ ชำระผ่าน e-Wallet ช่วยให้คุณจ่ายค่าสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยไม่ต้องพกเงินสด รองรับช่องทางยอดนิยม เช่น TrueMoney Wallet และ LINE Pay ทำให้คุณสามารถชำระเงินได้ทันทีหลังเลือกสินค้า พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อมูลการเงินของคุณถูกปกป้องอย่างเข้มงวด

    ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (BNPL)

    บริการ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (BNPL) คุณสามารถแบ่งชำระเป็นงวดตามความสะดวกกับ ATOME ทำให้บริหารการเงินได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณช้อปปิ้งได้ทันทีโดยไม่พลาดสินค้าที่ต้องการ

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    การส่งคืนสินค้า

    เงื่อนไขการรับคืน/เปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

    นโยบายการรับคืนสินค้า

    1. บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า
    หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า

    2. ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ โดยลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานวิดีโอแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแกะกล่อง และไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
    สภาพสินค้าจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่าง ๆ ยังคงอยู่ครบถ้วน และบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า

    นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

    1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า โดยลูกค้าจะต้องมีหลักฐานวิดีโอแสดงให้เห็นตัวสินค้า เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบและพิจารณาว่าสินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งเป็นกรณีเดียวที่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้
    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อไป

    ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

    1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด ให้กับลูกค้า โดยอ้างอิงตามหลักฐานใบสั่งซื้อ

    2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด อันเกิดจากการผลิต เสียหายระหว่างการขนส่ง หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน ก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น หรือกรณีที่ลูกค้าไม่มีหลักฐานวิดีโอแสดงสภาพสินค้าอย่างชัดเจน

    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

    หมายเหตุ

    1. ลูกค้ากรุณาตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน ลูกค้าจึงควรตรวจสอบนโยบายการรับประกันของสินค้าที่ต้องการก่อนตัดสินใจซื้อ

    2. ในกรณีสินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบปัญหา ผ่านช่องทาง

    • Tel. 02-021-2838
    • อีเมล: online.karcher@th.karcher.com
    • Line: @Karcherthailand

    ให้บริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

    3. ลูกค้าต้องแนบวิดีโอหลักฐานที่ชัดเจนในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถยืนยันอาการได้ หรือไม่แสดงอาการขณะตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

    4. ลูกค้าต้องแนบหลักฐานอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมส่งคืนสินค้าทั้งกล่อง รวมถึงอุปกรณ์ครบทุกชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

    5. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า รวมถึงการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 15–30 วันทำการ

    6. การส่งคืนสินค้า จะต้องส่งคืนจากช่องทางที่ทำการสั่งซื้อโดยตรง บริษัทฯ ไม่สามารถรับสินค้าที่ส่งคืนจากช่องทางออนไลน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุได้

    นโยบายการคืนเงิน

    1. บัตรเครดิต/เดบิต: คืนเงินเข้าบัตรใบเดิม ภายใน 7–15 วันทำการ (บัตรเครดิต) หรือ 15–45 วันทำการ (บัตรเดบิต)

    2. เก็บเงินปลายทาง (COD) / QR พร้อมเพย์ / Mobile Banking: ลูกค้าต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ประกอบการคืนเงิน ภายใน 15–30 วันทำการ

    3. การชำระผ่าน e-Wallet และบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (BNPL): คืนเงินผ่านช่องทางเดิม ภายใน 45 วันทำการ

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