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    การทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก

    กระเบื้องเซรามิกเนื้อละเอียดชั้นดีเป็นวัสดุปูพื้นที่น่าดึงดูดและได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติทนทานและกันลื่น รวมถึงความสามารถในการดูดซับความชื้นต่ำมาก การออกแบบที่ทันสมัยและปลอดภัย ในปัจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการใช้กระเบื้องในการปูพื้น

    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher cleaning machines

    รองพื้นชนิดทนทานและกันลื่น

    กระเบื้องเซรามิกเนื้อละเอียดชั้นดีเป็นวัสดุปูพื้นที่น่าดึงดูดและได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติทนทานและกันลื่น รวมถึงความสามารถในการดูดซับความชื้นต่ำมาก วัสดุปูพื้นประเภทนี้มีให้เลือกหลายสีและหลายแบบ ซึ่งทำให้สามารถนำมาใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ รวมถึงโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องครัวในร้านอาหารหรือโรงแรม สถานีบริการต่าง ๆ โถงทางเดิน ล็อบบี้ของโรงแรม และบนชานชาลาทางรถไฟ ฯลฯ การออกแบบที่ทันสมัยและปลอดภัย ในปัจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการใช้กระเบื้องในการปูพื้น

    กระเบื้องเซรามิกประกอบด้วยวัสดุดินเหนียวที่ผ่านกระบวนการต่างๆจนเป็นเนื้อเดียวกันและเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1200 °C ทำให้เนื้อกระเบื้องแข็งเป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติที่แน่นหนาและมีความสามารถในการดูดซับน้ำต่ำมาก (น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก) หมายความว่าสามารถใช้บนพื้นที่ภายนอกได้เช่นกัน น้ำไม่สามารถสะสมในกระเบื้องจนเกิดการแตกหักหรือบิ่นได้ กระเบื้องเซรามิกมีหลายประเภท: กระเบื้องเคลือบผิว (ขัดเงา ขัดหยาบ) และกระเบื้องที่ไม่ผ่านการเคลือบซึ่งมีพื้นผิวเป็นธรรมชาติ

    Fine stoneware tiles
    Microporous surface of fine stone

    เนื่องจากกระเบื้องเหล่านี้พื้นผิวจะมีรูพรุนขนาดเล็ก จึงทำให้อนุภาคสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าไปสะสมในรูพรุนขนาดเล็กได้ การแทรกซึมนี้สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้สารทำความสะอาดที่มีสารลดแรงตึงผิว สารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำสามารถแทรกซึมเข้าไปในรูพรุนเล็ก ๆ สิ่งปนเปื้อนและอนุภาคสิ่งสกปรกถูกขจัดออกมาพร้อมน้ำได้ง่ายขึ้น การตกค้างของสารสารลดแรงตึงผิวบนพื้นผิวยังสามารถลดการสะสมของคราบสกปรกอีกด้วย

    Kärcher roller technology for cleaning fine stone

    นี่ส่งผลให้พื้นผิวเริ่มมีสีเทาขาวซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำความสะอาดพื้น ข้อกำหนดด้านความสะอาด การคงคุณค่า และการป้องกันการลื่นสามารถทำได้โดยใช้สารทำความสะอาดที่เหมาะสมและไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว

    Cleaning fine stone with Kärcher scrubber driers

    การทำความสะอาดด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    การใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติถือเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาดพื้นในโรงงาน สารเคมีทำความสะอาดจะถูกเติมปริมาณที่เหมาะสมลงในถังน้ำสะอาด หรือผสมน้ำและสารเคมีทำความสะอาดไว้ล่วงหน้า ส่วนผสมนี้จะถูกส่งไปยัง หัวแปรงขัดและปล่อยลงพื้นผ่านแปรงขัด เมื่อรวมกับแรงกดจากแปรง จะช่วยขจัดคราบสกปรก และยางรีดน้ำพร้อมระบบดูดจะดูดน้ำสกปรกขึ้นมากพื้นเข้าถังน้ำเสียของตัวเครื่อง

    รุ่นที่เหมาะสม: ข้อดีของเครื่องขัดพื้นแบบแปรงลูกกลิ้ง

    เมื่อพูดถึงเครื่องขัดทำความสะอาด หัวแปรงขัดแบบลูกกลิ้งพร้อมแปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษ เนื่องจากแปรงลูกกลิ้งทำงานร่วมกันกับการกวาดเบื้องต้นและทำความสะอาดตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำความสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีแปรงแผ่นดิสก์ได้เช่นกัน

    ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเร็ว

    เมื่อต้องการบรรลุผลการทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิกที่ดีที่สุด ความเร็วของแปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง (400–1,100 รอบต่อนาที ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ) เนื่องจากความเร็วสูงหมายความว่าสิ่งสกปรกจะถูกขจัดออกไปแทนที่จะเหลือติดอยู่บนแปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ เป็นผลให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้และรักษาประสิทธิภาพการทำความสะอาดในระดับที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์เมื่องานทำความสะอาดเสร็จสิ้น เพียงแค่ล้างมันใต้ก๊อกน้ำก็เพียงพอแล้ว ปล่อยให้แปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์แห้ง และแยกออกจากเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

    การทำความสะอาดบำรุงรักษากระเบื้องเซรามิก

    การทำความสะอาดบำรุงรักษาด้วยเครื่องขัดแบบแปรงลูกกลิ้ง

    สำหรับการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาเครื่องขัด จะมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิก ที่ปราศจากสารลดแรงตึงผิว (0.5–3%) อย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมหัวขัดแบบแปรงลูกกลิ้งและแปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ ขัดบนกระเบื้องและสิ่งสกปรกที่หลุดออกจะถูกดูดกลับขึ้นมาในขั้นตอนเดียว (วิธีแบบขั้นตอนเดียว) ไม่จำเป็นต้องล้างลูกกลิ้งด้วยน้ำสะอาด ขั้นตอนการทำความสะอาดนี้ยังช่วยทำความสะอาดรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องอย่างทั่วถึงอีกด้วย เมื่อต้องการทำความสะอาดพื้นผิวขนาดเล็กและทำความสะอาดพื้นที่เข้าถึงยาก ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับขนาดเล็กและกะทัดรัดเป็นพิเศษ เมื่อเลือกน้ำยาทำความสะอาดสำหรับกระเบื้อง คุณไม่เพียงต้องมองหาประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงว่าสารทำความสะอาดนั้นปราศจากสารลดแรงตึงผิวหรือไม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกอีกด้วย

    การทำความสะอาดบำรุงรักษาด้วยเครื่องถูพื้นสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์หนาแน่น

    หากคุณกำลังทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ และพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์จำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีรูปทรงแปลกตามาก การใช้เครื่องถูพื้นที่มีแปรงหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    การเตรียมพร้อม: ขจัดสิ่งปนเปื้อนที่หลวมออก (ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ด) ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในขั้นตอนเดียวหรือสองขั้นตอน

    • ขั้นตอนเดียว: เช็ดพื้นในขั้นตอนเดียว สิ่งปนเปื้อนที่หลุดออกมาจะถูกเก็บ และอาจยังมีสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นอยู่บนพื้น
    • สองขั้นตอน: ขั้นแรก เช็ดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้สิ่งสกปรกอ่อนตัวลง ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บสิ่งสกปรกที่หลุดออกโดยใช้ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ที่บิดออก

    ประเภทของสิ่งสกปรกและสารเคมีทำความสะอาดที่เหมาะสม:

    สิ่งสกปรกบนท้องถนน:

    น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางก็เพียงพอแล้วสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกจากถนน

    ความมันและสิ่งสกปรกทีมีความมัน:

    สิ่งสกปรกที่มีความมันสามารถขจัดออกได้โดยใช้สารเคมีทำความสะอาดที่เป็นด่าง

    สิ่งสกปรกจากแร่:

    สิ่งสกปรกจากแร่ เช่น หินปูน ตะกรันน้ำ ต้องใช้สารเคมีทำความสะอาดที่เป็นกรด ควรล้างรอยต่อกระเบื้องด้วยน้ำก่อนใช้น้ำยาทำความสะอาด

    วิธีการทำความสะอาดแบบล้ำลึกสองขั้นตอน

    ในกรณีของการปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องหินเนื้อละเอียดซึ่งมีชั้นสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ที่เหมาะสมก่อตัวขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้เครื่องทำความสะอาดแบบล้ำลึกโดยใช้เครื่องขัดแบบลูกกลิ้งในวิธีสองขั้นตอน ขึ้นอยู่กับชนิดและระดับของสิ่งสกปรก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดล้ำลึกที่มีความเป็นด่างสูงหรือเป็นกรดที่ดี

    แนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

    Dirty fine stoneware tile
    • หากคุณใช้น้ำยาเคมีทำความสะอาดที่เป็นกรด ควรฉีดน้ำที่รอยต่อของกระเบื้องก่อนเพื่อให้ชุ่มน้ำ
    • ใช้สารเคมีทำความสะอาด (5–20%) ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของสิ่งสกปรกชบนส่วนต่าง ๆ
    Clean fine stoneware tile
    • ในช่วงเวลาที่น้ำยาทำความสะอาดทำปฎิกิริยากับคราบสกปรก ให้ขัดบริเวณนั้นด้วยเครื่องขัดแบบแปรงลูกกลิ้งโดยให้แต่ละแนวการขัดทับกันเล็กน้อย และอย่าปล่อยให้น้ำยาทำความสะอาดแห้ง กล่าวคือ เติมลงไปหากจำเป็น
    • ดูดน้ำสกปรก
    • จากนั้นล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากในขั้นตอนเดียว

    ทางเลือก: ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยใช้เครื่องขัดแบบแผ่นดิสก์พร้อมแผ่นไมโครไฟเบอร์หรือแผ่นเรซินเมลามีน

    Cleaning fine stone with Kärcher single-disc machines

    เครื่องขัดแบบแผ่นดิสก์ที่ทำงานด้วยความเร็วรอบต่ำ (เช่น 180 รอบต่อนาที) ให้แรงบิดสูงไปยังพื้นผิว ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับงานทำความสะอาด นอกจากนี้ เครื่องควรติดตั้งถังใส่น้ำยาเคมีทำความสะอาดและแผ่นไมโครไฟเบอร์/แผ่นเรซินเมลามีน

    ใช้น้ำยาเคมีทำความสะอาดที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งสกปรก) บนส่วนต่าง ๆ ตามจังหวะ ในช่วงเวลาสัมผัส (ประมาณ 5 นาที) ให้ขัดพื้นหลายครั้งโดยวนเป็นวงกลมซ้อนกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ

    Cleaning fine stone with a Kärcher vacuum cleaner

    เวลาฉีดน้ำและน้ำยาทำความสะอาดบนพื้นและใช้งานบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดต้องแน่ใจว่าน้ำยาทำความสะอาดต้องไม่แห้ง ดังนั้น ควรฉีดน้ำยาทำความสะอาดเพิ่มหากจำเป็น ขั้นตอนต่อไปคือการดูดน้ำสกปรกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นทรงพลังแบบเปียกและแห้ง สุดท้าย ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก และดูดน้ำขึ้นมาอีกครั้งด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    เคล็ดลับ:

    ต้องล้างแผ่นไมโครไฟเบอร์ที่สกปรกในเครื่องซักผ้าก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

    ข้อมูลเพิ่มเติม: แผ่นเรซินเมลามีน

    สำหรับเครื่องที่มีหัวขัดแบบแผ่นดิสก์ แนะนำให้ใช้แผ่นเรซินเมลามีนด้วย กลไกที่ยอดเยี่ยมหมายความว่า ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สารทำความสะอาดด้วยซ้ำ

    Melamine resin pad

    โดยสรุป:การทำความสะอาดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันการเกิดคราบสีเทา

    หากกระเบื้องที่ทำความสะอาดยากเนื่องจากมีโครงสร้างที่มีรูพรุนขนาดเล็ก การทำความสะอาดเป็นประจำโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการเกิดคราบสีเทาในระยะยาว นี่คือที่มาของแนวความคิดของการปูพื้นด้วยกระเบื้องที่เป็นวัสดุที่ทนทาน มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังเน้นคุณสมบัติกันลื่นอีกด้วย

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher scrubbers/scrubber driers

    เครื่องขัดพื้น / เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    Melamine resin pad

    แผ่นขัดเรซินเมลามีน

    Large surface wiping machine

    อุปกรณ์ทำความสะอาด