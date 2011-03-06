eco!efficiency
การใช้โหมด eco!efficiency ในเครื่อง HDS ทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้:
- ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับงานทำความสะอาดตามปกติ
- ปล่อย CO2 น้อยลงกว่าเดิม 20%
- ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 20%
การใช้โหมด eco!efficiency ในเครื่อง HDS ทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้:
การเลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณจะสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าและน้ำได้อีกด้วย
ระบบ Servo Control จะช่วยให้สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำโดยอัตโนมัติได้ที่ตัวปืนฉีดน้ำโดยตรง:
เมื่อใช้ท่อน้ำที่ยาว สามารถปิดน้ำก่อนได้เมื่อเห็นว่ามีน้ำอยู่ในท่อยางและถังเก็บน้ำมากพอสำหรับใช้ทำความสะอาดให้เสร็จ
ด้วยระบบ Switch-Chem จะไม่สามารถเทน้ำยาทำความสะอาดออกจากขวดบรรจุน้ำยาจนหมดเกลี้ยงได้ เมื่อมีการนำขวดน้ำยาทำความสะอาดออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว น้ำยาที่เหลืออยู่ในขวดก็จะถูกถ่ายไปยังขวดถัดไปในทันที