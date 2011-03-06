Explore Our Featured Collection!

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษากระเบื้องเซรามิก

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษากระเบื้องเซรามิก – ทำงานอย่างไร? กระเบื้องเซรามิกถูกเผาที่อุณหภูมิ 1,000 ถึง 1,400 °C และทำจากวัสดุอนินทรีย์ ปัจจุบันดินเผา อิฐ หินทรายละเอียด เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องหินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย แต่ขั้นตอนการทำความสะอาดจะคล้ายกันเสมอ กระเบื้องเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ต้องการการบำรุงรักษา

    Cleaning ceramic tiles

    รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่: ข้อมูลเบื้องต้นสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทศาสตร์ด้านวัสดุของเซรามิก

    ด้วยรูปลักษณ์และวัสดุที่แตกต่างกันมากมายของของการทำ ผนังและพื้น มีทั้งหินธรรมชาติ เช่น หินอ่อนหรือหินแกรนิต และหินเทียมที่ประสานด้วยซีเมนต์ เช่น หินขัดหรือหินอ่อนเทียม เป็นต้น กระเบื้องเซรามิก จะมีความแตกต่างระหว่างพื้นผิวอยู่ห้าประเภท:

    • กระเบื้องดินเผา: สีแดงและมีสีโทนอุ่น เนื้อหยาบ มีลักษณะค่อนข้างเรียบง่าย
    • กระเบื้องคลิงเกอร์: สีแดงหรือสีเหลือง นิยมใช้กับพื้นโรงงานหรือผนังภายนอก เคลือบหรือไม่เคลือบ
    • กระเบื้องไฟน์สโตน: ส่วนใหญ่เป็นสีทึบ พิมพ์หรือขัดเงา มีรูพรุนขนาดเล็ก
    • กระเบื้องเอิร์ทเทนแวร์: เนื้อนุ่มกว่า มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เหมาะสำหรับผนังแบบเคลือบ
    • กระเบื้องสโตนแวร์: เคลือบหรือไม่เคลือบ รุ่นไม่เคลือบที่มีพื้นผิวหยาบ มักปูพื้นในห้องครัว มีโครงสร้างของพื้นผิวสูงต่ำ (กระดุม) เพื่อลดความเสี่ยงในการลื่นไถล

    ความหมายของคลาส R: กระเบื้องกันลื่น

    สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์หากปูกระเบื้องบนพื้น จำเป็นต้องมีระดับกันลื่นอย่างน้อย R9 ในพื้นที่ที่อันตรายจากการลื่นมีความสำคัญมาก เช่น ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ ต้องมีคลาส R สูงสุดคือ R13 German Social Accident Insurance 108-003 ระบุว่าต้องใช้ชั้นกันลื่นประเภทใดในพื้นที่ทำงาน กระเบื้องที่มีพื้นผิวสูงต่ำยังมีพื้นที่ระหว่างปุ่มเพื่อให้น้ำไหลออกมาได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการลื่นไถล อย่างไรก็ตาม สิ่งสกปรกจะสะสมได้ดีเป็นพิเศษ และการทำความสะอาดต้องใช้เวลานาน

    Tile anti-slip

    กระเบื้องเซรามิค: การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก และองค์ประกอบสำคัญ: การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษากระเบื้องเซรามิก

    หากคุณต้องการทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิก การทำความสะอาดเป็นประจำถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ การทำความสะอาดจะดำเนินการแบบแห้งและ/หรือเปียก ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก คราบสกปรกที่เกาะอยู่สามารถกำจัดออกได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือโดยการเช็ดฝุ่นด้วยวัสดุไมโครไฟเบอร์ที่ใช้หลังการประจุไฟฟ้าสถิต หลังจากนั้นสามารถทำงานด้วยตนเองได้ด้วยเครื่องเช็ดถูพื้นผิวขนาดใหญ่ ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ และสารเคมีทำความสะอาดที่เหมาะสม

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

    สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยปกติจะใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องกำจัดสิ่งสกปรกที่หลวมและละเอียดออกล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดตามที่ต้องการ การเลือกแปรงหรือแผ่นขัดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเป็นสิ่งสำคัญ กระเบื้องเซรามิคที่มีพื้นผิวหยาบขัดได้ดีเป็นพิเศษโดยใช้แปรงลูกกลิ้งที่สามารถลงร่องลึกของกระเบื้องได้ ในขณะที่กระเบื้องไฟน์สโตนที่มีพื้นผิวละเอียดกว่าต้องใช้ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์

    ควรใช้ยางรีดน้ำที่ถูกต้องเพื่อดูดน้ำสกปรกได้ดี แนะนำให้ใช้ยางรีดน้ำแบบปิดสำหรับพื้นผิวที่มีความไม่ราบเรียบ และยางรีดน้ำแบบมีร่องสำหรับพื้นผิวเรียบ สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนกระเบื้องไฟน์สโตน (สีเทา) แนะนำให้ใช้แผ่นเรซินเมลามีน

    เคล็ดลับ: สามารถทำความสะอาดผนังได้ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่และก้านฉีดยืดสไลด์ ซึ่งช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    Scrubber driers for large areas
    Deep cleaning of ceramic tiles

    ถึงเวลาคืนความใหม่: การทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิกแบบล้ำลึก

    เครื่องขัดพื้น/เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ สำหรับทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิกอย่างล้ำลึก สารเคมีทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงมากขึ้น (กรดและด่าง) สามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างรวดเร็ว

    Surface cleaners for special cases

    อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับกรณีพิเศษ

    สำหรับกระเบื้องเซรามิกที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบหรือพื้นที่จำกัด อาจใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้ อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวประกอบด้วยแกนหัวฉีดแบบหมุนที่อยู่ใต้ฝาครอบ ซึ่งหัวฉีดแรงดันสูงทั้งสอง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเยื้องกันเล็กน้อยสร้างแรงกระแทกของน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

    Cup foam lances for longer contact time

    หัวฉีดโฟมเพิ่มเวลาการทำปฎิกิรยาทางเคมี

    สำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ เช่น ผนัง พื้น หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความต้องการด้านสุขอนามัย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมหัวฉีดโฟมแบบถ้วยคือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยประสิทธิภาพของสารเคมีทำความสะอาดชนิดโฟมและอากาศที่เติมเข้าไปในหัวฉีด ทำให้เกิดโฟมด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง ข้อดีของระบบนี้คือคุณสามารถดูได้ว่ามีการใช้สารเคมีทำความสะอาดบริเวณใดบ้าง และโฟมจะคงอยู่กับที่นานกว่าสารทำความสะอาดแบบทั่วไป จึงทำให้เวลาการทำปฎิกิรยาทางเคมีเพิ่มขึ้น

    เคล็ดลับที่ 1: ห้ามฉีดแรงดันสูงไปที่ข้อต่อโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

    เคล็ดลับที่ 2: หากสารเคมีทำความสะอาดที่ใช้มีฤทธิ์เป็นกรดซีเมนต์บริเวณรอยต่อกระเบื้องจะต้องล้างด้วยน้ำก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่ากรดที่ดูดซับไว้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ

    Steam cleaners for tiled walls

    เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำสำหรับผนังกระเบื้อง

    ในการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก สำหรับกระเบื้องเซรามิกบนผนังเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำอาจเหมาะสมเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าง ไอน้ำจะออกมาจากหัวฉีดเป็นหยดเล็ก ๆ ที่อุณหภูมิ 100 °C แรงดันสูงสุด 8 บาร์ และด้วยความเร็วประมาณ 170 กม./ชม. พร้อมอุปกรณ์หัวดูดถูพื้นขนาดใหญ่ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    กระบวนการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ภายนอก

    กระบวนการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดด้วยแรงดันต่ำเป็นวิธีที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสำหรับพื้นผิวกระเบื้องเอิร์ทเทนแวร์ในพื้นที่ภายนอกที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากคราบแร่ธาตุที่ซึมผ่านจากใต้ดิน หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสร็จแล้ว ในกรณีนี้ ปืนฉีดน้ำสามารถปรับแรงดันูงหรือต่ำได้ รวมถึงการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดซึ้งสามารถทำได้ง่านด้วยการลดแรงดันให้ต่ำสุด ระบบปั๊มของเครื่องฉีดน้ำออกแบบให้มีการดูดสารเคมีทำความสะอาดเข้ามาผสมกับน้ำและสามารถปรับปริมาณความเข็มข้นของสารเคมีทำความสะอาดได้อีกด้วย

    สารเคมีทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องเซรามิก

    กระเบื้องเซรามิกสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารเคมีทำความสะอาดที่เป็นกรดและด่าง สารทำความสะอาดที่เป็นกรดช่วยป้องกันสิ่งสกปรกจากแร่ธาตุ เช่น คราบหินปูน คราบปัสสาวะ หรือสนิม สารเคมีทำความสะอาดที่เป็นด่างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขจัดสิ่งสกปรกอินทรีย์ เช่น จาระบี โปรตีน หรือน้ำมัน

    ในกระเบื้องเซรามิกบางประเภท เช่น ดินเผา โทนสีจะเกิดจากโลหะออกไซด์ ดังนั้น เมื่อใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกรดฟอสฟอริกหรือกรดไฮโดรคลอริก เนื่องจากผลการกำจัดสนิมอาจทำให้สีเปลี่ยนไปได้

    โดยทั่วไปกระเบื้องเซรามิกยังทนทานต่อสารเคมีทำความสะอาดที่เป็นด่างด้วย แต่สารเคมีทำความสะอาดไม่ควรมีโซเดียมซิลิเกต สิ่งเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและทำให้พื้นผิวหยาบหรือเรียบขึ้น

    การดูแลรักษากระเบื้องเซรามิกจำเป็นหรือไม่? การเคลือบปกป้องพื้นผิวและวิธีการอื่น ๆ มีประโยชน์

    พื้นผิวได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้ทนทานต่อแรงเค้นเชิงกล เพื่อปกป้องรูพรุนจากการซึมผ่านของน้ำหรือเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ดูดีของกระเบื้องเซรามิคไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากความเครียดทางกลเนื่องจากความแข็ง

    กระเบื้องที่มีการดูดซึมน้ำสูง

    กระเบื้องดินเผาเป็นวัสดุปูพื้นที่สามารถดูดซับน้ำได้สูง หากพื้นดังกล่าวมีการเคลือบพื้นผิว สารเคลือบจะแทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนและปกป้องกระเบื้องเซรามิกจากความชื้น หากคุณต้องการเพิ่มลุคให้ดินเผาดูเรียบง่าย คุณสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าบัฟฟาโลสเทน สียอมซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันแวกซ์และคาร์บอนแบล็ค คาร์บอนแบล็คจะเกาะตัวอยู่ในโครงสร้าง ทำให้เกิดรูปลักษณ์ที่ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ คุณอาจต้องการเพิ่มระดับความเงางาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระเบื้อง ซึ่งสามารถดูแลได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดที่มีโพลีเมอร์ที่ละลายน้ำได้

    กระเบื้องที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ

    อย่างไรก็ตาม การเคลือบไม่คุ้มค้ากับวัสดุปูพื้น เช่น กระเบื้องเนื้อระเอียด เนื่องจากวัสดุปูพื้นประเภทนี้มีการดูดซึมน้ำต่ำ ซึ่งหมายความว่าความชื้นไม่สามารถซึมผ่านได้ สารเคลือบจะยังคงอยู่บนพื้นผิวและไหลออกไปอย่างรวดเร็ว หากกระเบื้อง ถูกเคลือบมาก่อน ๆ ควรลอกสารเคลือบออกด้วยน้ำยาเคมีทำความสะอาดแบบล้ำลึก มิฉะนั้นชั้นฟิล์มทีเคลือบจะไม่สวยงามและจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

    เคล็ดลับ: ไม่ควรเทสารเคมีทำความสะอาดบนกระเบื้องเซรามิกโดยตรง แต่ควรใช้ร่วมกับผ้าทำความสะอาดเพื่อให้กระจายตัวทั่วถึง

    คำถามที่พบบ่อย

    Combatting microorganisms

    แปลกแต่จริง เมื่อยิปซั่มก่อตัวบนกระเบื้องเซรามิก

    เคล็ดลับในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเซรามิก: ก่อนเริ่มงานทำความสะอาด ปิดระบบทำความร้อนใต้พื้นก่อน (ถ้ามี) เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีทำความสะอาดบนพื้นผิวแห้งเร็วเกินไป นอกจากนี้กรดบางชนิดยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนคราบตะกรันเป็นยิปซั่มในระยะเวลาการทำปฎิกิริยาที่ยาวนาน ระบบทำความร้อนใต้พื้นจะเร่งกระบวนการเกิดคราบยิปซั่มขึ้นได้ – ดังนั้นจึงควรปิดเครื่องทำความร้อนจะดีกว่า

    Cup foam lance

    กระบอกหัวฉีดโฟม

    Steam vacuum cleaners

    เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำพร้อมดูดกลับ

    Surface cleaners

    อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว

    Melamine resin pads

    แผ่นขัดเรซินเมลามีน

    Mobile_High-pressure cleaner

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Cleaning agents

    น้ำยาทำความสะอาด

    Scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ