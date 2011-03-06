เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคาร์เชอร์ได้สร้างมาตรฐานการประหยัดพลังงานขึ้นมาใหม่และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประหยัดพลังงาน กล่าวคือสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40% เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ของคาร์เชอร์สามารถทำน้ำร้อนโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 400 โวลต์ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในบริเวณที่ก๊าซไอเสียเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์หรือบริเวณที่ห้ามปล่อยก๊าซไอเสียได้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นทั้งสามรุ่นสามารถทำความร้อนได้ในระดับ 12, 24 หรือ 36 กิโลวัตต์ตามลำดับ และมีโหมด eco!efficiency ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิ 60°C สำหรับสิ่งสกปรกที่ติดฝังแน่นเป็นพิเศษ ตัวเครื่องสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ถึง 85°C เนื่องจากมีกำลังสูงและมีระบบ Servo Control ทำให้เครื่องรุ่น 36 กิโลวัตต์สามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 80°C ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่องอุ่นน้ำความเร็วสูงในเครื่องรุ่น 12 กิโลวัตต์ช่วยย่นเวลาในการอุ่นน้ำลงได้เป็นอย่างมาก เครื่อง HDS-E 8/16-4 M ทุกรุ่นมาพร้อมกับหม้อต้มน้ำที่ผลิตจากสแตนเลส อุปกรณ์ป้องกันการสะสมของคราบหินปูนติดตั้งอยู่ในตัว อุปกรณ์ช่วยในการโยกเอียงเพื่อให้สามารถบังคับได้สะดวก และมีลิ้นชักปิดล็อคได้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่าง ๆ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ของคาร์เชอร์สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เนื่องจากมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หม้อต้มน้ำร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและรุ่นอุปกรณ์ ภาพกราฟิกด้านบนแสดงให้เห็นการแผ่กระจายความร้อนของหม้อต้มน้ำที่หุ้มฉนวน (ทางด้านซ้ายของภาพ) เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อต้มน้ำที่ไม่มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน