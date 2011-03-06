การทำความสะอาดล้ำลึกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดจุลินทรีย์และเชื้อโรคบนพื้นผิวได้มากกว่า 90% ผู้ที่ทำงานในพื้นที่จำหน่ายอาหารจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานทำความสะอาดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อพูดถึง “จุดสัมผัส” ซึ่งหมายถึงพื้นผิวที่มีผู้คนสัมผัสเป็นประจำ ยังมีประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องคำนึงถึง เช่น การฆ่าเชื้อและการทำให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่เพียงแค่ขจัดสิ่งสกปรกเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและแบคทีเรียอีกด้วย
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