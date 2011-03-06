ข้อกำหนดพิเศษในการทำความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำ
หากการทำความสะอาดไม่เพียงพอ จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อรา จะสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ความร้อน และซอกมุมเล็ก ๆ จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้จากสารอินทรีย์ เช่น เซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกมา นอกจากนี้ คราบสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบหินปูนและคราบสบู่ คราบปัสสาวะ คราบสนิม เป็นต้น ยังเป็นความท้าทายเฉพาะในการทำความสะอาด โดยมักจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิววัสดุได้ ดังนั้น การทำความสะอาดจึงต้องคำนึงถึงข้อกำหนดพิเศษทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อให้สามารถบรรลุมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ร่องยาแนวหรืออุปกรณ์สุขภัณฑ์