เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ พื้นที่ทำงาน ห้องจัดเก็บ และห้องเย็นต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะในสภาวะอุณหภูมิต่ำภายในห้องเย็น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ โดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช้งานและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เนื่องจากสถานที่จัดเก็บความเย็นมักใช้เก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบอยู่เสมอ หากสถานที่เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ก็อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และท้ายที่สุดย่อมส่งผลต่อผู้บริโภคปลายทาง
ในร้านขายเนื้อและโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ในฟาร์ม จำเป็นต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างเลือด โปรตีน ไขมัน รวมถึงเศษเนื้อชิ้นใหญ่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคมีโอกาสแพร่กระจาย การฆ่าเชื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรคให้หมดสิ้น หรืออย่างน้อยลดปริมาณให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในร้านเบเกอรี่และร้านเค้ก การรักษาสุขอนามัยควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านมาตรการทำความสะอาดที่เหมาะสม มาตรการด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการควบคุมอุณหภูมิ สุขอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการจัดทำและดำเนินการตามแผนการทำความสะอาดและสุขอนามัยอย่างละเอียด การทำความสะอาดอย่างรอบคอบและมีการวางแผนที่ดีจึงเป็นการลงทุนด้านคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า