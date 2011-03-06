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    การดูแลทำความสะอาดร้าน

    การกินดีเพื่อชีวิตที่ดี ทุกวันนี้ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ในจานอาหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากร้านฟาร์มเพื่อนำมาปรุงอาหารเอง หรือหยิบของว่างมื้อกลางวันแบบเร่งด่วนจากร้านคีออสก์ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด ความสะอาดและสุขอนามัยที่ยอดเยี่ยมภายในพื้นที่จำหน่ายสินค้าเป็นหัวใจสำคัญ และการทำความสะอาดล้ำลึกต้องได้รับการดูแลและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

    Cleaning shop floors

    การทำความสะอาดล้ำลึกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดจุลินทรีย์และเชื้อโรคบนพื้นผิวได้มากกว่า 90% ผู้ที่ทำงานในพื้นที่จำหน่ายอาหารจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานทำความสะอาดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อพูดถึง “จุดสัมผัส” ซึ่งหมายถึงพื้นผิวที่มีผู้คนสัมผัสเป็นประจำ ยังมีประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องคำนึงถึง เช่น การฆ่าเชื้อและการทำให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่เพียงแค่ขจัดสิ่งสกปรกเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและแบคทีเรียอีกด้วย

    บริเวณทางเข้าอาคาร

    ความประทับใจแรกสำคัญเสมอ: การกวาดและทำความสะอาดบริเวณทางเข้า

    Sweeping shop entrance area

    ความประทับใจแรกสำคัญเสมอ ลูกค้าที่ก้าวเข้ามาในร้านย่อมไม่ต้องการรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจ การดูแลให้ลานจอดรถและทางเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายสะอาดอยู่เสมอสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ด้วยการใช้เครื่องกวาดหรือเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กไม่เกิน 300 ตารางเมตร เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นแบบเดินตามเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้แรงเข็นเอง เครื่องใช้งานง่าย ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และช่วยให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกวาดทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง พร้อมช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ส่วนพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ลานจอดรถหรือบริเวณทางเข้า แนะนำให้ใช้เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นแบบเดินตามพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กว้าง

    Cleaning entrance areas with cordless electric brooms

    ควรติดตั้งแผ่นดักสิ่งสกปรกในรูปแบบของพรมหรือแผงตะแกรงไว้ใกล้ประตูทางเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ก้อนหินเล็ก ๆ ทราย หรือโคลน ถูกนำเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายสินค้า พรมหรือแผงตะแกรงดังกล่าวควรมีความยาวประมาณ 4–6 ก้าวเดิน เพื่อให้สามารถดักจับสิ่งสกปรกจากรองเท้าของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งานของพรม ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก เช่น เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่น หรือไม้กวาดไฟฟ้า

    พื้นที่ภายในร้าน เช่น ชั้นวางขนมปัง เคาน์เตอร์เดลี่ จุดชำระเงิน เป็นต้น

    ไม่ว่าจะเป็นร้านฟาร์ม ร้านปั๊มน้ำมัน หรือคีออสก์ขนาดเล็ก ขนมปังสดและขนมปังโรลมีจำหน่ายแทบทุกที่ สำหรับการดูดเศษขนมปังออกจากตู้จัดแสดงเป็นประจำ ซึ่งมักประกอบด้วยชั้นพลาสติกและตะกร้าไม้ เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งขนาดเล็กถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้สามารถจัดเก็บไว้ใต้ตู้แสดงสินค้าได้อย่างสะดวก ทำให้หยิบใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ

    การทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    หากร้านค้ามีการจำหน่ายสินค้าอาหารสด เช่น ชีส ไส้กรอก หรือแซนด์วิช ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับตู้แสดงสินค้า เพราะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อให้สินค้าอาหารสดคงความสดใหม่อย่างแท้จริง เราแนะนำให้ใช้ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ สำหรับการทำความสะอาดระหว่างวันแบบล้ำลึกเป็นประจำ เพื่อให้พื้นที่เคาน์เตอร์ทั้งหมดสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ไอน้ำจะถูกพ่นออกมาจากหัวฉีดในรูปแบบละอองละเอียดมาก ที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส แรงดัน 3-4 บาร์ และความเร็วราว 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ไอน้ำสามารถแทรกซึมเข้าสู่ซอกมุมและรอยพับของยางต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดที่แปรงหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดเข้าถึงได้ยาก สำหรับการทำความสะอาดฝาครอบกระจกของเคาน์เตอร์ แนะนำให้ใช้ผ้าคู่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก เพื่อขจัดคราบเล็ก ๆ และรอยนิ้วมือที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

    ประเภทของสิ่งสกปรกที่อาจตกค้างอยู่บนเคาน์เตอร์มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น เศษสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ หรือของเหลวที่จำเป็นต้องถูกกำจัดออกไป ในกรณีเช่นนี้ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับงานดูดฝุ่น จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องประเภทนี้สามารถดูดได้ทั้งสิ่งสกปรกแบบแห้งและของเหลว โดยมีหัวดูดหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้กับทุกรุ่น เช่น หัวแปรงที่สามารถดูดได้ทั้งฝุ่นและของเหลวในคราวเดียว นอกจากนี้ สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวเรียบขนาดใหญ่ เช่น พื้นผิวพลาสติกหรือกระจก เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดระหว่างวันเป็นประจำ

    Cleaning shop windows with steam vacuum cleaners

    การทำความสะอาดด้วยมือ

    โดยเฉพาะในร้านค้าขนาดเล็ก จะมีจุดสัมผัสจำนวนมาก หรือพื้นผิวที่มีผู้คนหลากหลายสัมผัสอยู่ทุกวัน เช่น มือจับประตู ปุ่มกดตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และเครื่องคิดเงิน หากจุดสัมผัสเหล่านี้สะอาดเป็นพิเศษ ไม่เพียงช่วยสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ เช่น สามารถทำความสะอาดจุดสัมผัสเหล่านี้เป็นประจำด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ หรือใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด นอกจากนี้ การติดตั้งที่จ่ายผ้าเช็ดฆ่าเชื้อก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตนเองได้ตามความจำเป็นก่อนสัมผัส

    Manual shopfloor cleaning
    Glass window cleaning with the Window Vac

    ใสสะอาดเป็นประกาย: การทำความสะอาดกระจกและหน้าต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

    การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมช่วยให้สามารถทำความสะอาดหน้าต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ตั้งแต่หน้าต่างบานเล็กแบบมีซี่ในร้านฟาร์ม ไปจนถึงผนังกระจกขนาดใหญ่ของสถานีบริการน้ำมัน สำหรับหน้าต่างขนาดเล็กที่มีซี่จำนวนมาก วิธีที่รวดเร็วที่สุดคือการทำความสะอาดด้วยมือโดยใช้ผ้าชามัวร์ ส่วนพื้นผิวขนาดใหญ่ แนะนำให้ใช้ที่เช็ดกระจกพร้อมยางรีดน้ำ หรือเครื่องเช็ดกระจก อุปกรณ์เหล่านี้มีน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก และให้ผลลัพธ์ที่สะอาดใสไร้คราบ นอกจากนี้ เครื่องดูดทำความสะอาดดังกล่าวยังสามารถใช้กับพื้นผิวเรียบอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น กระจกเงา โต๊ะ กระเบื้อง และตู้แสดงสินค้า

    พื้น: สะอาดและปลอดภัยต่อการเดิน

    วัสดุปูพื้นที่พบได้บ่อยในร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ได้แก่ พื้นไม้จริง พื้นไลโนเลียม และพื้นแข็งที่ทำจากหินสังเคราะห์ เช่น กระเบื้องหินละเอียด วัสดุปูพื้นแต่ละประเภทมีวิธีการดูแลทำความสะอาดเพื่อให้พื้นที่ขายสะอาดและลดความลื่นแตกต่างกันออกไป สำหรับการทำความสะอาดเฉพาะจุดเป็นครั้งคราว เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนพื้นทุกประเภท แนะนำให้ใช้ไม้กวาดไฟฟ้า ไม้ถูพื้นที่ใช้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสม หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Shopfloor floor cleaning with wet and dry vacuum cleaners
    Shopfloor floor cleaning with a scrubber drier
    เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดร้านค้า ด้วยเครื่องขัดพื้นอัจฉริยะ

    สำหรับการทำความสะอาดร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. แนะนำ เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ที่ทรงพลังกว่าการถูมือ เข้าถึงซอกมุมได้ดี และมีระบบดูดน้ำกลับทันที ช่วยให้พื้นแห้งไวพร้อมใช้งาน ส่วน พื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม. ควรใช้ เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว โดยเฉพาะพื้นไม้ที่ต้องเลือกรุ่นดูดน้ำไวเพื่อป้องกันความชื้น

    หัวใจสำคัญคือการเลือกน้ำยาให้เหมาะกับพื้นผิว เช่น ผลิตภัณฑ์ pH เป็นกลาง สำหรับพื้นไม้และเซรามิก หรือสูตร ปราศจากสารลดแรงตึงผิว สำหรับหินธรรมชาติ นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้พนักงานในร้านทำงานได้คล่องตัว จบงานไว โดยไม่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง ช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านได้อย่างยั่งยืน

    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดกระเบื้องกระเบื้องพอร์ซเลน

    กระเบื้องพอร์ซเลนเป็นวัสดุปูพื้นที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างมาก โดดเด่นด้วยความแข็งแรงทนทาน คุณสมบัติกันลื่น และอัตราการดูดซึมความชื้นที่ต่ำมาก ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและปลอดภัย กระเบื้องหินละเอียดจึงกลายเป็นวัสดุสำคัญที่แทบขาดไม่ได้ในงานออกแบบและการเลือกใช้วัสดุปูพื้นในปัจจุบัน

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    Cleaning ceramic tiles with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดกระเบื้องเซรามิก

    การทำความสะอาดและดูแลรักษากระเบื้องเซรามิกทำได้อย่างไร? กระเบื้องเซรามิกถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,000–1,400 องศาเซลเซียส และผลิตจากวัสดุอนินทรีย์ ปัจจุบันมีการใช้งานกระเบื้องหลากหลายประเภทอย่างแพร่หลาย เช่น เทอร์ราคอตตา อิฐคลิงเกอร์ หินละเอียด เครื่องปั้นดินเผา และกระเบื้องพอร์ซเลน แม้ว่าจะมีรูปแบบและชนิดแตกต่างกันมากมาย แต่ขั้นตอนการทำความสะอาดโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีเพียงกระเบื้องบางประเภทเท่านั้นที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ

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    ห้องครัว: เน้นฆ่าเชื้อ คราบโปรตีน และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

    ความปลอดภัยของอาหารเริ่มจากการจัดการสุขอนามัยที่เข้มงวดตามหลัก HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ตั้งแต่การเตรียมจนถึงการแปรรูป การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงต้องเน้นประสิทธิภาพควบคู่กับความปลอดภัย (Food Grade) เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างปนเปื้อนสู่อาหารและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

    เทคนิคการฆ่าเชื้อให้ได้ผล 100%: การฆ่าเชื้อจะล้มเหลวหากเกิดข้อผิดพลาด 3 ประการ คือ คราบโปรตีนสะสมที่คอยขัดขวางน้ำยา (Protein Error), สารตกค้างจากสบู่ที่ต้านฤทธิ์กัน (Soap Error) และอุณหภูมิน้ำยาที่ต่ำเกินไป (Cold Error) การสลับใช้น้ำยาชนิดกรดและด่าง พร้อมควบคุมอุณหภูมิและความเข้มข้นให้เหมาะสม จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การฆ่าเชื้อล้ำลึกและปลอดภัยที่สุด

    Commercial kitchen cleaning

    การทำความสะอาดห้องครัว

    ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดที่มีการปรุงอาหาร ย่อมหลีกเลี่ยงคราบฝังแน่นไม่ได้ ไขมันและเศษอาหารจำเป็นต้องถูกกำจัดอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ HACCP เพื่อขจัดแหล่งสะสมและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แล้วอุปกรณ์อย่างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เครื่องขัด หรือเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดน้ำกลับ สามารถช่วยอะไรได้บ้าง? มีข้อควรพิจารณาอะไรเป็นพิเศษในการใช้งาน? และการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร? ต่อไปนี้คือภาพรวมของแนวทางและวิธีการที่ควรรู้

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    Sweepers

    เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม

    Cordless electric brooms

    ไม้กวาดไฟฟ้า

    Kärcher: Battery-powered vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    Wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Steam cleaners

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    Window and surface vacuum cleaners

    เครื่องเช็ดกระจก

    Large surface wiping machine

    อุปกรณ์ทำความสะอาด