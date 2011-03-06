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    การทำความสะอาดห้องเย็น: การทำความสะอาดในสภาวะอุณหภูมิต่ำ

    อุณหภูมิต่ำ แต่ความสำคัญสูง! ห้องเย็นพบได้ในธุรกิจหลากหลายประเภท และในทุกแห่งที่มีการใช้งาน ห้องเย็นมักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและร้านอาหาร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม หรือซูเปอร์มาร์เก็ต การจัดเก็บแบบควบคุมความเย็นช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสินค้าที่เน่าเสียง่ายและวัสดุที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้ห้องเย็นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเฉพาะของห้องเย็น

    Front view of man cleaning between crates of drinks with cleaning device

    ทำไปก่อน เดี๋ยวก็เสร็จ? แนวคิดเช่นนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งเมื่อต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของห้องเย็น การทำความสะอาดที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ การดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นระบบ ซึ่งคำนึงถึงวัสดุ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอุณหภูมิต่ำของห้องเย็น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ห้องเย็นจะถูกใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบ และความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้ ดังนั้น การวางแผนการทำความสะอาดอย่างรอบคอบจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเสมอ ประการแรก ควรตระหนักว่าห้องเย็นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการทราบว่ามีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทใด และจัดเก็บในลักษณะใด เป็นสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้วหรือเป็นสินค้าที่เปิดอยู่ หรืออาจเป็นอาหารที่ไม่ได้ปิดบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนการทำความสะอาด เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามหลัก HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านอาหารที่มีผลบังคับใช้ในระดับสากล

    แม้ว่าการทำความสะอาดในสภาวะอุณหภูมิต่ำมากจะสามารถทำได้ แต่ในบางกรณี การทำความสะอาดห้องเย็นในขณะที่ปิดระบบทำความเย็นอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือการทำความสะอาดเชิงลึก ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธี จะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในส่วนถัดไป

    View of cold storage full of stacked boxes

    กรณีที่หนึ่ง: การทำความสะอาดห้องเย็นขณะที่ระบบทำความเย็นยังทำงาน และมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C

    การทำความสะอาดห้องเย็นโดยไม่ปิดระบบทำความเย็นและไม่เคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บ สามารถถือได้ว่าเป็นการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาตามปกติ สินค้าที่จัดเก็บอยู่ภายในห้องเย็นจะถูกขยับหรือจัดเรียงใหม่เพียงเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการดำเนินธุรกิจตามปกติ ควรสังเกตว่า การทำความสะอาดห้องแช่แข็งจะดำเนินการโดยปิดประตูไว้ เพื่อให้ระบบทำความเย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ในระหว่างการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมการระบายอากาศอย่างเหมาะสม

    ข้อดีด้านความสะอาด แม้ในสภาวะอุณหภูมิติดลบ

    ในห้องแช่แข็งที่จำเป็นต้องทำความสะอาดระหว่างการใช้งาน อุณหภูมิอาจลดลงอย่างรวดเร็วถึง -20 °C หรือแม้กระทั่งต่ำกว่านั้น สภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้กระบวนการทำความสะอาดต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้จะเกิดการแข็งตัวได้ สูตรของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิต่ำ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ หรือโดยการใช้สารป้องกันการแข็งตัว หากมีการเลือกใช้อย่างระมัดระวัง จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่แข็งตัว แม้จะปล่อยทิ้งไว้ให้ทำปฏิกิริยาระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ต้องสามารถใช้งานร่วมกับพื้นผิวที่พบได้ทั่วไปในห้องเย็น เช่น อะลูมิเนียม สเตนเลส และทองแดง ซึ่งล้วนเป็นวัสดุที่มักพบในพื้นที่ดังกล่าวขณะทำความสะอาด

    ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

    โดยหลักการแล้ว การทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรสามารถดำเนินการได้แม้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้องเย็น โดยเฉพาะการทำความสะอาดพื้นซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำความสะอาดห้องเย็น โดยทั่วไป พื้นของห้องเย็นมักทำจากอะลูมิเนียมลอน เพื่อให้สามารถเข้าถึงร่องและซอกมุมต่าง ๆ และขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างทั่วถึง การใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นไม่สามารถกำจัดได้ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว ลูกกลิ้งของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงรอยแตกและซอกลึกได้ดี และทำงานด้วยแรงกดที่สูงกว่าแปรงแบบแผ่นดิสก์ นอกจากนี้ ยังมีแปรงให้เลือกหลากหลายประเภทตามความแข็งของขนแปรง อย่างไรก็ตาม จากการใช้งานจริงพบว่า แปรงที่มีความแข็งมากไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้ช่วยลดระยะเวลาในการทำความสะอาด เมื่อเทียบกับแปรงความแข็งปานกลาง ซึ่งมักมีสีแดง

    View of a dirty floor with dust and pieces of paper. One person holds a mop in his hand and cleans the floor.

    ก่อนการใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ ควรกำจัดสิ่งสกปรกหยาบหรือเศษฝุ่นที่หลุดออกได้ก่อน เช่น ด้วยไม้ถูพื้นไมโครไฟเบอร์หรือไม้กวาด

    โดยหลักการแล้ว ควรพิจารณาให้ละเอียดทั้งระดับและประเภทของสิ่งสกปรกภายในห้องเย็น บนพื้นของห้องเย็นมักพบคราบหรือเศษอาหารอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ สิ่งสกปรกยังอาจถูกนำเข้ามาจากภายนอกได้ เช่น จากรถยกหรือรถบรรทุก หากสิ่งสกปรกเหล่านี้เกิดการแข็งตัวและสะสมเป็นชั้น ๆ จะกลายเป็นคราบฝังแน่นที่ยากต่อการทำความสะอาด

    Cold store cleaning with scrubber dryers

    การทำความสะอาดด้วยวิธี 1 ขั้นตอน หรือ 2 ขั้นตอน

    ขึ้นอยู่กับระดับของความสกปรก สามารถเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดแบบ 1 ขั้นตอน หรือแบบ 2 ขั้นตอนได้

    วิธีการทำความสะอาดแบบ 1 ขั้นตอน:

    เริ่มต้นด้วยการขัดพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และในขั้นตอนเดียวกันจะทำการดูดของเหลวสกปรกกลับขึ้นมาทันที

    วิธีการทำความสะอาดแบบ 2 ขั้นตอน:

    ในขั้นตอนที่ 1 จะทำการฉีดน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้ทั่วพื้นผิวของห้องแช่แข็ง พร้อมทั้งขัดพื้นไปในกระบวนการเดียวกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ ในขั้นตอนที่ 2 จะทำการทำความสะอาดพื้นผิวซ้ำอีกครั้ง และดูดเก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออกทั้งหมด

    Maintenance of cleaning machinery

    การบำรุงรักษาเครื่องจักรทำความสะอาด

    เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นและเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความสะอาดในซูเปอร์มาร์เก็ต โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า และโรงแรม เครื่องจักรเหล่านี้สามารถดูดเก็บสิ่งสกปรกหรือฝุ่นได้ในปริมาณมาก และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสุขอนามัย สนับสนุนการคงมูลค่าของธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดีที่สุดและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ การทำเพียงแค่เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บหลังใช้งานเสร็จนั้นยังไม่เพียงพอ การรู้วิธีดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาดอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น และนี่คือแนวทางในการดูแลรักษาเครื่องจักรทำความสะอาด

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    เคล็ดลับ: การเตรียมความพร้อมที่ถูกต้อง

    • อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อจะต้องถูกปิดคลุมไว้ระหว่างการทำความสะอาดภายในห้องเย็น เนื่องจากละอองฝอย รวมถึงละอองของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศและตกค้างบนผลิตภัณฑ์ได้ หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
    • อย่าลืมใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม โดยชุดปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้พนักงานอบอุ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ PPE ที่จำเป็น

    หมายเหตุเพิ่มเติม: การทำความสะอาดห้องเย็นด้วยน้ำแข็งแห้ง

    A vent being cleaned with a spray gun.

    การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสามารถดำเนินการได้ในระหว่างที่ห้องเย็นยังคงเปิดใช้งานอยู่ และถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจะถูกดูดเก็บด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งภายหลัง การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งยังสามารถทำได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับแรงกระแทกของเม็ดน้ำแข็งแห้งที่กระทบกับพื้นผิวโดยตรง และเนื่องจากน้ำแข็งแห้งไม่มีส่วนประกอบของน้ำ สิ่งสกปรกจึงไม่เกิดการแข็งตัวซ้ำอีก การใช้น้ำแข็งแห้งในห้องเย็นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายจุด เช่น การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือคอนเดนเซอร์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหรือความชื้น บานพับประตู และระบบรางต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยเครื่องขัดพื้นหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Man cleaning the floor of a cold store with Kärcher scrubber dryer

    กรณีที่สอง: การทำความสะอาดห้องเย็นเมื่อปิดระบบทำความเย็น

    การทำความสะอาดห้องเย็นในขณะที่ปิดระบบทำความเย็นนั้นมีความยุ่งยากน้อยกว่าการทำความสะอาดขณะระบบยังทำงานอยู่ เนื่องจากจะไม่มีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่ภายในห้อง อีกทั้งอุณหภูมิจะสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถใช้น้ำหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สินค้าที่ต้องแช่เย็นจำเป็นต้องถูกนำออกจากพื้นที่จัดเก็บหรือย้ายไปยังห้องเย็นอื่นล่วงหน้า หากมีสถานที่จัดเก็บสำรอง การดำเนินการจะใช้เวลามากยิ่งขึ้นหากมีห้องเย็นเพียงแห่งเดียว ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มเติมเพื่อใช้เก็บสินค้าในระหว่างกระบวนการทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดห้องเย็นเสร็จแล้ว ยังต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลดอุณหภูมิของห้องกลับสู่ระดับที่เหมาะสมอีกครั้ง

    การทำความสะอาดห้องแช่แข็งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    ข้อดีประการหนึ่งของการทำความสะอาดในขณะที่ปิดระบบทำความเย็นคือ นอกจากวิธีการที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้โดยไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะเกิดการแข็งตัว นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ใช้เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว โดยควรเป็นรุ่นที่มีระบบดูดน้ำร่วมด้วย ในกรณีนี้ สิ่งสกปรกและน้ำที่ตกค้างจะถูกกำจัดออกไป ช่วยลดระยะเวลาในการทำให้พื้นผิวแห้ง เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวสามารถใช้ได้กับพื้น และยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดผนังภายในห้องเย็นอีกด้วย

    นอกเหนือจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้ว ยังสามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นได้อีกด้วย ซึ่งการใช้งานในกระบวนการทำความสะอาดห้องเย็นมีข้อดีอยู่สองประการ ประการแรก คราบสกปรกอินทรีย์สามารถถูกชะล้างออกได้ง่ายยิ่งขึ้น และประการที่สอง ด้วยการใช้น้ำร้อน พื้นผิวจะแห้งเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการหยุดใช้งานของห้องเย็นได้ จากการใช้งานจริง พบว่าอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 60 °C ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมในกรณีนี้

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    ข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น

    การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสามารถทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นเมื่อทำงานด้วยแรงดันที่สม่ำเสมอ นอกจากจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดและการทำให้แห้งแล้ว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นยังมีผลในการลดจำนวนเชื้อโรคได้อย่างชัดเจน เมื่อใช้โหมดไอน้ำ ยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางได้อย่างอ่อนโยนด้วยอุณหภูมิสูงถึง 155 °C นอกจากนี้ เครื่องจักรยังช่วยให้สามารถลดแรงดันในการทำงาน ระยะเวลาที่ใช้ และปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ต้องใช้ได้ ส่งผลให้การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนมีข้อดีหลากหลายประการ และเปิดโอกาสให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    เคล็ดลับ: อุปกรณ์เสริมและการเตรียมความพร้อม

    • ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรใช้สายยางที่ไม่ทิ้งรอยและทนต่อไขมันสัตว์
    • ควรเปิดระบบระบายอากาศระหว่างการทำความสะอาด เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการทำให้แห้งและลดการเกิดการควบแน่น ก่อนนำห้องเย็นกลับมาใช้งาน พื้นผิวทั้งหมดต้องแห้งสนิท
    • รอยยางจากรถยกหรืออุปกรณ์ยกสามารถทำความสะอาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม

    หมายเหตุเพิ่มเติม: การทำความสะอาดในห้องเย็นด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Man cleaning the air conditioning of cold storage with vacuum cleaner.

    ในห้องเย็น การทำความสะอาดด้วยไอน้ำสามารถพิจารณาใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในห้องเย็นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับตู้เย็นทั่วไป กล่าวคือมีอุณหภูมิประมาณ 0 °C ถึง 6 °C สามารถทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การดูดฝุ่น หรือการฆ่าเชื้อได้โดยไม่มีปัญหา แม้ในขณะที่ระบบทำความเย็นยังทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ไม่สามารถทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำในขณะที่ระบบทำความเย็นยังเปิดใช้งานอยู่ได้ เนื่องจากน้ำจะเกิดการแข็งตัวทั้งภายในเครื่องและบนพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสกับไอน้ำ ทั้งนี้ การทำความสะอาดด้วยไอน้ำสามารถทำได้เมื่อปิดระบบทำความเย็นแล้ว

    กุญแจสู่ความสำเร็จคือ “ความรู้และความเชี่ยวชาญ (Know-how)

    สภาพอุณหภูมิต่ำของห้องเย็นไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง หากมีการนำเงื่อนไขเหล่านี้มาพิจารณาอย่างเหมาะสม การวางแผนการทำความสะอาดอย่างรอบคอบถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำความสะอาดห้องเย็น การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการทำความสะอาด นอกจากนี้ ควรนำความถี่ในการทำความสะอาดมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน เช่น การทำความสะอาดตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมีระดับความสกปรกถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ห้องเย็นที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

    View of a dirty floor made of aluminum.
    View of a clean floor made of aluminum.

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