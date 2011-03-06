Cleaning ceramic tiles

รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่: ข้อมูลเบื้องต้นสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทศาสตร์ด้านวัสดุของเซรามิก
ด้วยรูปลักษณ์และวัสดุที่แตกต่างกันมากมายของของการทำ ผนังและพื้น มีทั้งหินธรรมชาติ เช่น หินอ่อนหรือหินแกรนิต และหินเทียมที่ประสานด้วยซีเมนต์ เช่น หินขัดหรือหินอ่อนเทียม เป็นต้น กระเบื้องเซรามิก จะมีความแตกต่างระหว่างพื้นผิวอยู่ห้าประเภท:
- กระเบื้องดินเผา: สีแดงและมีสีโทนอุ่น เนื้อหยาบ มีลักษณะค่อนข้างเรียบง่าย
- กระเบื้องคลิงเกอร์: สีแดงหรือสีเหลือง นิยมใช้กับพื้นโรงงานหรือผนังภายนอก เคลือบหรือไม่เคลือบ
- กระเบื้องไฟน์สโตน: ส่วนใหญ่เป็นสีทึบ พิมพ์หรือขัดเงา มีรูพรุนขนาดเล็ก
- กระเบื้องเอิร์ทเทนแวร์: เนื้อนุ่มกว่า มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เหมาะสำหรับผนังแบบเคลือบ
- กระเบื้องสโตนแวร์: เคลือบหรือไม่เคลือบ รุ่นไม่เคลือบที่มีพื้นผิวหยาบ มักปูพื้นในห้องครัว มีโครงสร้างของพื้นผิวสูงต่ำ (กระดุม) เพื่อลดความเสี่ยงในการลื่นไถล