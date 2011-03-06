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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรม HD / HDS

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    eco!efficiency

    การใช้โหมด eco!efficiency ในเครื่อง HDS ทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้:

    • ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับงานทำความสะอาดตามปกติ
    • ปล่อย CO2 น้อยลงกว่าเดิม 20%
    • ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 20%
    eco!efficiency

    อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

    การเลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณจะสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าและน้ำได้อีกด้วย

    • หัวฉีดสิ่งสกปรกสำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้รวมเอาข้อดีต่างๆ จากของหัวฉีดน้ำแรงดันสูงเฉพาะจุดกับการฉีดแบบกระจายเข้าไว้ด้วยกัน
    • เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
    • หัวฉีดอันทรงพลังสามารถสร้างแรงกระแทกได้มากขึ้นถึง 40% --> มั่นใจได้ว่าสามารถทำความสะอาดได้รวดเร็วขึ้นและทั่วถึงมากกว่า
    • แปรงทำความสะอาดแบบหมุนสำหรับการล้างทำความสะอาดรถยนต์ได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
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    ปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง

    ระบบ Servo Control จะช่วยให้สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง:

    • ปรับแรงดันและปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุดตามลักษณะงานทำความสะอาดแต่ละประเภท
    • สิ่งสกปรกที่ไม่ฝังแน่นสามารถล้างออกได้โดยใช้น้ำในปริมาณน้อยลง จึงช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้อีกทาง
    Servo

    ปิดน้ำเสียแต่เนิ่น ๆ

    เมื่อใช้ท่อน้ำที่ยาว สามารถปิดน้ำก่อนได้เมื่อเห็นว่ามีน้ำอยู่ในท่อยางและถังเก็บน้ำมากพอสำหรับใช้ทำความสะอาดให้เสร็จ

    ถ่ายน้ำยาทำความสะอาดที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ด้วยระบบ Switch-Chem จะไม่สามารถเทน้ำยาทำความสะอาดออกจากขวดบรรจุน้ำยาจนหมดเกลี้ยงได้ เมื่อมีการนำขวดน้ำยาทำความสะอาดออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว น้ำยาที่เหลืออยู่ในขวดก็จะถูกถ่ายไปยังขวดถัดไปในทันที

    Switch-Chem System