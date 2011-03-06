ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องแต่งตัว

    มีหลายเหตุผลที่จำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำอย่างพิถีพิถัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากใช้งานห้องน้ำ พื้นที่อาบน้ำ และห้องแต่งตัว เช่น ในอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร สนามกีฬา หรือศูนย์การค้า ในพื้นที่ห้องน้ำ ผิวหนังของผู้ใช้งานย่อมต้องสัมผัสกับพื้นผิวต่าง ๆ ที่ถูกจับต้องโดยผู้ใช้แทบทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น มือจับประตู ก๊อกน้ำ หรือปุ่มกดชักโครก ส่งผลให้จุลินทรีย์สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องป้องกันการแพร่กระจายดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำความสะอาดที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

    Header: Sanitary cleaning

    ข้อกำหนดพิเศษในการทำความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำ

    หากการทำความสะอาดไม่เพียงพอ จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อรา จะสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ความร้อน และซอกมุมเล็ก ๆ จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้จากสารอินทรีย์ เช่น เซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกมา นอกจากนี้ คราบสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบหินปูนและคราบสบู่ คราบปัสสาวะ คราบสนิม เป็นต้น ยังเป็นความท้าทายเฉพาะในการทำความสะอาด โดยมักจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิววัสดุได้ ดังนั้น การทำความสะอาดจึงต้องคำนึงถึงข้อกำหนดพิเศษทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อให้สามารถบรรลุมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ร่องยาแนวหรืออุปกรณ์สุขภัณฑ์

    ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา?

    ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา สิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางชนิดสามารถก่อโรคในมนุษย์ได้ คราบสกปรกต่าง ๆ สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของจุลินทรีย์ จนกระทั่งจุลินทรีย์เหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ การทำความสะอาดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขอนามัย

    Virus

    ไวรัสมีขนาดประมาณ 20-300 นาโนเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส บางชนิดยังคงสามารถแพร่เชื้อได้แม้จะลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลาหลายวัน เพื่อความอยู่รอดในระยะยาว ไวรัสจำเป็นต้องเข้าสู่เซลล์ของสัตว์ พืช หรือมนุษย์ และใช้เซลล์ที่มีชีวิตเหล่านี้เป็นเซลล์เจ้าบ้าน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าไวรัสทุกชนิดจะก่อให้เกิดโรค เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมักสามารถตอบสนองและกำจัดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

    bakterien

    แบคทีเรียมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสอย่างมาก โดยมีขนาดประมาณ 0.1-700 ไมโครเมตร แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวสูง และสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานทั้งในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตาม แบคทีเรียทั้งหมดมีเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้นที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรค และในกรณีดังกล่าว มักใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา

    Fungi

    เชื้อราพบได้ทั้งในธรรมชาติและภายในร่างกายมนุษย์ โดยมีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรค เช่น เชื้อรายีสต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุลชีพประจำถิ่นบนผิวหนังของเรา โดยปกติจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และจะเข้าสู่ร่างกายได้ก็ต่อเมื่อเกราะป้องกันผิวหนังตามธรรมชาติถูกทำลาย หรือเมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เมื่อเป็นเช่นนั้น เชื้อราจะก่อให้เกิดโรคเชื้อรา (ไมโคซิส) ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อผิวหนัง เล็บ หรือเยื่อเมือก

    ทฤษฎีสี: 4 สี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำความสะอาด

    เพื่อให้การทำความสะอาดมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีการกำหนดระบบสีสำหรับพื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกัน โดยใช้สีที่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือง ซึ่งแต่ละสีแทนพื้นที่เฉพาะ ระบบสีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้นำผ้าที่ใช้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ไปใช้ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัว นอกจากอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ถังและผ้า ที่มีการแยกสีตามระบบดังกล่าวแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออกแบบตามแนวคิดของระบบสีนี้อีกด้วย

    สีเหลืองและสีแดงใช้สำหรับพื้นที่ห้องน้ำ

    Yellow cleaning utensils

    อุปกรณ์ทำความสะอาดสีเหลือง ใช้สำหรับพื้นที่อ่างล้างมือ กระเบื้อง พื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์ติดตั้ง กระจก ห้องอาบน้ำ และอ่างอาบน้ำ ภายในบริเวณห้องน้ำ

    Red cleaning utensils

    อุปกรณ์ทำความสะอาดสีแดง ใช้สำหรับโถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ และกระเบื้องบริเวณโดยรอบโดยตรง

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    เมื่อต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดกับวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่ห้องน้ำ ควรคำนึงถึงชนิดของกรดที่เป็นส่วนประกอบหลักของน้ำยานั้น เนื่องจากกรดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การตรวจสอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก กรดฟอร์มิก และกรดฟอสฟอริก จัดเป็นกรดที่มีฤทธิ์รุนแรงเป็นพิเศษ สำหรับการทำความสะอาดเพื่อการดูแลรักษาประจำวัน มักใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหินปูนที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโดซัลโฟนิก กรดเมเทนซัลโฟนิก และ/หรือกรดซิตริก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ เช่น หัวฝักบัว วาล์วผสม และก๊อกน้ำ

    Use of cleaning agents

    ความปลอดภัยระหว่างการทำความสะอาด

    การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสุขภัณฑ์จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ควรสวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้ง

    หลักปฏิบัติง่าย ๆ ที่ควรยึดถือ ได้แก่ ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างชนิดเข้าด้วยกัน ควรใช้ในปริมาณตามที่ระบุไว้ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำอุ่นหรือร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดละอองฟุ้งกระจายและเพิ่มความรุนแรงของฤทธิ์น้ำยา และควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วถึง

    Use of cleaning products for sanitary facilities

    การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในพื้นที่ห้องน้ำ

    ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ผนังกระเบื้อง อ่างล้างมือและกระจก โถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเป็นประจำ การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษจากผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดอาจมีปฏิกิริยาต่อสารทำความสะอาดแตกต่างกัน

    แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดอย่างถูกต้อง ไม่ควรฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงลึกชนิดกรดลงบนพื้นผิวโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้กรดซึมเข้าสู่ร่องหรือซอกมุมและก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาว ดังนั้น ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ่านผ้าทำความสะอาดหรือแผ่นฟองน้ำแทน อุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ ควรทำความสะอาดด้วยแผ่นฟองน้ำชนิดไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนเท่านั้น (แผ่นสีขาว) เพื่อป้องกันความเสียหายจากรอยขีดข่วน แนวทางเดียวกันนี้ใช้กับพื้นผิวกระจกและกระจกเงาด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ติดตั้ง หลังการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง หัวกรองน้ำที่ก๊อกน้ำซึ่งมีคราบหินปูนเกาะ ควรถอดออกและแช่ในสารละลายชนิดกรดทิ้งไว้ข้ามคืน สำหรับฝารองนั่งและฝาปิดโถสุขภัณฑ์ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เท่านั้น เนื่องจากกรดอาจทำให้สีเปลี่ยนหรือเกิดคราบจาง ๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ประตู วงกบประตู และผนังกั้นต่าง ๆ ควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ชนิดแอลกอฮอล์เช่นกัน และควรใช้เฉพาะแผ่นฟองน้ำชนิดไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนเท่านั้น

    อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ม้านั่งหรือราวแขวนเสื้อ ควรทำความสะอาดด้วยการขัดด้วยมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างอ่อนหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ร่วมกับแปรงขัด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาดสีเหลือง

    Cleaning with window and surface vacuum cleaners

    การใช้งานเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน เครื่องทำความสะอาดไอน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ สามารถนำมาใช้ในการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกได้ เครื่องจักรเหล่านี้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากใช้อุณหภูมิสูงในการทำความสะอาด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับสุขอนามัยที่เหมาะสม และช่วยกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัส ไอน้ำจะถูกปล่อยออกมาในรูปของละอองขนาดเล็กมาก และขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง ไอน้ำอาจมีอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส และมีแรงดันสูงสุดถึง 8 บาร์

    การทำความสะอาดด้วยไอน้ำไม่เพียงแต่ช่วยทำความสะอาดผนัง พื้น และเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ไอน้ำยังสามารถเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น รอยพับของยางหรือซอกมุมต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การทำความสะอาดด้วยไอน้ำยังเหมาะเป็นพิเศษสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ไม้

    Use of steam cleaners
    Cleaning shower cabins

    การทำความสะอาดห้องอาบน้ำ

    ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด จำเป็นต้องพรมน้ำให้ชุ่มบริเวณร่องยาแนวปูนซีเมนต์ก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย เพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระเบื้องผนัง เช่น คราบไขมันจากผิวหนังหรือคราบครีม คราบหินปูน หรือคราบสบู่หินปูน ควรล้างทำความสะอาดเป็นส่วน ๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดเข้มข้น และเมื่อคราบสกปรกคลายตัวแล้ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก ระหว่างช่วงเวลาที่น้ำยาทำปฏิกิริยา ควรขัดพื้นผิวด้วยแผ่นขัดสีเขียว เพื่อช่วยให้คราบหลุดออกได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการทิ้งน้ำยาขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก

    หลังจากล้างออกแล้ว ให้ใช้ที่รีดน้ำยางปาดน้ำออกจากกระเบื้อง หรืออาจใช้เครื่องเช็ดกระจกแทนได้ สำหรับเชื้อราดำที่เกิดขึ้นในร่องยาแนว สามารถขจัดได้ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในกรณีที่เชื้อราฝังแน่นและไม่สามารถกำจัดได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนร่องซิลิโคนใหม่

    สำหรับพื้นที่ห้องอาบน้ำที่มีขนาดใหญ่ การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์พ่นโฟมถือเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ควรใช้งานในโหมดน้ำเย็นเท่านั้น เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมกับน้ำร้อน อาจทำปฏิกิริยารุนแรงขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายได้

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่ได้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดห้องอาบน้ำเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ในห้องน้ำสาธารณะได้อีกด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้เลือกใช้เครื่องแบบใช้แบตเตอรี่ ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟฟ้า

    การทำความสะอาดพื้น

    ปัจจุบันกระเบื้องพอร์ซเลนเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้ในพื้นที่ห้องน้ำ เนื่องจากโครงสร้างแบบ “ไมโครพอรัส” ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทำให้มีคุณสมบัติกันลื่นได้ดีเยี่ยม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่เปียกที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นจากความชื้น นอกจากนี้ กระเบื้องชนิดนี้ยังมีความทนทานต่อกรดและด่างสูง และมีให้เลือกหลากหลายทั้งสีและลักษณะพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นแบบขัดเรียบ ขัดเงา ผิวด้าน ผิวมีลวดลาย ไปจนถึงผิวเลียนแบบหินธรรมชาติ

    Floor cleaning with single-disc machines

    กระเบื้องพอร์ซเลนสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยใช้เครื่องขัดพื้นหรือเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติพร้อมลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์หรือแผ่นเมลามีนเรซิน ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องทำการฆ่าเชื้อหลังจากการทำความสะอาดเชิงลึก พื้นจะต้องแห้งสนิทก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อถูกเจือจาง

    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดกระเบื้องพอร์ซเลน

    กระเบื้องพอร์ซเลนเนื้อละเอียดเป็นวัสดุปูพื้นที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมอย่างมาก โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน กันลื่น และมีอัตราการดูดซึมความชื้นต่ำมาก ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย กระเบื้องพอร์ซเลนเนื้อละเอียดจึงกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานปูพื้นในปัจจุบัน

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Mobile high-pressure cleaners

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Cup foam lance

    กระบอกหัวฉีดโฟม

    Kärcher: Compact/push scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    Manual cleaning equipment

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Window and surface vacuum cleaners

    เครื่องเช็ดกระจก