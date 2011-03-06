แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจระบบล้างรถอย่างสร้างผลกำไร
เครื่องล้างรถอัตโนมัติ คือโซลูชันการทำความสะอาดที่สร้างกำไรได้อย่างมหาศาลสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์บริการล้างรถ และสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ขนาดของระบบและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะต้องได้รับการปรับแต่งให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนรถที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน นอกจากนี้ หากคุณตั้งเป้าให้เครื่องล้างรถเป็นธุรกิจหลักในการรับจ้างทำความสะอาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งอย่างละเอียด เพื่อวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน