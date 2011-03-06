ต้องดูแลสม่ำเสมอ: ข้อดีและข้อเสียของวัสดุปูพื้นประเภทสิ่งทอ
สี ขนพรม และวัสดุ: พรมมีให้เลือกหลายแบบนับไม่ถ้วน เสนอตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายสำหรับประเภทการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน
พรมให้ความรู้สึกอบอุ่น ลดเสียงรบกวน และสร้างบรรยากาศที่ดี วัสดุปูพื้นที่เป็น พรมเป็นสิ่งทอ เมื่อนำมาปูพื้นย่อมไวต่อความชื้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุและคุณภาพ การดูดฝุ่นหรือขจัดคราบสกปรกออกจากพรม ซึ่งแตกต่างจากวัสดุปูพื้นอื่นๆ เนื่องจากพรมเป็นที่ เก็บกักฝุ่นได้ดีกว่าพื้นผิวอืนๆ ดังนั้น การดูแลและบำรุงรักษาพรมต้องอาศัย ความชำนาญ ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้คือ วิธีการดูแลพรมของคุณอย่างดีที่สุดระหว่างกระบวนการทำความสะอาดประจำวัน เครื่องดูดฝุ่นพรม ดูแลพรมด้วยระบบแปรงลูกกลิ้งพิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เช่นเดียวกับหวี แปรงลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จะเข้าถึงชั้นลึกของชั้นพรมและขนย้าย อนุภาพสิ่งสกปรกที่แห้งจากด้านล่างสู่พื้นผิว สิ่งสกปรกจะถูกดูดออกด้วยแปรงตะกรุยพรม เมื่อตัวแปรงเจาะลงลึกลงไปถึงเส้นใยพรม ตัวยแปรงจะหวีให้ ขนพรมขึ้น การยกเส้นใยทำให้อากาศหมุนเวียนผ่านขนพรมได้ดีขึ้น ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และทำให้พรมสะอาด ขนพรมฟูสวยงามอีกด้วย
สี ขนพรม และวัสดุ: พรมมีให้เลือกหลายแบบนับไม่ถ้วน เสนอตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายสำหรับประเภทการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน
พรมประเภทผ้ากำมะหยี่ มีทั้งแบบขนสั้นและขนยาว โดยส่วนขนพรมประกอบด้วยปลายด้ายที่ตั้งตรงขึ้นมาเป็นพื้นผิว ยิ่งขนยาวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยดูดซับเสียงและเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีขึ้นเท่านั้น พรมแบบขนยาวไม่ควรวางในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน ในขณะที่พรมแบบขนบิดเกลียวจะมีความทนทานสูงเนื่องจากตัวด้ายถูกปั่นเกลียวมาเป็นอย่างดี ทำให้สังเกตเห็นรอยเท้าได้ยาก สำหรับพรมแบบขนห่วง (Loop pile หรือ Bouclé) ปลายห่วงของด้ายจะไม่ถูกตัดเปิดเหมือนพรมกำมะหยี่ ส่งผลให้ได้พื้นผิวที่ดูมีมิติและมีความแข็งแรงสูง
ความทนทานของพรมจะขึ้นอยู่กับระดับชั้นการใช้งานที่ผู้ผลิตระบุไว้ (พรมที่ปูตามบ้าน 21-23, เชิงพาณิชย์ 31-33/34, อุตสาหกรรม 41-43) ซึ่งบ่อยครั้งที่พบการติดตั้งพรมที่มีระดับชั้นการใช้งานสูงในพื้นที่พักอาศัยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หากต้องการติดตั้งพรมในพื้นที่สำนักงาน ปัจจัยเรื่องความเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนและระดับการทนไฟ ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา
พรมสามารถให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและพื้นผิวที่ยืดหยุ่นซึ่งน่าเดิน มีความแข็งแรงมากขึ้นอยู่กับระดับการใช้งาน เนื่องจากพวกมันมักจะดูดซับเสียงรบกวน จึงช่วยลดการพัฒนาของเสียงในห้อง คุณสมบัติในการจับฝุ่นทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เราหายใจเข้าไป
ลักษณะและคุณภาพของพรม จุดสึกหรอหรือรอยเท้าสามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน วัสดุของพวกเขาทำให้พวกเขาไวต่อความชื้นมากหรือน้อย ความพยายามที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษามักจะน้อยกว่าพื้นกระเบื้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นจะขจัดออกได้ยากกว่า
วัสดุคลุมสิ่งทอมักประกอบด้วยชั้นสึกหรอ วัสดุรองหลัง/รองหลัง กาว/ยึด และด้านล่าง แต่ละส่วนมีลักษณะเฉพาะตัวที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด การตระหนักถึงสิ่งนี้และรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม
หากพื้นชั้นล่างเป็นไม้ พื้นยก หรือพื้นปูนฉาบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ความชื้นแทรกซึมลงไปหรือทำให้พรมเปียกโชก เพราะอาจนำไปสู่การบวมพองและการเสียรูปทรงของวัสดุ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า หรือการสะสมของเชื้อราได้ ในขณะที่พื้นแอสฟัลต์การใช้สารละลายอินทรีย์อาจทำให้ส่วนประกอบของบิทูเมนละลายและลอยขึ้นมาบนพื้นผิวจนเกิดเป็นคราบสีน้ำตาล
ไม่ว่าพรมจะถูกยึดติดด้วยเทปกาว การทากาวแบบเต็มพื้นที่หรือบางส่วนด้วยกาวประเภทดิสเพอร์ชัน กาวนำไฟฟ้า หรือกาวแบบถอดเปลี่ยนได้ ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ความชื้นซึมผ่านหรือพรมเปียกโชกเช่นกัน เพราะความชื้นอาจทำให้กาวคืนตัวและสูญเสียแรงยึดเกาะ แม้ว่ากาวประเภทยางจะทนต่อน้ำได้ดีกว่าเพราะมีส่วนผสมของสารละลาย แต่ปัจจุบันก็ไม่นิยมนำมาใช้งานแล้ว
สำหรับวัสดุรองพื้นพรมบางชนิดอาจไม่ไวต่อตัวน้ำมากนัก แต่ต้องระมัดระวังปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น วัสดุรองพื้นประเภทโฟม PU ที่สามารถกักเก็บความชื้นได้เหมือนฟองน้ำ ซึ่งเมื่อผสมโรงกับกาวหรือพื้นผิวที่ไวต่อความชื้นจะสร้างความเสียหายได้ง่าย ส่วนใยจูตจะเกิดการหดตัวเมื่อเปียกโชกและแห้งตัว อีกทั้งยังอาจปล่อยสีย้อมสีเหลืองออกมาเปื้อนขนพรมได้ สำหรับวัสดุเคลือบผิวหนา มักใช้กับพรมแผ่นและกันน้ำได้ดี แต่บริเวณขอบพื้นถือเป็นจุดวิกฤตที่ความชื้นสามารถแทรกซึมลงไปสร้างความเสียหายแก่พื้นชั้นล่างได้
การทำความสะอาดพรม เช่น พรมดักฝุ่นทางเดินที่อยู่ในบริเวณทางเข้าโรงแรม สามารถนำแผ่นพรมดักฝุ่นมาเคาะเพื่อทำความสะอาดได้โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือ หากเป็นพรมที่เป็นไวนิลด้านนอกอาคารสามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อฉีดล้างและทำความสะอาดได้
วัสดุต่าง ๆ ใช้สำหรับปูพรม ซึ่งรวมถึงโพลิเอไมด์ใยสังเคราะห์ที่ทนทาน ซึ่งดูแลรักษาง่ายและเลียนแบบขนสัตว์ได้ เหนือสิ่งอื่นใด ป่านศรนารายณ์เส้นใยธรรมชาติทำจากใบหางจระเข้ ซึ่งให้โครงสร้างที่มั่นคง พรมป่านศรนารายณ์นั้นแข็งแรงมากแต่ต้องไม่เปียกน้ำ ในทางกลับกัน เส้นใยโปรตีนจะทำหน้าที่ควบคุมสภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศและปล่อยออกมาอีกครั้ง
เคล็ดลับ: การทดสอบการเผาไหม้เป็นวิธีที่ดีในการค้นหาประเภทของเส้นใยที่เป็นปัญหา ในการทำเช่นนี้ ให้นำเส้นใยแต่ละเส้นออกจากผ้าคลุมแล้วบิดให้เป็นเส้นด้าย หลังจากการจุดไฟแล้ว เส้นใยสามารถแยกแยะได้ตามกลิ่น สารตกค้าง หรือพฤติกรรมการเผาไหม้
ไม่ว่าจะเป็นสารทำความสะอาด การกระทำเชิงกล หรืออุณหภูมิ เส้นใยมีปฏิกิริยาแตกต่างกันอย่างมากต่อวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเส้นใยธรรมชาติจะไวต่อสารทำความสะอาดที่เป็นกรดมาก (ค่า pH ต่ำกว่า 3) แต่เส้นใยสังเคราะห์ก็มีความทนทาน (ยกเว้น: โพลิเอไมด์) ตามกฎแล้ว เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ทนต่อแรงกระทำเชิงกลได้ค่อนข้างดี ในขณะที่เส้นใยโปรตีนมีปฏิกิริยาไวต่อเส้นใยมากเกินไป เทคโนโลยีการทำความสะอาดสมัยใหม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากด้วยน้ำเย็น หากใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบฉีดพ่นด้วยความร้อน ควรสังเกตว่าเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยโปรตีนสามารถทำปฏิกิริยาได้ไวกว่า 40 °C ดังนั้นการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพจึงเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทราบประเภทของเส้นใยเท่านั้น
ปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อทำความสะอาดพรม เช่น คราบสีขาวเหลืองมักเกิดขึ้นเมื่อสารเคมีเช่นกรดสัมผัสกับเส้นใย
เคล็ดลับ: การเปลี่ยนสีดังกล่าวซึ่งไม่สามารถลบออกได้ด้วยการทำความสะอาดมักเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์หยดโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อย้ายไปยังพื้นที่สุขภัณฑ์
อาจเกิดฝ้าบนพรมได้ หากมีการระบายอากาศด้านหลังพรม พรมจะกรองอากาศในห้องที่จุดเหล่านี้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกจากอากาศ จุดเหล่านี้โดดเด่นสะดุดตาจากสิ่งปกคลุมที่เหลือ ลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอที่เรียกว่าการแรเงาเกิดขึ้นเมื่อเส้นใยของผ้ากำมะหยี่พับทับ ไม่มีคำอธิบายหรือวิธีการทำความสะอาดสำหรับสิ่งนี้ บางครั้งคราบก็ปรากฏขึ้นอีกแม้ว่าจะเปลี่ยนผ้าคลุมแล้วก็ตาม และสามารถป้องกันได้โดยใช้สิ่งทอประเภทอื่นเท่านั้น
การทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่สะสมทุกวัน การทำความสะอาดขั้นกลาง ซึ่งควรทำทุก ๆ หกเดือนขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เกาะติดบนทางเดิน ประการสุดท้าย การทำความสะอาดขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังลึก
แม้ว่าพรมจะสวยงาม ให้สัมผัสที่นุ่ม ฟู และดูดซับเสียงได้ดี แต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร และสุดท้ายก็จบลงด้วยร่องรอยที่เครื่องดูดฝุ่นที่ยากจะขจัดออก เพื่อยืดเวลาออกไปจนกว่าเปลี่ยนพรมใหม่ เทคนิคจาก iCapsol ไปจนถึงไมโครไฟเบอร์หรือแผ่นบอนเน็ต ยังเหมาะสำหรับวัสดุปูพื้นและพื้นผิวที่ไวต่อความชื้น หรือพื้นที่ที่ต้องการเวลาในการอบแห้ง เช่น ล็อบบี้โรงแรมหรือทางเดิน
แม้ว่าจะทำความสะอาดพรมเป็นประจำ แต่บางครั้งการทำความสะอาดเบื้องต้นก็อาจไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อรักษาพรมให้สะอาดอยู่เสมอ โดยมี 3 วิธีหลักที่ช่วยให้พรมของคุณสะอาดและดูใหม่ได้ยาวนานที่สุด ได้แก่ การทำความสะอาดด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ, การซักพรมระบบเปียก หรือวิธีการทำความสะอาดแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการรวมเอาการดูดพ่นแบบสกัดเข้ากับวิธีใช้แผ่นใยไมโครไฟเบอร์
หากต้องการขจัดเส้นผม ขุยผ้า ฝุ่น หรือทรายออกจากวัสดุปูพื้นที่เป็นสิ่งทอ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ๆ ด้วยการดูดฝุ่น ด้วยเครื่องดูดฝุ่น ของคาร์เชอร์
หากไม่มีการปัดกวาดอย่างสม่ำเสมอฝุ่นผงก็อาจสะสมและตกค้างมากขึ้นเรื่อย ๆ
วิธีการดูแลรักษาพรมประจำวันอย่างละเอียดที่สุดคือการดูดฝุ่นด้วยหัวแปรง นอกจากการกำจัดฝุ่นแล้ว แปรงที่ทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมกลไกที่เหมาะสมยังช่วยให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังปัดเศษเส้นใยพรมให้เข้ารูป
หากคุณต้องการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกใช้เครื่องกวาดพื้นระบบดูดฝุ่นสำหรับพรม โดยตัวเครื่องจะใช้แปรงลูกกลิ้งกวาดพื้นระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าไปขัดและสลายสิ่งสกปรกบนพื้นผิวพรมด้วยแรงกลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นฝุ่นที่ถูกกวาดขึ้นมาจะถูกดูดเก็บเข้าสู่ตัวเครื่องทันทีด้วยระบบดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
คราบที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำสามารถขจัดออกได้ด้วยการขจัดคราบระหว่างการทำความสะอาดพร้อมกับบำรุงรักษา ใช้วิธีตบน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำแล้วซับออก หากไม่ทราบชนิดของคราบ ให้ทดสอบความสามารถในการละลายด้วยผ้าขาวและน้ำอุ่น หากละลายน้ำได้ ให้นำออกจากเส้นใยด้วยแสง บิดเป็นเกลียวจากล่างขึ้นบน หากไม่สามารถละลายน้ำได้ ให้ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมลงบนผ้าแล้วแตะที่คราบจนกว่าจะออก จากนั้นขจัดใช้สเปรย์ฉีดทำความสะอาดในขั้นตอนสุดท้าย
90 เปอร์เซนของคราบสกปรกจะละลายน้ำ
ขั้นตอนการทำให้แห้งสามารถใช้ผ้าแห้งช่วยซับ