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    การดูแลรักษาเครื่องทำความสะอาดเชิงพาณิชย์อย่างถูกวิธี

    ในทุก ๆ วัน เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นและเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสะอาดของซูเปอร์มาร์เก็ต โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า และโรงแรม เครื่องเหล่านี้ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกจำนวนมาก สร้างความประทับใจแรกที่ดี เสริมสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน ช่วยรักษาคุณค่าของสถานที่ และลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม แต่เพื่อให้เครื่องทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนาน การดูแลไม่ได้จบแค่การเทถังเก็บฝุ่นหลังใช้งานเท่านั้น บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีดูแลเครื่องทำความสะอาดเชิงพาณิชย์อย่างถูกต้อง เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานและคุ้มค่าที่สุดในระยะยาว

    Commercial cleaning machine care

    เรื่องที่ควรรู้: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    ชุดแปรงขัด ยางปาดน้ำ ท่อดูด และถังเก็บสิ่งสกปรก ล้วนเป็นชิ้นส่วนของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติที่ต้องสัมผัสกับน้ำสกปรกอยู่ตลอดเวลา หากมีคราบสกปรกตกค้างสะสมภายในระบบ อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลงหรือเกิดปัญหาทางเทคนิคในระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ การดูแลรักษาเครื่องทำความสะอาดเชิงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจเช็กเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง จะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

    การดูแลอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

    Lift the brush head

    ขั้นแรก ให้ยกชุดแปรงขัดและชุดดูดน้ำขึ้น เพื่อคลายแรงกดจากแปรงขัดและยางปาดน้ำ ทำให้สามารถเข้าถึงและทำความสะอาดได้อย่างสะดวก

    Empty the waste water tank

    จากนั้น ระบายน้ำสกปรกออกทางท่อระบายน้ำลงสู่ท่อน้ำทิ้ง โดยสามารถบีบปลายท่อเพื่อควบคุมหรือกะปริมาณการไหลของน้ำได้ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

    Empty coarse dirt filter

    เหนือชุดโบลเวอร์ของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ จะมีแผ่นกรองฝุ่น ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำ เช่นเดียวกับตะแกรงกรองสิ่งสกปรก บริเวณช่องดูดในถังน้ำสกปรก แผ่นกรองเหล่านี้ทำหน้าที่ดักจับเศษสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ เช่น เศษไม้ เศษกระดาษแข็ง หรือใบไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้โบลเวอร์เสียหาย และช่วยไม่ให้ทางระบายน้ำในถังอุดตัน

    Flush the suction port

    หลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองและตะแกรงเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างหัวดูดและท่อดูดที่อยู่ด้านหลังด้วยน้ำสะอาด โดยล้างให้น้ำไหลผ่านไปจนถึงชุดดูดน้ำ เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ตกค้างออกอย่างทั่วถึง

    ถังเก็บสิ่งสกปรกและฝาปิดก็จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดเช่นกัน โดยมีจุดสำคัญที่มักถูกมองข้าม นั่นคือยางซีลที่อยู่บนฝา เมื่อต้องปิดถัง ยางซีลนี้จะสามารถสร้างแรงดูดที่เหมาะสมได้ก็ต่อเมื่อไม่มีสิ่งสกปรกติดค้างและยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แรงดูดนี้มีความสำคัญต่อความแน่นของระบบทั้งหมด และช่วยให้เครื่องทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดถังเก็บสิ่งสกปรกเป็นระยะ ๆ ด้วยผ้าหรือแปรงร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบไขมันและน้ำมันที่เกาะตามผนังถัง หลังใช้งานและเมื่อจอดเครื่อง ควรเปิดฝาถังทิ้งไว้เพื่อให้แห้งสนิท จะช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

    Waste water cover in park position

    การตรวจเช็กชุดดูดน้ำและชุดแปรงขัด

    Cleaning the suction beam

    ชุดดูดน้ำต้องสัมผัสกับน้ำสกปรก ทราย น้ำมัน และโคลนอยู่ตลอดเวลา โดยยึดติดด้วยสกรูแบบขันมือ จึงสามารถถอดออกจากตัวยึดได้อย่างง่ายดาย เมื่อนำออกมาแล้ว สามารถล้างด้วยน้ำและทำความสะอาดด้วยผ้าหรือแปรงได้ตามความจำเป็นสิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบยางปาดน้ำว่ามีการสึกหรอหรือแตกร้าวหรือไม่ โดยทั่วไปยางปาดน้ำสามารถกลับด้านใช้งานได้ จึงใช้ได้ถึงสองครั้ง ก่อนจะต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อทั้งสองด้านสึกแล้ว ยางปาดน้ำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดูดน้ำมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี

    ชุดแปรงขัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำความสะอาดแบบเปียกด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ จึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สำหรับชุดแปรงขัดแบบแผ่นกลม สามารถปลดแปรงออกจากฐานแปรงได้ง่าย ๆ ด้วยแป้นเหยียบเท้า ส่วนชุดแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง สามารถปลดตัวยึดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพียงหมุนปุ่มล็อก แล้วจึงถอดแปรงออกมาทำความสะอาดหรือดูแลรักษาได้อย่างสะดวก

    โดยเฉพาะชุดแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง ด้วยความเร็วรอบที่สูงมาก (สูงสุด 1,300 รอบต่อนาที) อาจทำให้เทปบรรจุภัณฑ์ละลายและติดเข้ากับขนแปรงจนแปรงเสียหายได้ นอกจากนี้ ถาดกวาดเศษสิ่งสกปรกหยาบจำเป็นต้องถอดออกและเททิ้งทุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากถาดนี้จะดักจับเศษหินคม วัตถุมีคม หรือเศษแก้วเอาไว้ หากไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออก อาจทำให้พื้นเกิดรอยขีดข่วนในขั้นตอนการขัดทำความสะอาดครั้งต่อไปได้

    การบำรุงรักษาเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น

    หากเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังต้องเช็กแรงดันลมยางด้วย เพราะหากลมยางอ่อนเกินไป ชุดกวาดจะอยู่ใกล้พื้นมากเกินจนเสี่ยงต่อความเสียหาย และยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการกวาดลดลงอีกด้วย ส่วนแผ่นกรองที่อยู่เหนือถังเก็บสิ่งสกปรก จำเป็นต้องทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละเอียดและป้องกันความเสียหายของเครื่อง การทำความสะอาดสามารถทำได้ทั้งแบบใช้มือ หรือควบคุมด้วยมอเตอร์ผ่านระบบเคาะกรอง สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีเทคโนโลยีทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ ช่วยให้ดูแลรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง หากแผ่นกรองเป็นชนิดเคลือบโพลีเอสเตอร์ ก็สามารถล้างน้ำได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยลมอัดโดยเด็ดขาด เพราะฝุ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อีกทั้งการใช้แรงดันสูงยังเสี่ยงต่อการทำลายครีบกรอง จึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าว

    สุดท้าย ควรตรวจสอบลูกกลิ้งกวาดของเครื่องเช่นเดียวกับการตรวจเช็กชุดแปรงขัดของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ หากมีเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือเทปพันติดอยู่ ต้องรีบนำออกหรือทำการตัดทิ้งทันที ลูกกลิ้งกวาดหลักจะสึกหรอค่อนข้างเร็วเมื่อใช้งานบนพื้นผิวขรุขระ เช่น พื้นบล็อกตัวหนอน คอนกรีตผิวหยาบ หรือพื้นยางมะตอย เพื่อให้การกวาดได้ผลลัพธ์ที่ดี ในเครื่องบางรุ่นจำเป็นต้องปรับตั้งตำแหน่งแผ่นกวาด (sweeping mirror) ให้เหมาะสม หากตั้งต่ำเกินไป จะทำให้สึกหรอเร็ว แต่หากตั้งสูงเกินไป ก็จะไม่สามารถกวาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Washable polyester filtre

    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

    Charge device

    ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้งาน เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติและเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีความจุ 40 ลิตรขึ้นไป มักใช้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนแบบไม่ต้องบำรุงรักษา หรือแบบบำรุงรักษาน้อย ทั้งสองแบบควรเริ่มจากการทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนตัวแบตเตอรี่ก่อน เพื่อป้องกันการรั่วซึมและความเสียหายทางเทคนิค แบตเตอรี่ขับเคลื่อนจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ 20°C หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40°C หรือต่ำกว่า 5°C ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างชัดเจน สำหรับการชาร์จ ควรใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม กระบวนการชาร์จเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพียงปิดเครื่องด้วยสวิตช์กุญแจและเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จจะตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และจ่ายกระแสไฟที่เหมาะสมให้เอง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ระบบจะหยุดการชาร์จและเปลี่ยนเป็นการชาร์จไฟแบบประคอง เพื่อรักษาสภาพแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    สำหรับแบตเตอรี่แบบที่ต้องการการบำรุงรักษาต่ำยังคงต้องอาศัยการดูแลจากผู้ใช้อยู่บ้าง โดยควรตรวจสอบซีลแบตเตอรี่บริเวณช่องตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากลูกลอยอยู่เกือบถึงช่องมอง แสดงว่าปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ถ้าลูกลอยอยู่ต่ำลง จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นเพิ่ม สำหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ การเติมน้ำจะทำผ่านระบบเติมน้ำส่วนกลาง (ระบบ Aquamatic) โดยควรวางภาชนะบรรจุน้ำกลั่นให้สูงกว่าจุดเติมอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อให้น้ำไหลผ่านสายยางได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดฟองอากาศ สิ่งสำคัญอีกประการคือ ควรเติมน้ำหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วเท่านั้น เพราะหากเติมก่อน อาจทำให้น้ำกรดล้นออกมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

    ความสะอาดเริ่มต้นจากภายใน…และภายนอก

    ภาพรวมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่เครื่องจักรที่ทำหน้าที่สร้างความสะอาดเอง ก็ยังต้องการการดูแลรักษาและการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าเครื่องทำความสะอาดที่ดูสกปรกย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาผู้พบเห็น ดังนั้น การสละเวลาทำความสะอาดภายนอกของตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่า เพื่อให้เครื่องจักรของคุณไม่เพียงแต่ทำงานได้ดี แต่ยังดูสะอาดและเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Wet/dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Kärcher: Manual cleaning equipment

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Kärcher: Hose

    สายยาง