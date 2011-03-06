รองพื้นชนิดทนทานและกันลื่น
กระเบื้องเซรามิกเนื้อละเอียดชั้นดีเป็นวัสดุปูพื้นที่น่าดึงดูดและได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติทนทานและกันลื่น รวมถึงความสามารถในการดูดซับความชื้นต่ำมาก วัสดุปูพื้นประเภทนี้มีให้เลือกหลายสีและหลายแบบ ซึ่งทำให้สามารถนำมาใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ รวมถึงโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องครัวในร้านอาหารหรือโรงแรม สถานีบริการต่าง ๆ โถงทางเดิน ล็อบบี้ของโรงแรม และบนชานชาลาทางรถไฟ ฯลฯ การออกแบบที่ทันสมัยและปลอดภัย ในปัจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการใช้กระเบื้องในการปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกประกอบด้วยวัสดุดินเหนียวที่ผ่านกระบวนการต่างๆจนเป็นเนื้อเดียวกันและเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1200 °C ทำให้เนื้อกระเบื้องแข็งเป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติที่แน่นหนาและมีความสามารถในการดูดซับน้ำต่ำมาก (น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก) หมายความว่าสามารถใช้บนพื้นที่ภายนอกได้เช่นกัน น้ำไม่สามารถสะสมในกระเบื้องจนเกิดการแตกหักหรือบิ่นได้ กระเบื้องเซรามิกมีหลายประเภท: กระเบื้องเคลือบผิว (ขัดเงา ขัดหยาบ) และกระเบื้องที่ไม่ผ่านการเคลือบซึ่งมีพื้นผิวเป็นธรรมชาติ