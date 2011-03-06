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    การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม

    ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุด ห้องพักในโรงแรมที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าพักที่ แขกไม่ต้องการเห็นพรมเปื้อนและสุขภัณฑ์ที่สกปรก เมื่อมีการสร้างการแสดงผลเชิงลบแล้ว การเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนที่ไม่ดีนั้นทำได้ยาก ห้องพักที่สะอาดและให้ความรู้สึกที่ดีนั้น จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและการให้คะแนนที่ดี สำหรับห้องพักในโรงแรมที่ถูกสุขอนามัย การจัดการทำความสะอาดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือภาพรวมของวิธีทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

    Kärcher: hotel room cleaning
    Minibar in hotel room

    เมื่อแขกจองห้องพักในโรงแรม เป็นสัญญาณของความไว้วางใจ วางใจได้ว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยจะได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน และการได้รับการดูแล และ ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักต้องมาก่อน การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม รายการตรวจสอบและคำแนะนำโดยละเอียดจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมซึ่งได้รับการปรับให้เข้ากับวัสดุที่ใช้ในห้อง การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สม่ำเสมอ

    การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม: เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นขั้นตอน

    ประการแรก ต้องแยกความแตกต่างระหว่างการทำความสะอาดระหว่างการเข้าพักของแขกและขั้นตอนโดยละเอียดเพิ่มเติมเมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาท์ แน่นอนว่าเตียงจะต้องทำใหม่ทุกครั้งเผื่อต้อนรับแขกใหม่ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องปรับความละเอียดของขั้นตอนการทำความสะอาดให้เหมาะกับโอกาส ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ล้ำลึกมากขึ้น เช่น การทำความสะอาดพรมอย่างด้วยสเปรย์ฉีดทำความสะอาด จะดำเนินการน้อยลง เช่น เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ตามหลักการแล้ว การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมเป็นประจำควรเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ การทำความสะอาดเริ่มจากสกปรกไปหาสะอาด และจากบนลงล่าง นอกจากนี้เปลี่ยนจากวิธีการทำความสะอาดแบบแห้งเป็นแบบเปียก เพือเป็นการทำความที่ล้ำลึก

    โดยทั่วไป การทำความสะอาดห้องพักโรงแรมสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้:

    A man opens a hotel window

    1. ระบบระบายอากาศ

    สิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดหน้าต่างหรือตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ ขณะทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม อาจปรับเครื่องปรับอากาศ เมื่อเสร็จแล้วควรรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าที่ถูกต้อง

    A woman makes the hotel bed

    2. ทิ้งและการกำจัด

    สิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ผ้าเช็ดตัวและเครื่องนอนที่สกปรก ควรนำออกเปลี่ยนใหม่ ในทำนองเดียวกันขยะ ที่อยู่ในห้องพัก ก็กำจัดและทำลายทิ้ง

    A man puts a pillow on a sofa

    3. จัดระเบียบ

    หากจำเป็น สิ่งของภายในห้องเพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การนำหมอนอิงกลับไปวางบนโซฟาให้เข้าที่ การปิดบานประตูตู้เสื้อผ้า หรือการจัดวางสิ่งของที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบ

    Applying cleaning agents in the bathroom of the hotel room

    4. การทำความสะอาดโดยการน้ำยาทำความสะอาด

    การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมเริ่มต้นที่ห้องน้ำ ขั้นตอนแรกคือการใช้น้ำยาทำความสะอาด จากนั้นทิ้งระยะเวลาให้สารเคมีทำปฎิกริยากับคราบสกปรก เช่น โฟมทำความสะอาดในห้องน้ำหรือบนผนังห้องอาบน้ำ หลังจากนั้นกลับมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของห้องพัก

    A woman tends to the hotel bed

    5. การจัดเตียงและปูเตียง

    การจัดเตียงและปูเตียงควรมีการเปลี่ยนผ้าปูใหม่ทุกครั้งเมื่อแขกเช็คเอาท์ และดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

    A man manually cleans the furniture in the hotel room

    6. การทำความสะอาดพื้นผิว

    เวลาส่วนใหญ่ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดบางชนิด เช่น ผ้าเช็ดฝุ่นแบบแห้งเหมาะอย่างยิ่งในการดักจับสิ่งสกปรกหรือผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่เปียกหมาด ๆ สามารถใช้ร่วมกับสารทำความสะอาดแบบสเปรย์ออนได้ ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แช่น้ำไว้ล่วงหน้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะถูกแช่ในน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมก่อนทำความสะอาดและวางในถัง เพื่อให้แน่ใจว่าห้องพักในโรงแรมได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้วย

    Minibar in the hotel

    7. การเติมสต็อกของเบ็ดเตล็ด

    หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดแล้ว ห้องพักในโรงแรมก็จะถูกเติมข้าวของเครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด ซึ่งรวมถึงมินิบาร์ จาน ฯลฯ

    A woman cleans a sink in a hotel room with a Kärcher steam cleaner

    8. ทำความสะอาดห้องน้ำในห้องพักโรงแรม

    การทำความสะอาดห้องน้ำในห้องพักของโรงแรมรวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด รวมถึงสุขภัณฑ์ ห้องอาบน้ำฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำ ฯลฯ โดยปกติแล้วจะใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแมนนวล แต่เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก็เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ไอน้ำสามารถแทรกซึมได้แม้ในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงและมีผลในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างคือเครื่องดูดฝุ่นที่หน้าต่างและพื้นผิว สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระจกและกระเบื้องได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ทิ้งคราบเนื่องจากน้ำถูกดูดเข้าไป

    Cleaning in hotel room with carpet vacuum sweeper

    9. การดูดฝุ่น

    หลังจากทำความสะอาดห้องน้ำในห้องพักของโรงแรมแล้วควรทำความสะอาดพื้นที่อื่น ๆ ควรเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นผิว สามารถทำความสะอาดพื้นแข็งได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก/แห้ง พื้นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่นพรมแบบตะกรุยพรม การผสมผสานระหว่างการดูดและแปรงช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกจากเส้นใย การใช้เครื่องกวาดพื้นแบบดูดฝุ่นเป็นวิธีการที่ละเอียดที่สุดเมื่อทำความสะอาดพื้นพรม

    สิ่งสำคัญเมื่อดูดฝุ่น: ห้ามลืมบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ใต้เตียง

    A woman uses a Kärcher vacuum cleaner with a telescopic pole to remove dirt from overhead areas

    มีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดบนที่สูง เช่นตู้และคิ้วบนเพดาน เสายืดไสลด์แบบเข้ามุมหรือชุดต่อขยาย อุปกรณ์เสริมดังกล่าวยังเหมาะสมในแง่ของความปลอดภัยในการทำงานเมื่อทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม เนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องใช้บันไดเพื่อไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

    ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหน้าต่างอย่างละเอียดทุกวัน อาจทำความสะอาดเฉพาะบริเวณที่มีรอยนิ้วมือหรือคราบเท่านั้นที่จะลบออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิวประจำวัน

    ทฤษฎีสีที่ถูกสุขลักษณะ: 4 สีเพื่อการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

    เพื่อการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มีระบบสีสำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ใช้ 4 สีที่แยกแยะได้ง่าย แดง เขียว น้ำเงิน และเหลือง แต่ละสีแสดงถึงพื้นที่ สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ผ้าที่ใช้ทำความสะอาดโถส้วมใช้ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัว อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ถังและผ้ามีจำหน่ายในสีที่แนะนำ แต่สารทำความสะอาดก็สามารถใช้โทนสีนี้ได้เช่นกัน

    สำหรับห้องน้ำ:

    • สีแดง ใช้กับโถส้วม โถปัสสาวะ และกระเบื้องในบริเวณใกล้เคียง
    • สีเหลือง ใช้ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า กระเบื้อง ชั้นวางของ ก๊อกน้ำ กระจก ห้องอาบน้ำ และอ่างในห้องน้ำ

    สำหรับห้องพัก:

    • สีน้ำเงิน ใช้สำหรับทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวางของ และประตู

    เคล็ดลับที่ใช้งานได้จริง:

    • เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ต้องขยับสายไฟหรือหาจุดในการเสียบปลั๊ก และไม่มีอันตรายจากการสะดุด เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังแบบใช้แบตเตอรี่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมตรงที่จะไม่ไปชนหรือกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์
    • ควรดูดที่นอนของเตียงโรงแรมที่เพิ่งทำใหม่ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม ขอแนะนำให้กลับที่นอนทุก ๆ 2-3 เดือน หากมีคราบสกปรกบนฟูก สามารถขจัดออกได้ด้วยสารทำความสะอาดที่เหมาะสม โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่นอน
    Manual floor cleaning

    10. ทำความสะอาดพื้น

    การทำความสะอาดพื้นในห้อง มักจะทำความสะอาดด้วยไม้ม็อบ

    Cleaning the hotel room floor with scrubber dryer

    อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติขนาดเล็กมากที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและรับประกันประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ข้อได้เปรียบที่สำคัญ: ผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำสกปรก ทำให้เกิดการปนเปื้อนการใช้น้ำเดิมในการทำความสะอาด เนื่องจากน้ำสกปรกจะถูกดูดขึ้นมาทันที ด้วยเหตุนี้พื้นจึงแห้งทันทีอีกครั้ง

    Scrubber dryer in the bathroom

    เช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบใช้แบตเตอรี่ก็มีจำหน่ายเช่นกัน ซึ่งช่วยลดอันตรายจากการสะดุดและทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อทำความสะอาดพื้นแบบเปียก ขอแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นห้องหลักก่อนแล้วจึงตามด้วยพื้นห้องน้ำ

    11. การตรวจสอบด้วยสายตา

    การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม มีการตรวจสอบบางสิ่งในระหว่างการตรวจสอบ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมด เช่น โทรทัศน์ ใช้งานได้หรือไม่ หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานกลาง หากพบคราบใหม่บนพรมหรือเบาะ สามารถขจัดออกได้ทันที มีเหตุผลหลายประการในการขจัดออกอย่างรวดเร็ว: คราบใหม่จะขจัดออกได้ง่ายกว่า และคราบเก่าที่สะสมมานานมักจะระบุได้ยากกว่า หากไม่สามารถขจัดคราบออกได้หรือหากคราบนั้นใหญ่เกินไป จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมที่อาจไม่มีอยู่ในชุดทำความสะอาดประจำวัน เช่น เครื่องซักพรมระบบ แอ๊กแทร๊กชั่น พร้อมหัวฉีดขนาดเล็กและดูดกลับ

    Stain removing

    เคล็ดลับ – เรื่องน่ารู้:

    90% ของคราบสกปรกทั้งหมดสามารถละลายได้ในน้ำ คราบสกปรกทั่วไปที่มักพบเจอระหว่างการทำความสะอาดห้องพักโรงแรม ได้แก่ คราบกาแฟ, ชา, ไวน์แดง, น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, คราบขัดรองเท้า และยาทาเล็บ

    A man is cleaning the carpet with a Kärcher carpet cleaner

    การทำความสะอาดซักพรม

    พรมให้ความรู้สึกอบอุ่น ลดเสียงรบกวน และสร้างบรรยากาศที่ดี ขึ้นอยู่กับวัสดุและคุณภาพ วัสดุปูพื้นที่เป็นสิ่งทอสามารถไวต่อความชื้นและสามารถขจัดคราบได้ ซึ่งไม่เป็นปัญหากับวัสดุปูพื้นอื่นๆ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่สิ่งปรากฎที่ไม่เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว การทำความสะอาดพรมต้องใช้ความชำนาญ เนื่องจากควรทราบโครงสร้างของวัสดุคลุมสิ่งทอ ตลอดจนลักษณะการทำความสะอาดของส่วนประกอบแต่ละชิ้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อทำความสะอาดพรมและวิธีขจัดคราบอย่างรวดเร็ว

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    เกร็ดน่ารู้: การทำความสะอาดพรมในห้องพักโรงแรม

    Cleaning hotel room with carpet vacuum sweeper

    พื้นฐานในการสร้างความประทับใจแรก: พรมสะอาด

    เพื่อรักษาพรมให้นานที่สุด การทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนนอกเหนือจากการขจัดคราบสกปรกเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นครั้งคราว เพื่อชะลอการทำความสะอาดขั้นพื้นฐานที่ใช้เวลานานของห้องพักในโรงแรม - และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรอย่างไม่สมส่วน และการสูญเสียรายได้ที่เป็นไปได้ - ขอแนะนำให้ทำความสะอาดระหว่างช่วงเวลา เช่น ประจำสัปดาห์ หรือ ประจำเดือน ในระหว่างการทำความสะอาดชั่วคราว พื้นที่เล็ก ๆ ของพรมสามารถทำความสะอาดได้ด้วยอุปกรณ์ฉีดสเปรย์ สำหรับพรมที่วางอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำให้ใช้เครื่องทำความสะอาดพรมขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพียงช่วยขจัดสิ่งสกปรกในครึ่งบนของเส้นใยพรมเท่านั้น แต่ยังทำให้พรมดูใหม่ และฟื้นฟูสภาพพรมในเวลาเดียวกัน

    ข้อได้เปรียบที่สำคัญของวิธีนี้: ขึ้นอยู่กับวัสดุและระดับความสกปรก พรมแห้งได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไป 20 ถึง 40 นาที ห้องจึงสามารถขายต่อไปได้

    A woman cleans a red carpet with a Kärcher handheld vacuum sweeper

    การทำความสะอาดพรมระดับกลาง

    แม้ว่าพรมจะสวยงาม น่าใช้ และดูดซับเสียงได้พอ ๆ กับพรม การสึกหรอก็มีโอกาสเกิดขึ้นจากร่องรอยและร่องรอยของสิ่งสกปรกที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นทีละเล็กละน้อย และไม่สามารถขจัดออกได้ง่ายๆ ด้วยการดูดฝุ่นอีกต่อไป แม้จะมีการดูแลทำความสะอาดอย่างจริงจังก็ตาม ดังนั้น เพื่อขยายเวลาจนกว่าจะสามารถทำความสะอาดแบบล้ำลึกที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ การทำความสะอาดพื้นขั้นกลางจึงสามารถทำได้ เทคนิคตั้งแต่ iCapsol ไปจนถึงไมโครไฟเบอร์หรือแผ่นขัดขนห่วงสำหรับซักพรม ยังเหมาะสำหรับการปูผิวที่ไวต่อความชื้นและพื้นที่ที่ต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง เช่น ล็อบบี้โรงแรมหรือทางเดิน

    เรียนรู้เพิ่มเติม
    A man disinfects the door handle of a hotel room

    12. การฆ่าเชื้อโรคในห้องพักโรงแรม

    หากจำเป็นหรือต้อทำ ขั้นตอนต่อไปคือการฆ่าเชื้อจุดสัมผัสที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มือจับประตู ลูกบิดบนตู้ รีโมทคอนโทรล โทรศัพท์ โต๊ะข้างเตียง สวิตช์ไฟ ลูกบิดอ่างล้างจาน มือจับหน้าต่าง ฯลฯ

    A man adjusts the room temperature on a dial

    13. การตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย

    หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว จะมีการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสะอาดหมดจด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแขกจะพบว่าห้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ควรสังเกตที่นี่ด้วยว่าควรรีเซ็ตเครื่องปรับอากาศ บ่อยครั้งที่มีการใช้กลิ่นเฉพาะในโรงแรม: น้ำหอมปรับอากาศ ช่วยให้แน่ใจว่าความแตกต่างของกลิ่นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดซึ่งจะทำให้ห้องสมบูรณ์ก่อนการส่งมอบ

    การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ - เมื่อคนสองคนทำความสะอาด

    โดยเฉพาะในโรงแรมขนาดใหญ่ คนสองคนมักทำงานร่วมกันเป็นทีมเมื่อทำความสะอาดห้อง สามารถทำงานสองห้องพร้อมกันโดยแต่ละคนทำงานเฉพาะ เช่น สมาชิกในทีมคนหนึ่งดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ และอีกคนหนึ่งดูแลห้องเอง ข้อดีของการทำงานเป็นทีมคืองานที่สำคัญกว่า เช่น การจัดเตียง สามารถทำร่วมกันได้ ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น แนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นพิเศษเมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาท์และผู้เข้าพักใหม่เช็คอิน

    Hotel room team work

    การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของห้องพักในโรงแรม

    ควรทำความสะอาดอย่างล้ำลึกประมาณปีละครั้ง การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดมากขึ้นช่วยให้มั่นใจว่าห้องพักยังคงคุณค่าและรูปลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากตรวจพบการรบกวนของสัตว์รบกวนหรือหากผู้เข้าพักไม่สบาย และเกิดการเจ็บป่วย เป็นต้น

    ตามกฎแล้วระหว่างการทำความสะอาดแบบล้ำลึก ห้องพักในโรงแรมจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้จึงควรกำหนดเวลาในช่วงนอกฤดูกาลหรือเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากการทำความสะอาดรวมกับงานปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ขอแนะนำว่าอย่าจัดการกับห้องพักแต่ละห้องในโรงแรม แต่ให้รวมห้องหลาย ๆ ห้องเข้าด้วยกัน เช่น พื้นทั้งหมด

    นอกเหนือจากการทำความสะอาดหน้าต่างโดยละเอียดแล้ว เช่น การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของห้องพักในโรงแรมยังรวมถึง: การทำความสะอาดพื้นอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของพื้น

    Close-up of carpet

    การทำความสะอาดพรม

    Cleaning and maintaining natural stone

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหินธรรมชาติ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaners

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Microfibre cloths

    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับพื้นผิว

    Manual cleaning equipment

    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับพื้น

    Kärcher: Compact/push scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    Kärcher: Upright brush-type vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นตะกรุยพรม

    Battery-operated backpack vacuums

    เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย

    Kärcher: Battery-powered vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่

    Kärcher: Trolleys

    รถเข็นและถัง

    Kärcher: Spray-extraction cleaners

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Window and surface vacuum cleaners

    เครื่องเช็ดกระจก WVP 10

    Kärcher: Carpet cleaners

    เครื่องทำความสะอาดพรม