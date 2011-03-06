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การพ่นด้วยน้ำแข็งแห้งเป็นกระบวนการพ่นอนุภาคที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นออกจากวัสดุรองรับหลายประเภท การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งยังพิสูจน์ความคุ้มค่าในศูนย์บริการรถยนต์หรือร้านปรับสภาพรถยนต์ ขจัดชั้นสิ่งสกปรกออก ทำให้รถดูดีเหมือนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นผิวที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ตั้งแต่การทำความสะอาดเบาะในรถยนต์ไปจนถึงการทำความสะอาดห้องเครื่องและงานบูรณะในรถคลาสสิก ข้อได้เปรียบหลักของเทคโนโลยีนี้คือสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสารตกค้างจากสเปรย์
การทำความสะอาดชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่สกปรกมักเป็นงานหนักและมักก่อให้เกิดสิ่งสกปรกจำนวนมาก เนื่องจากวิธีการต่างๆ เช่น การพ่นทราย ที่มักจะทิ้งทรายไว้บนที่พื้นการทำงาน บ่อยครั้งที่ยังมีการทำความสะอาดที่ต้องทำหลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนแล้ว
ด้วยเหตุนี้ น้ำแข็งแห้งจึงมีข้อดีหลายประการสำหรับศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์ปรับสภาพรถยนต์: เหนือสิ่งอื่นใด การพ่นน้ำแข็งแห้งสามารถใช้ได้โดยไม่มีปัญหาในทุกสถานการณ์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำ นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่มีความละเอียดอ่อนหรือเมื่อทำงานกับตัวถังของรถโบราณอันทรงคุณค่า วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำความสะอาดด้วยน้ำกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนอัน ปกป้องชิ้นส่วนจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ปกป้องเครื่องมือกล และขจัดคราบที่ฝังแน่นโดยไม่ทิ้งสารตกค้างใด ๆ
การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งยังช่วยแก้ปัญหาให้กับงานที่เมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้หรือสามารถทำได้สำเร็จแต่ต้องใช้เวลานานมาก วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ขจัดคราบหมากฝรั่งและคราบไขมันเท่านั้น แต่ยังทำความสะอาดแผงหน้าปัดและภายในเครื่องยนต์ได้อย่างไม่มีที่ติอีกด้วย
การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสามารถใช้งานได้หลายพื้นที่ เครื่องความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสามารถใช้ขจัดคราบน้ำมันชักเงาและสี น้ำมัน จาระบี น้ำมันดิน หมึก เรซิน กาว ขี้ผึ้ง ซิลิโคนและยางที่ตกค้าง หมากฝรั่ง และสกปรกหลากหลายประเภท บนวัสดุรองรับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการลอกสารเคลือบเงาเก่าออกจากพื้นผิว นอกจากนี้ วิธีการทำความสะอาดนี้ยังนำไปใช้งานกับยานพาหนะได้หลากหลายอีกด้วย
เครื่องยนต์, แชสซี, ล้อแม็ก, พื้นผิวซีล, เกลียวน็อต, เครื่องมือช่าง, ลิฟต์ยกรถ
ท่อ, ที่จับ, ซีล, ตัวยึดท่อไอเสีย
สิ่งทอและพลาสติกภายในและภายนอกยานพาหนะ: เบาะนั่ง พรมปูพื้น แผ่นรองหลังคา ที่วางแขน ช่องระบายอากาศ แผงหน้าปัด แป้นเหยียบ
การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งเป็นขั้นตอนการพ่นอนุภาคซึ่งใช้เม็ดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารพ่น แตกต่างจากการพ่นอนุภาคแบบอื่น ๆ ส่วนใหญ่ซึ่งคงสถานะของแข็งไว้ตลอดส่วนกระบวนการทำงานของ CO2 ที่แข็งจะระเหิดเป็นก๊าซ CO2 ทันทีเมื่อมันกระทบบนพื้นผิว ซึ่งหมายความว่าไม่มีอนุภาคใดตกค้าง จึงสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
เม็ดน้ำแข็งแห้งที่ใช้จะต้องมีความสดใหม่ ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง และเม็ดจะระเหิดเป็นแก๊ส แม้ว่าจะเก็บไว้ในถังเก็บความเย็นที่เหมาะสม แต่เม็ดน้ำแข็งแห้งเหล่านี้ก็สามารถเก็บไว้ได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น
จนถึงปัจจุบัน เม็ดน้ำแข็งแห้งได้รับการผลิตด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเครื่องอัดเม็ด และจัดส่งตามความต้องการใช้งานเท่านั้น ซึ่งมักจะต้องใช้ความพยายามมากและมีราคาแพง โดยเฉพาะในปริมาณน้อย นี่คือเหตุผลว่าทำไมการพ่นน้ำแข็งแห้งจึงมักไม่ใช้เป็นวิธีการทำความสะอาด แม้ว่าจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากก็ตาม
อย่างไรก็ตาม มีเครื่องจักรในตลาดอยู่แล้วที่ผลิตน้ำแข็งแห้งสำหรับการใช้งานในโรงงาน และเฉพาะในระหว่างการทำความสะอาดและในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ในแง่ของการขนส่ง มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่จำเป็น: CO2 เหลวเป็นวัตถุดิบซึ่งสามารถเก็บไว้ในถังได้โดยไม่สูญเสียใด ๆ และระบบปั๊มลมหรือคอมเพรสเซอร์ขนาดกะทัดรัด
1. เม็ดน้ำแข็งแห้ง – CO2 แข็งที่อุณหภูมิ -79 °C – กระแทกบนพื้นผิวด้วยความเร็วสูง 150 เมตร/วินาที เช่นเดียวกับกระบวนการพ่นอื่นๆ อนุภาคที่ถูกเร่งจะสูญเสียพลังงานจลน์เมื่อกระทบกับพื้นผิว ความแข็ง (Mohs Hardness Scale) นั้นใกล้เคียงกับยิปซั่มโดยประมาณ
2. เมื่อเม็ดน้ำแข็งละเอียดระดับไมโครที่อุณหภูมิ -79 °C กระทบกับสิ่งสกปรกที่จะกำจัดออก ความแตกต่างของอุณหภูมิ/การเย็นลงอย่างกะทันหันและพลังงานจลน์จะทำให้สิ่งสกปรก เกิดการแข็งตัวแตกออกและสลายตัว ทำให้ง่ายต่อการขจัดสิ่งสกปรกในภายหลัง
3. อนุภาคของน้ำแข็งที่แทรกซึมเข้าไปในรอยแตกร้าวในสิ่งสกปรกต่าง ๆ จะระเหิดจากสถานะของแข็งไปเป็นสถานะก๊าซที่เป็นการขยายตัวถึง 400 เท่า สิ่งสกปรกจะถูกกำจัดออกไปในระดับจุลภาค
เนื่องจากเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งทำงานโดยไม่มีสารเคมี จึงไม่จำเป็นต้องกำจัดน้ำเสีย อีกทั้งยังไม่มีอนุภาคใด ๆ ตกค้างอีกด้วย สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเป็นพิเศษได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
ความดันเสียงของปืนพ่นน้ำแข็งแห้งจะแตกต่างกันไประหว่าง 75 dB(A) และ 125 dB (A) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การทำงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน การสัมผัสน้ำแข็งแห้งอาจทำให้ผิวหนังได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จึงต้องสวมชุดเอี๊ยม แว่นตานิรภัย หรือหมวกกันน็อคที่มีอุปกรณ์ป้องกันการมองเห็น และถุงมือ TLV (เกณฑ์ค่าขีดจำกัด) สำหรับ CO2 คือ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอาคารหรือบนพื้นโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ปิดหรือตู้กันที่ใช้ทำความสะอาด จะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีเครื่องตรวจจับ CO2 หรือต้องสวมหน้ากากช่วยหายใจ