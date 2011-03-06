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    การทำความสะอาดผิวซีเมนต์ขัดมันแบบมืออาชีพ

    ปูนซิเมนต์ขัดมันเป็นวัสดุนิยมที่ใช้ทำพื้นกันมากที่สุด วัสดุนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเมื่อต้องทำความสะอาดและดูแลรักษา เนื่องจากไม่เพียงแต่จะต้องทนต่อความเครียดได้มากเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย สำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึก การบำรุงรักษา และการทำความสะอาดระดับกลาง สิ่งสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

    Cleaning cement screed

    คุณสมบัติพิเศษของปูนซีเมนต์ขัดมัน

    ปูนซิเมนต์ขัดมันเป็นวัสดุนิยมที่ใช้กันมากที่สุดและประกอบด้วยทรายหรือกรวดบวกกับซีเมนต์และน้ำ ปูนซิเมนต์ประเภทเดียวที่ผลิตในภาคอุตสาหกรรมคือ "คอนกรีตมวลรวม" ซึ่งสามารถทนต่อการจราจรที่สูงมากเนื่องจากมีความหนาและระดับความแข็งแกร่ง

    สิ่งที่ทำให้ปูนซีเมนต์ขัดมันมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ เมื่อสัมผัสกับกรด จะมีโครงสร้างคล้ายกับคอนกรีตแบบเปลือย กล่าวคือ คอนกรีตจะหยาบขึ้นและทำความสะอาดได้ยากขึ้น ในกรณีของวัสดุปูพื้นที่มีความมันเงาสูง การทำความสะอาดด้วยด่างเข้มข้น (ค่า pH สูงกว่า 10) ก็สามารถส่งผลให้พื้นผิวด้านได้ด้วยเช่นกัน

    นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีมาตรการรักษาพื้นผิว เช่น การชุบ การปิดผนึก หรือการเคลือบ การขัดปูนซีเมนต์มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดฝุ่น นอกจากนี้สิ่งสกปรกและความชื้นยังสามารถแทรกซึมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากไม่รักษาพื้นผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน ควรใช้ความระมัดระวังในระหว่างการทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าความชื้นที่ใช้จะถูกดูดกลับขึ้นมาอีกครั้ง ในกรณีนี้ ควรทำความสะอาดโดยใช้วิธีขั้นตอนเดียวเท่านั้น

    pH value measurement
    Cleaning with a vacuum sweeper

    การเตรียมความพร้อมในการทำความสะอาด (การทำความสะอาดเบื้องต้น/การทำความสะอาดครั้งสุดท้ายในบริเวณอาคาร)

    ก่อนที่จะทำความสะอาดแบบเปียก คุณสามารถดูดสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่มากได้โดยใช้เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น ได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่หลงเหลือไว้หลังขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น สารเคลือบเงาและสี ปูน คราบสีกระจายตัวตามจุดต่าง ๆ น้ำมันดินและกาว จะถูกขจัดออกอย่างระมัดระวังโดยใช้เกรียงโป้วหรือใบมีด

    ขจัดสิ่งตกค้างของ...

    • ขจัดคราบปูนโดยใช้แผ่นขัดมือสีเขียว
    • ขจัดคราบคราบสีกระจายตัวตามจุดต่างๆ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบล้ำลึกที่เข้มข้นเป็นเวลาประมาณห้านาที และใช้งานอย่างระมัดระวังโดยใช้แผ่นขัดมือสีเขียว หลังจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับอิมัลชั่นชนิดที่เคลือบเงาในตัวหรือสารเคลือบโพลีเมอร์
    • ขจัดคราบน้ำมันเคลือบเงา/สี/กาว อย่างระมัดระวังโดยใช้น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ หรือใช้สารทำละลายลงบนผ้าแล้วเช็ดถูที่บริเวณที่มีสารเคลือบเงา หรือคราบกาว แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดซ้ำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้กับอิมัลชั่นชนิดเคลือบเงาในตัว เช่น เพราะจะทำให้สารเคลือบเสียหาย

    การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา: ขจัดคราบสกปรกเล็กน้อย

    การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา ดำเนินการโดยใช้วิธีขั้นตอนเดียว เพื่อขจัดคราบสกปรกเล็กน้อย เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติจะติดตั้งแปรงหรือแผ่นขัดสีแดง เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทำงานโดยมีแรงกดสัมผัสลดลงและความเร็วแปรงลูกกลิ้งต่ำลง สารเคมีทำความสะอาดที่เหมาะสมคือสารเคมีทำความสะอาดแบบการบำรุงรักษาและสารเคมีทำความสะอาดระดับกลางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม โดยเจือจางให้อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของสิ่งสกปรก นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ติดตั้งเครื่องด้วยฟังก์ชันการผสมสารเคมีทำความสะอาดอัตโนมัติ และมีระบบดูดน้ำเสียพื้นจะมีความแห้ง สามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งทันที

    หากงานทำความสะอาดบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการทำความสะอาดแบบเปียก ก็สามารถดำเนินการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาโดยใช้เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นได้เช่นกัน

    Maintenance cleaning with scrubber driers

    การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก: ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น

    สิ่งสกปรก เช่น น้ำมัน จารบี และการสึกหรอของยาง ซึ่งไม่สามารถขจัดออกได้ระหว่างการทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา จะถูกกำจัดออกโดยการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกเป็นระยะ ๆ ต้องใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมหัวแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง หากการปูพื้นช่วยให้ทำความสะอาดได้โดยใช้วิธีสองขั้นตอนที่แรงกดสัมผัสเต็มที่โดยใช้แปรงไนลอนหรือแผ่นขัดสีเขียว ควรดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นตอนเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นเปียกเกินไปหรือน้ำยาทำความสะอาดแห้งเร็วเกินไป

    หากจำเป็นต้องลอกผิวเคลือบป้องกันออกออก นอกเหนือจากการขจัดคราบน้ำมันและจารบี เราขอแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบล้ำลึกหรือสารเคมีทำความสะอาดแบบเข้มข้นเจือจางถึง 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อขจัดหรือลอกผิวเคลือบป้องป้องกันออกจากพื้นผิว

    Deep cleaning step 1

    ขั้นตอนที่ 1: ใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติเพื่อครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ต้องการทำความสะอาดด้วยสารเคมีทำความสะอาด จากนั้นขัดสองหรือสามครั้งจนสิ่งสกปรกหลุดออกทั้งหมด

    Deep cleaning step 2

    ขั้นตอนที่ 2: ขจัดน้ำสกปรกออกโดยใช้คานรีดน้ำและฟังก์ชั่นดูดกลับมาไว้ในถังน้ำเสียบนเครื่อง จากนั้นขัดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และดำเนินการตามวิธีขั้นตอนเดียว คือ ขัดด้วยน้ำ – ขัด – ใช้การดูด

    Cleaning agent sprayer

    การขจัดรอยลื่นไถลและร่องรอยการสึกหรอของยาง

    หากต้องการขจัดรอยลื่นไถลที่เกิดจากรถยกหรือร่องรอยการสึกหรอของยาง ให้ใช้สารเคมีทำความสะอาดที่ปราศจาก NTA และได้รับการพัฒนามาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ใช้การฉีดพ่นด้วยเครื่องสเปรย์หรือขวดสเปรย์โดยฉีดพ่นบนบริเวณพื้นที่สกปรก แล้วปล่อยทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นใช้เครื่องขัดพื้นแบบขัดพื้นโดยไม่ต้องเติมน้ำยาทำความสะอาด ใช้หัวแปรงขัดแบบลูกกลิ้งพร้อมแผ่นขัดหรือแปรงไนลอนสีเขียว ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพื้นผิว (เรียบหรือหยาบ) ขั้นตอนต่อไปคือการเอาน้ำสกปรกออกแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด (ใช้วิธีขั้นตอนเดียว)

    โปรดทราบ: อย่าใช้วิธีนี้กับพื้นผิวที่เคลือบด้วยโพลีเมอร์หรือแว็กซ์ เนื่องจากสารเคมีทำความสะอาดนี้อาจจะลอกพื้นผิวเคลือบออกได้

    ทางเลือกที่เหมาะสม: เครื่องขัดพื้นพร้อมหัวแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง

    สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและคราบสกปรกหนัก เราแนะนำให้ใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมหัวแปรงขัดแบบลูกกลิ้งสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียก ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบโดยใช้แผ่นขัด ในขณะที่พื้นผิวที่หยาบโดยใช้แปรงไนลอน ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงมีดังนี้:

    • แปรงไนลอน/แผ่นขัด ลูกกลิ้งหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม
    • แรงกดสัมผัสสูงและสม่ำเสมอ (สูงถึง 260 กรัม/ตร.ซม) ตลอดความกว้างการทำงานทั้งหมด
    • รอบความเร็วในการหมุนสูงมาก (สูงสุด 1100 รอบต่อนาที)
    • สัมผัสพื้นได้ดีเยี่ยม

    คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นได้อย่างปลอดภัย รอบความเร็วในการหมุนสูงยังสร้างเอฟเฟกต์การทำความสะอาดตัวเอง ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพการทำความสะอาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง การกวาดพื้นสำหรับขจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อยก่อนการขัดอาจไม่จำเป็น เนื่องจากมีระบบการกวาดแบบล่วงหน้าอยู่แล้ว ด้วยแปรงลูกกลิ้งลูกกลิ้งหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามนั้นสามารถกวาดสิ่งสกปรกหยาบเข้าไปในถังเก็บที่มีในชุดของหัวแปรงขัดได้

    Scrubber drier with dual roller system
    Scrubbing head with two rollers

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher scrubbers/scrubber driers

    เครื่องขัดพื้น/เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    Kärcher sweepers/vacuum sweepers

    เครื่องกวาดพื้น/เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น

    Roller pad

    แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง

    Roller brush

    แปรงขัดแบบลูกกลิ้ง

    RM 776

    ผลิตภัณฑ์ลบรอยยางและรอยขีดข่วน FloorPro RM 776

    RM 69

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุตสาหกรรม FloorPro RM 69