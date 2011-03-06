ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    eco!efficiency – ประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่า

    "คาร์เชอร์" เครื่องหมายแห่งประสิทธิภาพ คุณภาพ และนวัตกรรมชั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เราคือผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดมาตรฐานแห่งการทำความสะอาด ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบทำความสะอาด คาร์เชอร์คือหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า ไม่เพียงแต่ในสาขานี้เท่านั้น ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 600 ชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรุ่นล่าสุดในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยการให้บริการชั้นเยี่ยมตลอดอายุการใช้งานไปจนถึงขั้นตอนการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน และการนำไปรีไซเคิลต่ออย่างถูกวิธี เราเดินหน้าโดยยึดหลักการที่ว่าลูกค้าคือดัชนีชี้วัดในทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเราจึงให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อวันข้างหน้า นั่นคือ Kärcher eco!efficiency

    ecoefficiency header 2015

    สัญลักษณ์แห่งเวลา

    ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเป็นผู้นำเส้นทาง และแสดงสีสันแห่งศักยภาพของคุณให้โลกรับรู้ สัญลักษณ์สีฟ้าที่แสดงให้ทราบถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบ eco!efficiency จากคาร์เชอร์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งนวัตกรรมของคาร์เชอร์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและสามารถวัดผลได้ ทุกสาขาธุรกิจต่างนำระบบ eco!efficiency จากคาร์เชอร์ไปประยุกต์ใช้และผสานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร

    Messbare Zeitersparnis

    ประหยัดเวลามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

    คำกล่าวที่ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองนั้นยังเป็นจริงอยู่เสมอ แต่ก็ต้องพิจารณาปัจจัยด้านประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน เครื่องมือเปี่ยมประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นย่อมนำมาซึ่งข้อได้เปรียบด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดย่นระยะเวลาการคืนทุนให้สั้นลง ได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างแท้จริง

    small hohe recyclingfaehigkeit

    นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    วัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตตั้งแต่ต้นต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดหลังจากหมดอายุการใช้งานอันยาวนานของเครื่องมือแล้ว โดยจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์ในปัจจุบันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 90%

    reduzierter wasserverbrauch

    ลดการใช้น้ำ

    น้ำดื่มถือเป็นสิ่งมีคุณค่า การประหยัดน้ำไม่เพียงแต่เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานทั้งในการแปรรูป การขนส่ง และการกำจัดอีกด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติหลายรุ่นของคาร์เชอร์ผ่านมาตรฐาน eco!efficiency หรือมีโหมด eco!efficiency ที่ช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำตามประเภทงานทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Less noise

    ลดเสียงรบกวน

    เสียงรบกวนไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย คาร์เชอร์ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงขณะทำงานทั้งในระดับกระบวนการผลิตและระดับผู้ใช้ด้วยการลดกำลังและระดับเสียงลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดฝุ่นรุ่น T 12/1 eco!efficiency ซึ่งลดระดับเสียงขณะทำงานลง 5 dB(A) เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน จึงทำงานได้เงียบลงกว่า 50 % และด้วยเสียงขณะทำงานที่มีความถี่ต่ำ ทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ด้วยเหตุนี้ T 12/1 eco!efficiency จึงเหมาะกับการทำงานเป็นระยะเวลานานในบริเวณที่ไวต่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง

    Intelligente Energieeffizienz

    ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ

    ทุกสิ่งล้วนมีขีดจำกัด บางครั้งการที่มีพลังเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใด เครื่องดูดฝุ่นรุ่น T 12/1 คือเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งที่ "เพิ่มขึ้น" จากการ "ลดลง" มอเตอร์ 750 W ลดการใช้ไฟฟ้าลง 40% แต่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเทียบเท่ารุ่นมาตรฐาน 98% ด้วยระบบท่อดูดที่ปรับแต่งอัตราการไหลอย่างเหมาะสม ซึ่งนับว่าเกินพอสำหรับการทำความสะอาดเพื่อคงสภาพ

    repairability

    ซ่อมแซมง่าย

    คาร์เชอร์ให้ความสำคัญกับออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ในทุกรูปแบบ โดยใช้ส่วนประกอบและขั้นตอนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงคลังอะไหล่ชิ้นส่วนมาตรฐานหลากหลายชนิดที่มีพร้อมให้บริการ

    einsatzgerechte materialauswahl

    การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

    การเลือกวัสดุที่เหมาะสมถือเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุด วัสดุและกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่คือสิ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการผลิตและการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ดีไซน์น้ำหนักเบา มีความทนทาน หลีกเลี่ยงการใช้สารที่เป็นอันตราย รีไซเคิลได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย ล้วนเป็นปัจจัยที่คาร์เชอร์นำมาใช้คำนวณหาสูตรที่เหมาะสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้เครื่องทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    less co2 emissions

    ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

    การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ถือเป็นเป้าหมายระดับโลก คาร์เชอร์มุ่งมั่นลดรอยเท้าคาร์บอนในการผลิตทุกระดับและทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยการใช้วัสดุ พลังงาน และน้ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ และพลังงานทดแทนที่สร้างขึ้นได้เอง

    Optimierte-Unternehmensprozesse

    กระบวนการทำงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

    ระบบ eco!efficiency จากคาร์เชอร์ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือการทำงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในทุกด้าน

    less water polution

    ลดมลพิษจากน้ำเสีย

    แนวคิดง่าย ๆ ที่ทำได้ง่าย ๆ น้ำที่ไม่ได้ใช้ ก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยทิ้ง ขณะเดียวกันก็ควรมีการเก็บกักน้ำเสียเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ระบบของคาร์เชอร์ซึ่งประกอบด้วยเครื่องทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และสารทำความสะอาด ผ่านการปรับแต่งเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด

    Verlängerte-Lebensdauer

    อายุการใช้งานยาวนานกว่า

    โครงสร้างอันแข็งแกร่งและเปี่ยมพละกำลังคือหัวใจสำคัญของการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน คุณภาพระดับสูง พร้อมซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหา และคลังอะไหล่สำรองระยะยาว คือเครื่องรับประกันบริการแห่งผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพของคาร์เชอร์ที่คุณวางใจได้ทุกเมื่อ

    dosed detergents

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในปริมาณที่พอดี

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีการใช้งานคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด เทคโนโลยี DOSE จากคาร์เชอร์ช่วยให้จ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ จึงช่วยลดปริมาณการใช้ลงอย่างเห็นได้ชัด

    Reduzierter-Materialeinsatz

    ลดการใช้วัสดุ

    ศิลปะแห่งประสิทธิภาพคือศิลปะแห่งการ "ลด" การออกแบบที่ปรับลดการใช้วัสดุคือแง่มุมหนึ่งของศิลปะดังกล่าว อีกแง่มุมหนึ่งได้แก่การลดจำนวนส่วนประกอบ โดยเฉลี่ยแล้ว ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์มีจำนวนชิ้นส่วนน้อยกว่าสินค้ารุ่นเทียบเท่าของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด จึงมีน้ำหนักที่เบาลง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดพลังงานในการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดจำนวนวัตถุดิบและพลังงานในการผลิตได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

    effective dust filtering

    ระบบกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง

    ฝุ่นถือเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพและสภาพแวดล้อมอีกด้วย เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์มาพร้อมระบบกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง โดดเด่นด้วยส่วนประกอบนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ Tact and TACT2 เพื่อการทำความสะอาดไส้กรองแบบอัตโนมัติ และไส้กรอง HEPA ที่ช่วยกรองลมให้สะอาดปราศจากอนุภาคสิ่งสกปรก ถุงกรองฝุ่นทำจากขนแกะเพื่อการกรองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มปริมาณความจุและอายุการใช้งานเหนือกว่าถุงกรองฝุ่นชนิดกระดาษถึงสองเท่า และที่สำคัญเครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงด้วย

    Lückenlose-Ersatzteilversorgung_300x191

    คลังอะไหล่สำรองครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์

    การลงทุนในสินค้าคงทนจะช่วยส่งเสริมข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีอะไหล่สำรองเตรียมพร้อมตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งานเท่านั้น คาร์เชอร์รับประกันคลังอะไหล่สำรองสูงสุดถึง ปีภายหลังการเลิกผลิตสินค้ารุ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

    ทำได้ทุกสิ่ง เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    ประสิทธิภาพที่แสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานน้อยลง เครื่องยนต์สันดาปสมรรถนะสูง การใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อยลง การใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดความเข้มข้นสูงเพื่อลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งความสามารถในการรีไซเคิลโครงสร้างได้ และ/หรือการใช้ชิ้นส่วนให้น้อยชิ้นมากที่สุด ประสิทธิภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น และที่ขาดไม่ได้คือความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริง

    คาร์เชอร์จำหน่ายเครื่องทำความสะอาดที่ครอบคลุมและน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานระดับ eco!efficiency ช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินงานด้านการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องทำความสะอาดของคาร์เชอร์มีโหมด eco!efficiency ทำให้สามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมสำหรับบริเวณที่สกปรกไม่มากนัก จึงช่วยประหยัดพลังงานและน้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งปกป้องตัวเครื่องไปในตัว เครื่องทำความสะอาดของคาร์เชอร์ที่มีโหมด eco!efficiency มาตรฐานจะมีฟังก์ชั่นทางเทคนิคครบครันเพื่อช่วยให้สามารถประหยัดพลังงาน น้ำยาทำความสะอาด และประหยัดเวลาได้ตลอดอายุการใช้งาน

    eco!efficiency T12/1

    เครื่องดูดฝุ่น eco!efficiency: ทรงพลัง ประหยัด ไร้เสียงรบกวน

    เครื่องดูดฝุ่น eco!efficiency กินไฟน้อยลง 40% แต่ให้ประสิทธิภาพในการดูดสิ่งสกปรกเทียบเท่า 98% ของเครื่องรุ่นมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเกินพอสำหรับการทำความสะอาดซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกวัน เครื่องทำความสะอาด eco!efficiency ยังมีเสียงในขณะทำงานที่เงียบกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีระดับเสียงเพียงครึ่งหนึ่งของระดับเสียงที่ถือว่าเป็นเสียงรบกวนอีกด้วย

    เช่น เครื่อง T 12/1 eco!efficiency มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและอัตราการใช้พลังงานดีที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปที่ว่าพลังสามารถแทนที่ได้ด้วยของสิ่งเดียวเท่านั้น (กล่าวคือพลังที่มากขึ้นกว่าเดิม) อย่างสิ้นเชิง ใส่อะไรเข้าไปก็ได้สิ่งนั้นออกมา เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์อันทรงพลังพร้อมสำหรับการทำความสะอาดสำนักงานและโรงแรมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม สำหรับรุ่นที่ต่ำกว่า 200 วัตต์จะให้กำลังในการดูดไม่เพียงพอ แต่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเมื่อเลือกใช้มอเตอร์ตั้งแต่ระดับ 200 วัตต์ขึ้นไป

    มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ให้กำลังในการดูดที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมากเกินพอสำหรับการขจัดฝุ่นละอองทั่วไปในบ้านที่อยู่บนพรมหรือผ้าหรือบนพื้นผิวที่แข็ง กำลังในการดูดที่สูงกว่านี้อาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ กำลังในการดูดที่สูงกว่านี้ยังอาจทำให้การทำความสะอาดพรมกองสูงที่มีลักษณะนุ่มและฟูเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น กำลังในการดูดของเครื่องจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรให้ความสำคัญ

    ประสิทธิภาพสูง: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคาร์เชอร์ได้สร้างมาตรฐานการประหยัดพลังงานขึ้นมาใหม่และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประหยัดพลังงาน กล่าวคือสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40% เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ของคาร์เชอร์สามารถทำน้ำร้อนโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 400 โวลต์ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในบริเวณที่ก๊าซไอเสียเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์หรือบริเวณที่ห้ามปล่อยก๊าซไอเสียได้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นทั้งสามรุ่นสามารถทำความร้อนได้ในระดับ 12, 24 หรือ 36 กิโลวัตต์ตามลำดับ และมีโหมด eco!efficiency ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิ 60°C สำหรับสิ่งสกปรกที่ติดฝังแน่นเป็นพิเศษ ตัวเครื่องสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ถึง 85°C เนื่องจากมีกำลังสูงและมีระบบ Servo Control ทำให้เครื่องรุ่น 36 กิโลวัตต์สามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 80°C ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่องอุ่นน้ำความเร็วสูงในเครื่องรุ่น 12 กิโลวัตต์ช่วยย่นเวลาในการอุ่นน้ำลงได้เป็นอย่างมาก เครื่อง HDS-E 8/16-4 M ทุกรุ่นมาพร้อมกับหม้อต้มน้ำที่ผลิตจากสแตนเลส อุปกรณ์ป้องกันการสะสมของคราบหินปูนติดตั้งอยู่ในตัว อุปกรณ์ช่วยในการโยกเอียงเพื่อให้สามารถบังคับได้สะดวก และมีลิ้นชักปิดล็อคได้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่าง ๆ

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS-E 8/16-4 M ของคาร์เชอร์สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เนื่องจากมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หม้อต้มน้ำร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและรุ่นอุปกรณ์ ภาพกราฟิกด้านบนแสดงให้เห็นการแผ่กระจายความร้อนของหม้อต้มน้ำที่หุ้มฉนวน (ทางด้านซ้ายของภาพ) เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อต้มน้ำที่ไม่มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน

    eco!efficiency HDS-E
    eco!efficiency Reinigungsmittel

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด eco!efficiency

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในงานทำความสะอาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยหลักการแล้ว สิ่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบันมีข้อกำหนดต่าง ๆ ในด้านประสิทธิภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ทำให้ต้องมีข้อกำหนดเพื่อทำให้เกิดความสมดุลระหว่างพลังในการทำความสะอาด การปกป้องผู้ใช้งาน วัตถุสิ่งของต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามจะต้องทำให้เกิดความสมดุลให้ได้ คาร์เชอร์ทุ่มเททำงานหนักอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาภายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งในระหว่างขั้นตอนการผลิตของบริษัทเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแห่งอนาคตขึ้นมา และผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง นั่นคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Kärcher eco!efficiency

    คิดการณ์ไกลไปอีกสองขั้น: โหมด eco!efficiency

    จริง ๆ แล้ว ขั้นตอนการพัฒนาที่สำคัญจะต้องดำเนินไปทีละขั้น การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดที่ถือเป็นการบุกเบิกอย่างหนึ่งก็คือ โหมด Kärcher eco!efficiency ซึ่งสามารถเลือกสั่งงานได้อย่างง่ายดายแม้ในระหว่างทำความสะอาด ในโหมด eco!efficiency เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติที่ระดับประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยลดการชำรุดสึกหรอของวัสดุอุปกรณ์และตัวเครื่องทำความสะอาดเอง ส่งผลให้ยืดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงออกไปอีก ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

    eco!efficiency Scheuersaugmaschinen Stufe

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมโหมด eco!efficiency

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติของคาร์เชอร์หลาย ๆ รุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบลากหรือแบบยืนขับได้มีการติดตั้งโหมด eco!efficiency เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโหมดนี้ ความเร็วของแปรงขัดและกำลังในการดูดจะถูกลดลงไปสู่ระดับที่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดในบริเวณที่สกปรกไม่มากนัก วิธีการนี้จะช่วยให้การทำความสะอาดเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมากและยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องด้วยในตัว การใช้โหมด eco!efficiency สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 20% รวมทั้งประหยัดน้ำและน้ำยาทำความสะอาดได้ถึง 10% เทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วอย่างชุดกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดอัจฉริยะ DOSE หรือหัวแปรงชนิดถอดเปลี่ยนได้ ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกขั้น และด้วยไอเดียใหม่ๆ ที่ผสานรวมเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีเครื่องทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมโหมด eco!efficiency

    จากหลักการพื้นฐานที่มีอยู่ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงมากกว่าและต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมสำหรับใช้กำจัดคราบสกปรกที่ติดฝังแน่นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนแรงดันสูงเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดในแบบทั่วไป จะเห็นได้ว่าการใช้น้ำร้อนที่ฉีดด้วยแรงดันสูงให้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดเทียบเท่ากับวิธีการทำความสะอาดแบบทั่วไปแต่ใช้น้ำน้อยลงอย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS ของคาร์เชอร์ยังสามารถนำไปใช้กับงานทำความสะอาดที่มีความยากลำบากมากกว่าซึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้เพียงแค่น้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และแปรงที่ใช้มือขัดเท่านั้น การใช้พลังงานความร้อนดูมีน้ำหนักอย่างมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประหยัดได้ เนื่องจากการประหยัดเวลาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น HDS รุ่นใหม่ที่มีโหมด eco!efficiency ของคาร์เชอร์ได้เพิ่มความล้ำหน้าในด้านประสิทธิภาพขึ้นเป็นอย่างมาก หากมีการสั่งงานโหมด eco!efficiency อุณหภูมิของน้ำจะถูกปรับไปอยู่ที่ 60°C เนื่องจากอุณหภูมิ 60°C นั้นเพียงพอที่จะรับมือกับงานทำความสะอาดส่วนใหญ่ได้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่บริเวณที่สกปรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับบริเวณที่สกปรกปานกลางได้เช่นกัน โหมด eco!efficiency ของเครื่อง HDS จากคาร์เชอร์ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกับการใช้พลังงานได้อย่างลงตัวโดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิผลที่ได้แม้แต่น้อย

    eco!efficiency Hochdruckreiniger Stufe