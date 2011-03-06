ทำไปก่อน เดี๋ยวก็เสร็จ? แนวคิดเช่นนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งเมื่อต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของห้องเย็น การทำความสะอาดที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ การดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นระบบ ซึ่งคำนึงถึงวัสดุ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอุณหภูมิต่ำของห้องเย็น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ห้องเย็นจะถูกใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบ และความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้ ดังนั้น การวางแผนการทำความสะอาดอย่างรอบคอบจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเสมอ ประการแรก ควรตระหนักว่าห้องเย็นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการทราบว่ามีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทใด และจัดเก็บในลักษณะใด เป็นสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้วหรือเป็นสินค้าที่เปิดอยู่ หรืออาจเป็นอาหารที่ไม่ได้ปิดบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนการทำความสะอาด เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามหลัก HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านอาหารที่มีผลบังคับใช้ในระดับสากล
แม้ว่าการทำความสะอาดในสภาวะอุณหภูมิต่ำมากจะสามารถทำได้ แต่ในบางกรณี การทำความสะอาดห้องเย็นในขณะที่ปิดระบบทำความเย็นอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือการทำความสะอาดเชิงลึก ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธี จะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในส่วนถัดไป