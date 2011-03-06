Kitchen cleaning

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน HACCP*
เพื่อให้การผลิตอาหารมีความปลอดภัยสูงสุดตามหลักสุขอนามัย ห้องครัวและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องเก็บสินค้า, ห้องเย็น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ จะต้องได้รับการดูแลความสะอาดอย่างพิถีพิถันผ่านการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม เนื่องจากแต่ละพื้นที่และเครื่องจักรมีรอบการดูแลที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการทำความสะอาด และติดประกาศไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน โดยในแผนงานจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้:
- อะไร: (เครื่องจักร, พื้นผิวสัมผัส, พื้น)
- เมื่อไหร่: (หลังการใช้งาน, รายวัน, รายสัปดาห์)
- ใช้อะไร: (น้ำยาทำความสะอาดและอัตราส่วนการผสม)
- ใคร: (ชื่อพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)
เมื่องานเสร็จสิ้น จะต้องมีการบันทึกผลอย่างละเอียดและลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือ "การทำความสะอาด" และ "การฆ่าเชื้อ" เป็นสองขั้นตอนที่แยกจากกัน:
การทำความสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อน รวมถึงเศษผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ และคราบน้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาฆ่าเชื้อที่ตกค้าง
การฆ่าเชื้อ ครอบคลุมถึงกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร
*HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่เน้นมาตรการเชิงป้องกัน ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการผลิตและการจัดการอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บของผู้บริโภค