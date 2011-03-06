Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผิว สิ่งของ พื้น หรือแม้แต่ในอากาศรอบตัว เชื้อโรคอย่างไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรานั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เราก็ไม่อาจต้านทานเชื้อโรคเหล่านี้ได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย ดังที่วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน ด้วยโซลูชันด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง คาร์เชอร์ พร้อมมอบคำตอบที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกความต้องการ ทุกสภาพแวดล้อม และทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สำนักงานไม่ใช่ห้องผ่าตัด โรงเรียนไม่ใช่ครัวร้านอาหาร และห้องตรวจที่ปิดมิดชิดก็ไม่ใช่พื้นที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งของโรงแรม ด้วยเหตุนี้ คาร์เชอร์จึงไม่ได้นำเสนอเพียงโซลูชันการฆ่าเชื้อและสุขอนามัยแบบเดียวสำหรับทุกคน แต่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามความต้องการที่แท้จริงเพื่อรับประกันความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานและลูกค้าในแต่ละกรณีอย่างแม่นยำ
การป้องกันการติดเชื้อที่ชาญฉลาดเริ่มต้นด้วยแนวคิดการทำความสะอาดและสุขอนามัยที่สมดุล ในฐานะพันธมิตรแบบครบวงจรด้านความสะอาด คาร์เชอร์ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับคุณ เพื่อวางแผนมาตรการฆ่าเชื้อและสุขอนามัยที่เหมาะสม ก่อนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสินค้าที่หลากหลายของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทางเคมี, อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-น้ำเย็น ไปจนถึงเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบกรองที่ตอบโจทย์ของคุณ โดยโซลูชันทั้งหมดของเราถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ และผ่านการรับรองตามมาตรฐานยุโรป
ความร้อนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงและน่าเชื่อถือในการยับยั้งหรือทำลายจุลชีพ แม้จะใช้เวลาสัมผัสเพียงสั้น ๆ เท่านั้น คาร์เชอร์ สามารถพิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ และเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งผ่านการทดสอบอิสระในห้องปฏิบัติการภายนอกได้ยืนยันแล้วว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นสารฆ่าเชื้อที่วางใจได้
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ และเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับจากคาร์เชอร์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์ในการกำจัดแบคทีเรียและยับยั้งไวรัสได้ทั้งสองประเภท ได้แก่ ไวรัสที่มีเปลือกหุ้มซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอย่าง COVID-19, ไข้หวัดใหญ่, คางทูม, หัด, อีโบลา หรือไวรัสฮันตา รวมถึงสามารถกำจัดเชื้อโรคกลุ่ม ไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้ม เช่น อะดีโนไวรัส, โรตาไวรัส และโนโรไวรัส ซึ่งมักพบได้บ่อยในโรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และสถานศึกษา
การใช้ความร้อนจากน้ำร้อนหรือไอน้ำมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการดูแลพื้นผิวแข็งที่ทนความร้อน พื้นที่ภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นผิวและบริเวณที่ ไม่ต้องการให้มีสารเคมีตกค้าง หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทางเคมีได้
เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม เครื่องทำความสะอาดไอน้ำและเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับจากคาร์เชอร์ ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานยุโรป EN 16615 โดยมีฤทธิ์ในการกำจัดแบคทีเรียและมีคุณสมบัติในการยับยั้งไวรัสระดับ "Limited Virucidal PLUS" ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่พบบ่อยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติเด่นนี้ จึงทำให้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์เหมาะสมอสำหรับการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยบนพื้นผิวเตรียมอาหารและพื้นในห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องแต่งตัว รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางในสถานพยาบาล, กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการ และอาคารสาธารณะต่าง ๆ
ด้วยพลังการทำความร้อนที่สูงกว่า 65°C และระยะเวลาสัมผัสพื้นผิวเพียงหนึ่งนาที เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-น้ำเย็นจากคาร์เชอร์สามารถสร้างประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระ คุณสมบัตินี้ทำให้เครื่องจักรกลุ่มนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง
การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี คือกระบวนการกำจัดหรือยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคบนสิ่งของหรือพื้นผิวต่าง ๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ ในขณะที่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเชิงป้องกัน หรือการฆ่าเชื้อเป็นประจำตามกิจวัตรนั้น มักถูกเรียกว่าการดูแลสุขอนามัย เนื่องจากมักเป็นการดำเนินการในพื้นที่ทั่วไปภายนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
การเลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งานและประเภทของพื้นผิวที่ต้องการดูแล ไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มแอลกอฮอล์, อัลคิลามีน, สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม, สารประกอบเปอร์ หรือคลอรีน ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกัน การเลือกสารเคมีเหล่านี้ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกกรณี ซึ่งคาร์เชอร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาแก่คุณ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อจากคาร์เชอร์ ได้รับการรับรองให้ใช้งานได้ทั้งบนพื้นผิวแข็งและพื้นผิวสิ่งทอ ทั้งในสถานพยาบาล, อาคารสาธารณะ, โรงเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ห้องครัว, โรงอาหาร, สถานที่ออกกำลังกาย และพื้นที่อื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีคุณสมบัติเด่นในด้านการกำจัดเชื้อโรคได้กว้างขวางเห็นผลในระยะเวลาสัมผัสที่สั้น ใช้ปริมาณน้อยแต่ทรงประสิทธิภาพ และมีความอ่อนโยนต่อวัสดุสูง เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่หลากหลายจากคาร์เชอร์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแม่นยำ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อจากคาร์เชอร์ ถูกคิดค้นมาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการเช็ด โดยมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมเชื้อโรคได้หลากหลาย และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานยุโรป EN 14476 ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับกลุ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นสิ่งทอ ทั้งแบบใช้แล้วทิ้ง และแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดพื้นผิว หรือระบบม็อบถูพื้น นอกจากนี้ยังรองรับรูปแบบการทำความสะอาดแบบ Pre-conditioned cleaning (การเตรียมผ้าหรือม็อบด้วยน้ำยาไว้ล่วงหน้า)
อุปกรณ์ฉีดพ่นแบบใช้งานด้วยมือจากคาร์เชอร์คือโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในทุกจุดที่การเช็ดทำความสะอาดแบบปกติไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ซอกมุมและรอยแตกต่าง ๆ หรือในพื้นที่ขนาดใหญ่
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป คาร์เชอร์ขอแนะนำให้ใช้การฆ่าเชื้อด้วยมือร่วมกับเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติที่ทรงพลัง นอกจากจะช่วยให้พื้นสะอาดและปลอดเชื้อได้อย่างรวดเร็วแล้ว คุณยังสามารถเลือกติดตั้ง ชุดอุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อ และก้านพ่นสเปรย์ในตัวเพื่อจัดการกับจุดที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น ถังขยะ, ป้ายข้อมูล, ประตูหมุน, ชัตเตอร์ม้วน และจุดสัมผัสอื่น ๆ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากคาร์เชอร์ คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ RM 732 และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ RM 735 เพื่อการดูแลสุขอนามัยในพื้นที่เฉพาะทาง เช่น ห้องน้ำส่วนกลาง, สระว่ายน้ำ, ครัวเชิงพาณิชย์, ห้องเย็น และโรงฆ่าสัตว์ วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การกระจายน้ำยาเป็นไปอย่างทั่วถึง แต่ยังรับประกันกระบวนการฆ่าเชื้อที่ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ
ในขณะที่พื้นผิวต่าง ๆ สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำยาหรืออุปกรณ์ความร้อน แต่ยังมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่มองไม่เห็น คือ อนุภาคที่ปนเปื้อนไวรัสในอากาศรอบตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ก่อนที่ไวรัสจะเกาะรวมกับฝุ่นละอองและตกลงสู่พื้น พวกมันสามารถลอยตัวและมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมีโอกาสที่จะหายใจนำเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา
เครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นสมรรถนะสูงจากคาร์เชอร์ที่ติดตั้งแผ่นกรอง HEPA-14 คุณภาพสูง คือกุญแจสำคัญที่ช่วยปิดช่องว่างในการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ โดยเครื่องฟอกอากาศจะทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่านระบบกรอง HEPA-14 ที่มีตาข่ายละเอียดพิเศษหลายครั้งต่อชั่วโมง เพื่อดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างแม่นยำ อากาศที่ผ่านการกรองแล้วจะช่วยลดความเข้มข้นของอนุภาคและไวรัสที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อในอากาศ และรักษาความสะอาดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของเครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรอง HEPA-14 จะทำหน้าที่กำจัดไวรัสที่เกาะตัวกับอนุภาคฝุ่นซึ่งตกลงสู่พื้นแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ทั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นจากคาร์เชอร์จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ปิดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน, สำนักงาน, ร้านอาหาร, ร้านค้าปลีก และแน่นอนว่ารวมถึงสถานพยาบาลหรือคลินิกด้วยเช่นกัน
เครื่องฟอกอากาศรุ่น AF 100 จากคาร์เชอร์ สามารถติดตั้งแผ่นกรองมาตรฐาน HEPA-14 (ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN 1822) โดยการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้สามารถผลัดเปลี่ยนอากาศได้ถึง 6 ครั้งต่อชั่วโมง สำหรับห้องที่มีขนาดสูงสุดถึง 35 ตร.ม. พร้อมประสิทธิภาพในการกรองละอองลอย ที่อาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ออกจากอากาศได้ไม่ต่ำกว่า 99.995%*
*คำนวณจากความสูงเพดานที่ 2.5 เมตร และการผลัดเปลี่ยนอากาศ 6 ครั้งต่อชั่วโมง ทั้งนี้สามารถติดตั้งเครื่องฟอกอากาศหลายเครื่องร่วมกันได้ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่รวม
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งจากคาร์เชอร์ เช่น รุ่น T 11/1 Classic HEPA หรือ T 10/1 Adv HEPA มาพร้อมกับแผ่นกรอง HEPA-14 ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถดักจับอนุภาคของไวรัสที่ยึดเกาะอยู่กับฝุ่นละอองได้สูงถึง 99.995% (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1822/2019 และ DIN EN 60335-2-69) เครื่องดูดฝุ่นกลุ่มนี้ยังทำงานด้วยเสียงที่เงียบเป็นพิเศษ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการควบคุมเสียงให้เหลือน้อยที่สุด เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟื้น หรือโรงแรม
การประเมินความเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างโซลูชันที่ถูกต้อง เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ในขั้นตอนนี้ เราจะทำการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตของมาตรการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่จำเป็น โดยยึดตามความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้แนวทางที่แม่นยำและคุ้มค่าที่สุด
ร่วมค้นพบนวัตกรรมสุขอนามัยแบบองค์รวม ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์อาคารและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการให้คำปรึกษา คาร์เชอร์พร้อมสนับสนุนคุณถึงหน้างาน (On-site) เพื่อช่วยผลักดันมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการฝึกอบรมที่ละเอียดและครบถ้วน