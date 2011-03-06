การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดจะส่งเสริมความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า
การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขายที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าควรรู้สึกสบายใจ – สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ระดับมืออาชีพและพนักงานขายที่เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญต่อประสบการณ์โดยรวมในการซื้อรถยนต์และควรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การขัดพื้นให้เงาสะท้อนถึงคุณภาพของรถ ในขณะที่พื้นผิวที่สะอาดของแผนกต้อนรับและโต๊ะดึงดูดลูกค้าให้เข้ารับการปรึกษาเพิ่มเติม นี่คือวิธีที่การรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดจะส่งเสริมความไว้วางใจและความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความภักดีของลูกค้าด้วย