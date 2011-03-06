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    การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหินธรรมชาติ

    หินธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอาจมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความไวต่อด่างหรือกรด ความแน่น และการดูดซึมน้ำ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าหินชนิดใดเหมาะสมกับจุดประสงค์ใดและจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้คงรูปลักษณ์ไว้ได้นาน ก่อนทำความสะอาด คุณต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับคุณสมบัติของหินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแร่ธาตุและการปรับสภาพพื้นผิวตลอดจนการใช้งาน

    Cleaning and maintaining natural stone floor coverings

    การเรียนรู้คุณสมบัติของหินธรรมชาติ

    หินธรรมชาติถูกนำมาใช้ในหลายพื้นที่ รวมถึงในอุตสาหกรรม การทำสวน ส่วนหน้าอาคาร งานศิลปะ งานก่ออิฐ หรือในการตกแต่งภายใน ซึ่งมักใช้เป็นวัสดุปูพื้น พวกมันถูกขุดครั้งแรกในเหมืองหินและเลื่อยตามขนาดตามขบวนการแปรรูปหิน จากนั้นพื้นผิวของพวกมันจะได้รับการปรับสภาพโดยใช้วิธีการตัดเฉือน ไม่ว่าจะเป็นการขัด การเผา การเจียร หรือการขัด โดยไม่มีวัสดุเทียมใดในการทำสีและการเคลือบพื้นผิว หินธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอาจมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความไวต่อด่างหรือกรด ความแน่น และการดูดซึมน้ำ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าหินชนิดใดเหมาะสมกับจุดประสงค์ใดและจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้คงรูปลักษณ์ไว้ได้นาน

    หินธรรมชาติสามารถจำแนกเป็นระดับความแข็งตามเกณฑ์การประมวลผลทางเทคนิค: หินแข็ง (หินไนส์ หินแกรนิต หินควอทซ์ไซต์ หินบะซอลต์ และหินแกบโบร) หินแข็งปานกลาง (หินอ่อน หินปูนโซลน์โฮเฟน หินจูราสสิก และเซอร์เพนไทน์) และหินอ่อน (หินปูน หินทราย หินภูเขาไฟ และหินชนวน) การจำแนกประเภทนี้ช่วยในการประมาณค่าความเค้นเชิงกลบนก้อนหิน สิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการประมวลผลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำความสะอาดด้วย ตัวอย่างเช่น หินแข็งทั้งหมดมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน โดยมักจะทนทานต่อการขีดข่วนและด่าง ด้วยเหตุนี้จึงมักใช้ในพื้นที่ภายนอกอาคารซึ่งมีความเครียดสูง ในทางตรงกันข้าม หินอ่อนจะบอบบางกว่า ดังนั้นคุณจึงต้องหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยแปรงแข็ง ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้อย่างรวดเร็ว

    Correct cleaning of natural stone floor coverings

    วิธีการประมวลผลหินยังส่งผลต่อข้อกำหนดในการทำความสะอาดด้วย วัสดุปูพื้นขัดเงาที่ทำจากหินแข็งปานกลางอาจกลายเป็นด้านได้หากใช้สารทำความสะอาดที่เป็นด่างที่มีค่า pH มากกว่า 12 ร่วมกับแปรง/แผ่นขัดที่แข็งมากเกินไป

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นหินธรรมชาติอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญหากหินต้องคงลักษณะเฉพาะไว้เป็นเวลาหลายปี ก่อนทำความสะอาด คุณต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับคุณสมบัติของหินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแร่ธาตุและการปรับสภาพพื้นผิวตลอดจนการใช้งาน การสึกหรอและสิ่งสกปรกบนหินมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยเหล่านี้

    การมีความรู้พื้นฐาน เช่น ประเภทของหินและคุณสมบัติของหิน หมายความว่าสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาได้ เช่นเดียวกับผลที่ไม่พึงประสงค์ (รวมถึงความหมองคล้ำ คราบ และการเบี่ยงเบนของสี)

    ป้องกันความเสียหายต่อวัสดุปูพื้น

    หินธรรมชาติที่มีความแข็งในระดับต่ำ เช่น หินอ่อน มักจะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย เช่น เพื่อปกป้องพื้นในพื้นที่ส่วนต้อนรับ ควรติดตั้งพรมดักฝุ่นบริเวณประตูทางเข้าเพื่อลดปริมาณฝุ่นหยาบให้เหลือน้อยที่สุด เช่น เม็ดทราย หินขนาดเล็ก บริเวณนี้ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอและควรวัดได้ระหว่าง 6 ถึง 8 ก้าว นอกจากนี้ยังควรเริ่มที่บริเวณด้านนอกอาคารด้วย เนื่องจากสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ในอาคารมักเข้ามาโดยการเดินเท้า

    Preventing damage to floor coverings
    Mechanical or manual cleaning

    ควรทำความสะอาดหินธรรมชาติด้วยมือหรือด้วยเครื่อง?

    ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่จะทำความสะอาดและปริมาณสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ การใช้เครื่องขัดพื้นจะคุ้มค่ากว่าวิธีการทำความสะอาดด้วยมือโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร เนื่องจากเครื่องขัดสามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงเพิ่มพื้นที่ในการทำความสะอาดได้มากขึ้น ที่เครื่องขัดยังมีถังเก็บน้ำสะอาดและน้ำสกปรกที่แยกออกจากกันช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม และผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำสกปรก ผู้ปฏิบัติงานยังได้รับความเครียดทางกายภาพน้อยลงอีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยแรงกดสัมผัสของแปรงที่ปรับได้อย่างแม่นยำ กลไกนี้จึงสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำอย่างยิ่ง ฟังก์ชั่นการดูดช่วยให้มั่นใจว่าน้ำสกปรกจะถูกดูดอย่างหมดจดและทำให้พื้นแห้งและสามารถเดินต่อไปได้อีกครั้งทันทีหลังจากทำความสะอาด เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้งเป็นทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปูพื้นหินธรรมชาติที่มีพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอและมีรอยต่อ เนื่องจากแปรงลูกกลิ้งจะขัดลึกลงไปยังพื้นผิวไม่สม่ำเสมอและรอยต่อของวัสดุปูพื้นได้ดีเยี่ยมเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ในกรณีนี้ อุปกรณ์ม็อปพื้นไม่สามารถใช้บนพื้นที่มีพื้นผิวขรุขระได้ และผลเสียตามมาคือการสึกหรออย่างรวดเร็วของผ้าม็อปในการทำความสะอาด

    อาจคุ้มค่าที่จะใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยมือ เช่น อุปกรณ์ม็อปพื้นขนาดใหญ่ สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก พื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ การทำความสะอาดด้วยมือมีความได้เปรียบในการทำความสะอาดจนถึงขอบ

    การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษาพื้นหินธรรมชาติ

    การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษาเป็นงานทำความสะอาดซ้ำๆ ที่จะดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น รายสัปดาห์

    มีตัวเลือกในการม็อปและดักจับฝุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นหินธรรมชาติขัดเงา และวิธีการทำความสะอาดนี้เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นหยาบ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การทำความสะอาดแบบเปียกมักใช้กับพื้นหินธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

    เมื่อดำเนินการทำความสะอาดแบบบำรุงรักษาบนพื้นหินธรรมชาติ คุณสามารถคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ม็อปทำความสะอาดที่เหมาะสมหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ทำให้เกิดความเงางาม สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เนื่องจากอาจมองเห็นร่องรอยการเช็ดได้ โดยเฉพาะบนพื้นทรายหรือพื้นขัดเงา นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการก่อตัวของสารทำความสะอาดซึ่งทำให้วัสดุปูพื้นมีความด้าน เนื่องจากหินอาจมีออกไซด์ของโลหะเนื่องจากกระบวนการก่อตัว จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดสนิมหากม็อปเปียกมากเกินไปหรือหากมีน้ำอยู่บนพื้นผิวนานเกินไป

    Maintenance cleaning of natural stone floor coverings

    ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/ทำความสะอาดหินธรรมชาติอย่างละเอียด

    ในระหว่างการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหรือ การเคลือบผิวที่สึกหรอหรือสิ่งตกค้างอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ของพื้นผิวจะถูกกำจัดออกไป โดยทั่วไปการทำความสะอาดแบบล้ำลึกจะดำเนินการในช่วงเวลาที่นานกว่าเท่านั้น

    หากมีการปูพื้นหินธรรมชาติใหม่ จำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างล้ำลึกก่อนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

    ขั้นตอนแรกคือการขจัดสิ่งสกปรกหยาบที่หลุดออกโดยการกวาดหรือดูดฝุ่น สารปนเปื้อนที่ฝังแน่น เช่น สารเคลือบและสี จะถูกกำจัดออกโดยใช้เกรียงหรือใบมีด สีที่กระจายตัวสามารถขจัดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบอัลคาไลน์แบบเข้มข้น ใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบอัลคาไลน์แบบเข้มข้น ปล่อยทิ้งไว้ประมาณห้านาทีแล้วขัดด้วยแผ่นขัดด้วยมือสีเขียว ในกรณีของหินชนวนซึ่งมีความไวต่อด่าง คุณควรใช้วิธีการทางกลโดยใช้เกรียงหรือใบมีดเท่านั้น สามารถขจัดคราบยิปซั่มและปูนออกได้โดยใช้เกรียงเนื่องจากปูนมีทรายซิลิกา คุณจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนมากบนพื้นที่ขัดเงา

    Deep cleaning/intensive cleaning of natural stone floor coverings
    Cement film removal

    การกำจัดฟิล์มซีเมนต์

    การยาแนวพื้นหินธรรมชาติโดยทั่วไปจะทิ้งฟิล์มซีเมนต์ไว้ ฟิล์มนี้สามารถขจัดออกได้หลังจากล้างพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดอย่างละเอียด คุณควรทดสอบปฏิกิริยาของการปูพื้น (การเปลี่ยนแปลงของเฉดสี) ต่อน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดในบริเวณที่ไม่เด่นชัดก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาดจริง พื้นที่ที่จะทำความสะอาดควรชุบน้ำสะอาดให้เปียกก่อนเพื่อให้รอยต่อร่องกระเบื้องมีความชื้นชุ่ม และไม่เสียหายจากน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรด (ค่า pH 0.7)

    ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับวัสดุปูพื้นที่ไวต่อกรด เช่น หินอ่อน หินปูนโซลน์โฮเฟน หินจูราสสิก และเซอร์เพนไทน์ และหินอ่อนทราเวอร์ทีน สำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึกที่เป็นกรด ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบแปรงลูกกลิ้ง ทำความสะอาดบนพื้น ขัดพื้นผิว และดูดน้ำสกปรกออกไปทันทีในขั้นตอนเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดจะสัมผัสกับหินธรรมชาติเพียงไม่กี่วินาที และไม่ทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี กระบวนการนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันการดูด และน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดจะถูกทิ้งไว้บนพื้นผิวนานเกินไปก่อนที่จะถูกดูดอีกครั้งด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    ฟิล์มซีเมนต์ถูกขจัดออกได้อย่างง่ายดายด้วยกลไกคุณภาพสูงของเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้ง (แรงกดสัมผัส: 210 ก./ซม.², 1100 รอบต่อนาที) ซึ่งไม่มีผลกระทบด้านลบใด ๆ บนพื้นผิว ในกรณีที่มีคราบสกปรกฝังแน่นเป็นพิเศษ ควรทำซ้ำขั้นตอนนี้หลายครั้ง สำหรับพื้นที่เรียบ/ขัดเงา แนะนำให้ใช้แปรงลูกกลิ้งสีเขียว (มีความแข็งสูง) ในขณะเดียวกัน สำหรับพื้นผิวที่ถูกตัดมีร่อง/มีพื้นผิวขรุขระ ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดด้วยแปรงมาตรฐานสีแดงหรือแปรงสีส้มที่มีความสูงของขนแปรงต่างกัน

    สำหรับการปูพื้นที่ทนกรด เช่น หินแกรนิต สามารถใช้วิธีสองขั้นตอนได้ ซึ่งหมายความว่าในขั้นตอนแรกน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดจะถูกปล่อยลงบนพื้นโดยไม่มีระบบดูด ในช่วงเวลาสัมผัสประมาณห้านาที เครื่องขัดพื้นพร้อมเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้งจะถูกใช้ในการขัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านผ่านพื้นผิวหลายครั้ง ขั้นตอนที่สองคือการดูดน้ำสกปรก จากนั้นล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดจนเป็นค่ากลาง (pH 7)

    Renovation of lime-bound stones

    การซ่อมแซมพื้นหิน

    เมื่อพูดถึงการปรับปรุงหินที่มีปูนขาวเหมือนหินอ่อน วิธีการขัดด้วยแผ่นเพชร มักมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ความเรียบและเงางามเหมือนเดิม ควรใช้เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยวขัดแบบแผ่นดิสก์ โดยเคลื่อนที่แบบช้า ๆ ไปบนพื้น 10 ถึง 15 ครั้ง ของแต่ละแผ่น โดยแผ่นขัดเพชรมีระดับที่แตดต่างกัน เช่น (หยาบ ปานกลาง ละเอียด) ไม่ควรใช้สารเคมีทำความสะอาดในกระบวนการนี้ ควรใช้น้ำสะอาดเท่านั้น ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ควรขจัดคราบปูนขาวออกจากแผ่นโดยล้างให้สะอาด

    อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกก่อนทำการขัดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เนื้อสารเคลือบ คราบปูนขาว และฟิล์มซีเมนต์ ออกจากพื้นผิว

    ฟื้นคืนความเงางามให้กับพื้นผิวด้วยการสร้างผลึก (Crystallization)

    เมื่อเวลาผ่านไป การใช้วัสดุปูพื้นที่เป็นหินขัดเงาอย่างต่อเนื่อง เช่น หินอ่อน จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนและรอยแผลจำนวนมาก ความเงางานจะหายไปกลายเป็นผิวด้าน และจะดูไม่น่าดู และ ในขณะเดียวกัน เป็นแหล่งสะสมของคราบสกปรกได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายามในการทำความสะอาดมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับแนวโน้มนี้และเพื่อฟื้นคืนความเงางามให้เหมือนแบบเดิม จำเป็นต้องมีการสร้างผลึกของหินขึ้นมา การสร้างผลึกมีสองวิธีให้เลือก ขึ้นอยู่กับระดับความเงาของพื้นผิวที่ต้องการ

    ประโยชน์ของการสร้างผลึก

    การสร้างผลึกทำให้เกิดความเงางาม ให้ความรู้สึกถึงความสะอาด และยังคงลักษณะของหินไว้ พื้นผิวยังได้รับการเสริมความแข็งในระดับไมโคร ซึ่งสัมพันธ์กับความต้านทานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้พื้นผิวยังคงระบายอากาศได้เพื่อให้ความชื้นที่ตกค้างสามารถระบายออกได้ ส่งผลให้

    • พื้นผิวคุณภาพสูงซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
    • ลดการก่อตัวของคราบสกปรก
    • การทำความสะอาดบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
    • คุณภาพการทำความสะอาดที่สูงสม่ำเสมอ
    • ความคุ้มค่ามากขึ้นในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

    วิธีการเพิ่มความเงาสำหรับพื้นหินธรรมชาติ

    วิธีที่ 1: การสร้างพื้นผิวที่มีความเงาสูงโดยใช้เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยวและสารเคมีชนิดผงขัดในการสร้างผลึก

    สำหรับวัสดุปูพื้นที่มีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต ทั้งหมด ขอแนะนำให้คุณใช้สารเคมีชนิดผงขัดในการสร้างผลึกให้มีความเงาสูงกับเครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว วิธีการดูแลรักษานี้จะทำให้พื้นมีความ "มันเงาเหมือนกระจก" เสริมความโดดเด่นของสีสันและลวดลายของพื้น พร้อมทั้งเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีอีกด้วย นอกจากนี้การที่พื้นได้รับการดูแลทำให้การทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาง่ายขึ้น หากดูแลพื้นอย่างถูกต้อง พื้นผิวที่ที่มีความเงาจะคงอยู่เป็นระยะเวลานาน

    เตรียมความพร้อม:

    การใช้เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว รอบต่ำ (180 รอบต่อนาที) ในกระบวนการสร้างผลึกนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีเครื่องหนักมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเหล็กถ่วง (10 กิโลกรัม) ที่เครื่องขัด แผ่นขัดสำหรับสร้างผลึกหรือแผ่นขัดสีแดง ขวดสเปรย์ สำหรับทำให้ผงขัดมีความเปียก และเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    ขั้นตอน:

    1. ขั้นแรก ต้องทำความสะอาดพื้นให้สะอาดหมดจด เช่น พื้นทีมีการเคลือบป้องกันพื้นผิวและคราบสกปรกที่สะสมอยู่ต้องถูกขจัดออก ซึ่งดำเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นทำความสะอาดพื้นให้เป็นกลางด้วยน้ำสะอาดแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
    2. โรยผงขัดสำหรับสร้างผลึกตามอัตราส่วนที่กำหนด (30 กรัม./ตาราง.เมตร.) บนพื้นแห้งอย่างทั่วถึง จากนั้นเติมน้ำในปริมาณปานกลางโดยใช้ขวดสเปรย์
    3. ผสมส่วนผสมโดยใช้แผ่นขัดสำหรับสร้างผลึก(สีเงิน) หรือแผ่นขัดสีแดงจนกระทั่งได้เนื้อครีมที่สม่ำเสมอ
    4. ทำการขัดโดยใช้เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว รอบต่ำ ขัดจนกว่าพื้นผิวทั้งหมดเกิดความเงางามสม่ำเสมอ (10-15 นาที)
    5. จากนั้นทำการเอาขัดเศษเคมีที่ตกค้างออกจากพื้นผิว โดยเฉพาะจากรอยต่อของแผ่นหิน โดยใช้เครื่องขัดและขัดที่สะอาดหรือแปรงขัดและน้ำปริมาณมาก แล้วดูดสิ่งสกปรกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ใช้เครื่องม็อปพื้นภายหลัง หากจำเป็น

    ประสิทธิภาพพื้นที่สำหรับวิธีนี้คือระหว่าง 10 ตร.ม./ชม. ถึง 15 ตร.ม./ชม.

    วิธีที่ 2: สร้างความเงาแบบด้านด้วยฟลูออโรซิลิเกตบนพื้นหินแท้ที่ปราศจากแวกซ์ ด้วยเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้ง

    วิธีการสร้างผลึก ทางเลือกนี้เหมาะสำหรับทุกที่ที่ต้องการการสร้างความเงาแบบด้านและต้องการประสิทธิภาพพื้นที่สูงกว่า พื้นที่ที่ต้องการสร้างผลึกจะต้องไม่เคลือบผิวไว้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น จะต้องทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหรือลอกสารเคลือบออกก่อน

    ขั้นตอน:

    1. ต้องมีการปกคลุมวัตถุที่อยู่บรเวณนั้นเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น
    2. หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดพื้นแบบล้ำลึกโดยใช้วิธีสองขั้นตอน
    3. ใช้ขวดสเปรย์แบบปั๊มฉีดน้ำยาเคมีสร้างผลึกแบบเหลวลงบนพื้นที่ต้องการขัดในปริมาณ (10 มล./ตร.ม.)
    4. ใช้ม็อปหรือเครื่องขัดพื้นเพื่อกระจายน้ำยาเคมีสร้างผลึกให้ทั่วถึงบริเวณที่ต้องการขัด
    5. ใช้เครื่องขัดพื้นแบบลูกกริ้งพร้อมแปรงสีเขียว ทำการขัดสร้างผลึกลงในพื้นที่ทันที
    6. ค่อย ๆ ขัดบริเวณนั้นโดยใช้แรงกดสัมผัสเต็มที่หลายๆ ครั้งจนกระทั่งพื้นผิวเกิดความเงา
    7. ใช้แปรงสีขาว (ขนอ่อน) ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดเพื่อดูดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างผลึก

    ประสิทธิภาพพื้นที่สำหรับกระบวนการนี้อยู่ระหว่าง 100 ตร.ม./ชม. ถึง 350 ตร.ม./ชม. ขึ้นอยู่กับความกว้างในการทำงานของเครื่องขัดพื้น ซึ่งทำให้วิธีการสร้างผลึกนี้มีประสิทธิภาพและคุ้มต้นทุนอย่างมาก

    วิธีนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นหินธรรมชาติที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบ เนื่องจากแปรงลูกกลิ้งจะเจาะเข้าไปในร่องและส่งผลให้เกิดการสร้างผลึกได้อย่างดี

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Large surface wiping machine

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Kärcher: Compact/push scrubber driers

    เครื่องขัดพื้น / เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    Roller brushes

    แปรงลูกกลิ้ง

    BDS 43 Orbital C

    เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว

    Diamond pads

    แผ่นขัดเพชร

    RM 775

    FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder RM 775

    NT22/1 Ap Bp L

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง