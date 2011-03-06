การเรียนรู้คุณสมบัติของหินธรรมชาติ
หินธรรมชาติถูกนำมาใช้ในหลายพื้นที่ รวมถึงในอุตสาหกรรม การทำสวน ส่วนหน้าอาคาร งานศิลปะ งานก่ออิฐ หรือในการตกแต่งภายใน ซึ่งมักใช้เป็นวัสดุปูพื้น พวกมันถูกขุดครั้งแรกในเหมืองหินและเลื่อยตามขนาดตามขบวนการแปรรูปหิน จากนั้นพื้นผิวของพวกมันจะได้รับการปรับสภาพโดยใช้วิธีการตัดเฉือน ไม่ว่าจะเป็นการขัด การเผา การเจียร หรือการขัด โดยไม่มีวัสดุเทียมใดในการทำสีและการเคลือบพื้นผิว หินธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอาจมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความไวต่อด่างหรือกรด ความแน่น และการดูดซึมน้ำ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าหินชนิดใดเหมาะสมกับจุดประสงค์ใดและจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้คงรูปลักษณ์ไว้ได้นาน
หินธรรมชาติสามารถจำแนกเป็นระดับความแข็งตามเกณฑ์การประมวลผลทางเทคนิค: หินแข็ง (หินไนส์ หินแกรนิต หินควอทซ์ไซต์ หินบะซอลต์ และหินแกบโบร) หินแข็งปานกลาง (หินอ่อน หินปูนโซลน์โฮเฟน หินจูราสสิก และเซอร์เพนไทน์) และหินอ่อน (หินปูน หินทราย หินภูเขาไฟ และหินชนวน) การจำแนกประเภทนี้ช่วยในการประมาณค่าความเค้นเชิงกลบนก้อนหิน สิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการประมวลผลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำความสะอาดด้วย ตัวอย่างเช่น หินแข็งทั้งหมดมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน โดยมักจะทนทานต่อการขีดข่วนและด่าง ด้วยเหตุนี้จึงมักใช้ในพื้นที่ภายนอกอาคารซึ่งมีความเครียดสูง ในทางตรงกันข้าม หินอ่อนจะบอบบางกว่า ดังนั้นคุณจึงต้องหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยแปรงแข็ง ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้อย่างรวดเร็ว