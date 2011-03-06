เป้าหมายของโครงการเพื่อความยั่งยืน Blue Competence ก็คือการก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งนำเสนออุปกรณ์เพื่ออนาคตที่มีความยั่งยืนจากแวดวงวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบให้กับบรรดานักการเมืองและสาธารณชนได้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่รออยู่ในอนาคตข้างหน้าสำหรับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกขณะนั้นต้องการคำตอบที่ชัดเจนและทันท่วงที นั่นคือเหตุผลและเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ได้แก่
- การประหยัดพลังงาน: ลดลงเพื่อผลที่เพิ่มขึ้น
- แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน: นำแหล่งพลังงานที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาและนำพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้
- ใช้แหล่งพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด: ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่ขึ้นมา
- การปล่อยมลพิษ: ลดระดับการปล่อยมลพิษหรือป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษได้
- ความคล่องตัว: ผลิตภัณฑ์สำหรับยุคที่ไม่มียานยนต์ในรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกต่อไป
- การบริหารจัดการการรีไซเคิล: หลีกเลี่ยง ลด และรีไซเคิลขยะอย่างชาญฉลาด
- ลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน: จากวัตถุดิบและการผลิตพลังงาน (ผ่านทางการผลิต) การปฏิบัติงานและการรีไซเคิล ไปจนถึงผลลัพธ์โดยรวมของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ขอบเขตความรับผิดชอบและภารกิจนั้นยิ่งใหญ่มหาศาล เส้นทางอันยาวไกลทอดอยู่เบื้องหน้าเราทุกคน เมื่อมีการดำเนินการไปแล้วอีกขั้นหนึ่ง อีกหลาย ๆ คนก็จะทำตาม ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ห่างไกลสำหรับอนาคตข้างหน้า แต่เป็นหน้าที่และภารกิจในแต่ละวันของเราที่ต้องทำให้ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าอนาคตของทุกคน