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    การทำความสะอาดสถานีบริการต่าง ๆ

    งานทำความสะอาดที่หลากหลายต้องทำที่สถานีบริการ อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทุนในเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง คุณจะทำงานที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ไซต์ของคุณสะอาดอยู่เสมอ

    Cleaning service stations

    สถานีบริการน้ำมันกับภารกิจการดูแลความสะอาดรอบด้าน

    ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่สำหรับเติมน้ำมันอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นจุดนัดพบ เป็นที่พักผ่อน และเป็น "อัศวินขี่ม้าขาว" ในยามที่ของใช้ในบ้านหมดกะทันหัน

    เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายและประทับใจ ผู้ประกอบการจึงต้องรับมือกับการทำความสะอาดในหลายส่วนพร้อมกัน: ตั้งแต่พื้นร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ภายนอก โซนอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำ ไปจนถึงอุโมงค์ล้างรถ ซึ่งแต่ละส่วนจำเป็นต้องสะอาดหมดจดและเป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดสถานีบริการจึงครอบคลุมภารกิจที่หลากหลายมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกใช้เครื่องจักรที่ถูกต้องและลงทุนในเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดการสถานีบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้อย่างมหาศาลและคุ้มค่าในระยะยาว แม้ว่าการทำความสะอาดแบบล้ำลึกจะยังคงจำเป็นในบางช่วงเวลา แต่หากคุณรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภาระงานหนักของคุณก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

    งานทำความสะอาดที่ปั๊มน้ำมัน

    Forecourt cleaning

    ทำความสะอาดลานด้านหน้า

    Wash systems

    ระบบการดูแลและทำความสะอาดยานพาหนะ

    Cleaning wash halls

    ทำความสะอาดพื้นที่ล้างรถยนต์

    Self-service wash system

    ระบบล้างแบบบริการตนเอง

    Car park cleaning

    ที่จอดรถและพื้นที่ภายนอก

    Floor cleaning in sanitary areas with a scrubber drier

    ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ

    Cleaning shop floors

    ทำความสะอาดพื้นร้านค้า

    Office cleaning

    ทำความสะอาดสำนักงาน

    คำนึงถึงความปลอดภัย: ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ

    ที่จุดให้บริการมีโซนที่อาจเป็นอันตรายแก่คนและสิ่งแวดล้อมจากสารอันตรายหรือเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ ความปลอดภัยในการทำงานและการคุ้มครองสุขภาพตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างกิจกรรมที่สถานีบริการน้ำมัน ดังนั้น เมื่อใช้อุปกรณ์และสารทำความสะอาด จะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพและบริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้อง

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

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