Cleaning cement screed

คุณสมบัติพิเศษของปูนซีเมนต์ขัดมัน
ปูนซิเมนต์ขัดมันเป็นวัสดุนิยมที่ใช้กันมากที่สุดและประกอบด้วยทรายหรือกรวดบวกกับซีเมนต์และน้ำ ปูนซิเมนต์ประเภทเดียวที่ผลิตในภาคอุตสาหกรรมคือ "คอนกรีตมวลรวม" ซึ่งสามารถทนต่อการจราจรที่สูงมากเนื่องจากมีความหนาและระดับความแข็งแกร่ง
สิ่งที่ทำให้ปูนซีเมนต์ขัดมันมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ เมื่อสัมผัสกับกรด จะมีโครงสร้างคล้ายกับคอนกรีตแบบเปลือย กล่าวคือ คอนกรีตจะหยาบขึ้นและทำความสะอาดได้ยากขึ้น ในกรณีของวัสดุปูพื้นที่มีความมันเงาสูง การทำความสะอาดด้วยด่างเข้มข้น (ค่า pH สูงกว่า 10) ก็สามารถส่งผลให้พื้นผิวด้านได้ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีมาตรการรักษาพื้นผิว เช่น การชุบ การปิดผนึก หรือการเคลือบ การขัดปูนซีเมนต์มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดฝุ่น นอกจากนี้สิ่งสกปรกและความชื้นยังสามารถแทรกซึมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากไม่รักษาพื้นผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน ควรใช้ความระมัดระวังในระหว่างการทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าความชื้นที่ใช้จะถูกดูดกลับขึ้นมาอีกครั้ง ในกรณีนี้ ควรทำความสะอาดโดยใช้วิธีขั้นตอนเดียวเท่านั้น