Commercial cleaning machine care

ชุดดูดน้ำต้องสัมผัสกับน้ำสกปรก ทราย น้ำมัน และโคลนอยู่ตลอดเวลา โดยยึดติดด้วยสกรูแบบขันมือ จึงสามารถถอดออกจากตัวยึดได้อย่างง่ายดาย เมื่อนำออกมาแล้ว สามารถล้างด้วยน้ำและทำความสะอาดด้วยผ้าหรือแปรงได้ตามความจำเป็นสิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบยางปาดน้ำว่ามีการสึกหรอหรือแตกร้าวหรือไม่ โดยทั่วไปยางปาดน้ำสามารถกลับด้านใช้งานได้ จึงใช้ได้ถึงสองครั้ง ก่อนจะต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อทั้งสองด้านสึกแล้ว ยางปาดน้ำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดูดน้ำมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี
ชุดแปรงขัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำความสะอาดแบบเปียกด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ จึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สำหรับชุดแปรงขัดแบบแผ่นกลม สามารถปลดแปรงออกจากฐานแปรงได้ง่าย ๆ ด้วยแป้นเหยียบเท้า ส่วนชุดแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง สามารถปลดตัวยึดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพียงหมุนปุ่มล็อก แล้วจึงถอดแปรงออกมาทำความสะอาดหรือดูแลรักษาได้อย่างสะดวก
โดยเฉพาะชุดแปรงขัดแบบลูกกลิ้ง ด้วยความเร็วรอบที่สูงมาก (สูงสุด 1,300 รอบต่อนาที) อาจทำให้เทปบรรจุภัณฑ์ละลายและติดเข้ากับขนแปรงจนแปรงเสียหายได้ นอกจากนี้ ถาดกวาดเศษสิ่งสกปรกหยาบจำเป็นต้องถอดออกและเททิ้งทุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากถาดนี้จะดักจับเศษหินคม วัตถุมีคม หรือเศษแก้วเอาไว้ หากไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออก อาจทำให้พื้นเกิดรอยขีดข่วนในขั้นตอนการขัดทำความสะอาดครั้งต่อไปได้