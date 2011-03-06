เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยน้ำร้อน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถือเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับงานทำความสะอาดที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความสะอาด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำความสะอาดที่ไม่ใช้แรงดัน เครื่องประเภทนี้โดดเด่นด้วยการใช้น้ำน้อย แต่ให้พลังการทำความสะอาดสูงสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ยิ่งเพิ่มข้อได้เปรียบมากขึ้นไปอีก เพราะสามารถผลิตน้ำร้อนได้สูงถึง 80 °C ช่วยจัดการกับคราบฝังแน่นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ การผสานพลังของน้ำร้อนและแรงดันสูงไม่เพียงช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ยังมอบข้อดีที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการแห้งที่สั้นลง และการลดปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือบางกรณีอาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเลย