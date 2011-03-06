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    การทำความสะอาดครัว

    ในทุกที่ที่มีการทำอาหาร ย่อมมีคราบฝังแน่นที่จัดการได้ยาก โดยเฉพาะคราบไขมันและเศษอาหารต้องถูกกำจัดอย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของ HACCP เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องทำความสะอาดพื้น, เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ, เครื่องขัดพื้นหรือเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทำอะไรได้บ้าง? อะไรที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อใช้งาน? และการฆ่าเชื้อควรมีลักษณะอย่างไร? สรุปได้ดังนี้

    Kitchen cleaning

    การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน HACCP*

    เพื่อให้การผลิตอาหารมีความปลอดภัยสูงสุดตามหลักสุขอนามัย ห้องครัวและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องเก็บสินค้า, ห้องเย็น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ จะต้องได้รับการดูแลความสะอาดอย่างพิถีพิถันผ่านการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม เนื่องจากแต่ละพื้นที่และเครื่องจักรมีรอบการดูแลที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการทำความสะอาด และติดประกาศไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน โดยในแผนงานจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้:

    • อะไร: (เครื่องจักร, พื้นผิวสัมผัส, พื้น)
    • เมื่อไหร่: (หลังการใช้งาน, รายวัน, รายสัปดาห์)
    • ใช้อะไร: (น้ำยาทำความสะอาดและอัตราส่วนการผสม)
    • ใคร: (ชื่อพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)

    เมื่องานเสร็จสิ้น จะต้องมีการบันทึกผลอย่างละเอียดและลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือ "การทำความสะอาด" และ "การฆ่าเชื้อ" เป็นสองขั้นตอนที่แยกจากกัน:

    การทำความสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อน รวมถึงเศษผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ และคราบน้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาฆ่าเชื้อที่ตกค้าง

    การฆ่าเชื้อ ครอบคลุมถึงกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร

    *HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่เน้นมาตรการเชิงป้องกัน ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการผลิตและการจัดการอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บของผู้บริโภค

    Cleaning of commercial kitchens

    ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในทุกซอกทุกมุม

    Cleaning of commercial kitchens
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    การสร้างโฟมเพื่อทำความสะอาด: กระเบื้องและพื้นผิว

    กระเบื้องที่เงางามและพื้นผิวสแตนเลสคือเอกลักษณ์ของครัวพาณิชย์ที่สะอาด การขจัดคราบสกปรกออกจากแผ่นกระเบื้องเมื่อสิ้นสุดวันทำงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงร่วมกับหัวฉีดโฟมหรือกระบอกฉีดโฟม โดยเครื่องจะผสมน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม (ทั้งสูตรด่าง, สูตรกลาง หรือสูตรกรด) เข้ากับอากาศที่บริเวณหัวฉีดเพื่อสร้างเนื้อโฟมด้วยแรงดันสูง ให้ฉีดพ่นโฟมจากระยะห่างประมาณหนึ่งถึงสองเมตรโดยไล่จากล่างขึ้นบนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง ข้อดีของระบบนี้คือคุณสามารถมองเห็นพื้นที่ที่ลงน้ำยาไปแล้วได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือเนื้อโฟมจะยึดเกาะกับพื้นผิวได้นานกว่าน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ส่งผลให้ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาสลายคราบเพิ่มมากขึ้น

    อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือควรใช้โฟมในปริมาณที่พอดีเพื่อให้เนื้อโฟมสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดโดยตรงเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาโฟมส่วนเกินไหลย้อนลงมาตามแรงโน้มถ่วงเนื่องจากน้ำหนักของตัวเอง ซึ่งจะทำให้สูญเสียประโยชน์เรื่องระยะเวลาในการสลายคราบไป เมื่อฉีดน้ำยาเสร็จสิ้นแล้วจึงเริ่มขั้นตอนการล้างทำความสะอาดจริงโดยไล่จากบนลงล่าง

    ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด คือต้องล้างร่องยาแนวกระเบื้องด้วยน้ำให้เปียกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กรดซึมลึกเข้าไปกัดกร่อนเนื้อปูนยาแนว

    ความอ่อนโยนที่ทรงพลัง: การใช้แรงดันกับเครื่องจักร เครื่องครัว ปุ่มกด และระบบไฟฟ้า

    สำหรับการทำความสะอาดเครื่องครัวขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่สามารถปรับระดับความแรงและปริมาณน้ำได้โดยตรงจากปืนฉีด การควบคุมแรงดันที่แม่นยำนี้ช่วยให้คุณเลือกใช้การผสมผสานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกระเด็นกลับมาหาตัวผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังโดยใช้แรงดันที่ลดลงเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าที่เปราะบางได้รับความเสียหาย อุปกรณ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานประเภทนี้คือ ก้านฉีดแบบสั้น (250 มม.) หรือชุดฉีดพ่นระยะสั้น เช่น การติดตั้งหัวฉีด Power Nozzle เข้ากับปืนฉีดโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องครัว หากเป็นครัวขนาดใหญ่อาจเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ได้ หรือหากเป็นพื้นที่กว้างขวางมาก การติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งอยู่กับที่ที่มีจุดเชื่อมต่อกระจายอยู่หลายจุดก็จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและสะดวกสบายกว่า

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    พลังไอน้ำ: ทางเลือกเพื่อสุขอนามัยที่เหนือกว่า

    คุณสามารถรักษามาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ครัวได้ด้วยการใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ โดยไอน้ำจะถูกพ่นออกมาในรูปแบบละอองฝอยที่ละเอียดมากด้วยอุณหภูมิสูงถึง 100 °C และแรงดันประมาณ 3 ถึง 4 บาร์ พลังงานความร้อนนี้จะช่วยให้ไอน้ำสามารถแทรกซึมเข้าสู่ทุกซอกมุมที่แปรงหรือผ้าเช็ดทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ด้วยวิธีนี้ พื้นที่บริเวณขอบแผงควบคุมของเครื่องล้างจาน, ปุ่มเปิด-ปิดของเตาอบ หรือพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นซี่ร่อง จะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและถูกสุขอนามัยสูงสุด

    เคล็ดลับ: คุณสามารถละลายน้ำแข็งในตู้แช่แข็งได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก โดยการพ่นไอน้ำลงไปในช่องว่างระหว่างน้ำแข็งและผนังด้านในของตู้แช่

    การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยมือ

    สำหรับการทำความสะอาดที่เร่งด่วนในระหว่างที่ห้องครัวกำลังเปิด คุณสามารถใช้วิธีการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยมือเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ สิ่งสำคัญคือ พื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหารควรได้รับการฆ่าเชื้อก็ต่อเมื่อพื้นผิวนั้นผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้นหรือมองด้วยตาเปล่าแล้วว่าสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้ ในพื้นที่ห้องครัวจำเป็นที่จะต้องล้างพื้นผิวด้วยน้ำดื่มที่สะอาดอีกครั้ง หลังจากครบกำหนดเวลาที่น้ำยาฆ่าเชื้อสัมผัสพื้นผิวเพื่อกำจัดสารตกค้างจากน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวให้หมดไป

    Manual cleaning
    Kitchen cleaning: The floor

    เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว, เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ หรือเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ: การดูแลพื้น

    พื้นของครัวพาณิชย์ถือเป็นความท้าทายพิเศษในการทำความสะอาด เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานการกันลื่นที่สูงมากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ในขณะที่พื้นทั่วไปอาจมีค่าการกันลื่นอยู่ที่ระดับ R9 แต่พื้นครัวพาณิชย์ต้องมีค่าสูงถึงระดับ R11 ถึง R13 นอกจากนี้ กระเบื้องที่มีพื้นผิวหยาบมักจะมีปุ่มนูนเพื่อช่วยให้น้ำไม่ขังจนเกิดความเสี่ยงต่อการลื่o อย่างไรก็ตาม ปุ่มนูนเหล่านี้กลับกลายเป็นจุดที่ดักจับคราบไขมันและเศษอาหารที่สะสมตลอดทั้งวันทำงาน ทำให้การทำความสะอาดด้วยวิธีปกตินั้นทำได้ยาก

    Kitchen cleaning: Surface cleaner

    เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว เป็นอุปกรณ์เสริมที่เปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยภายในประกอบด้วยก้านหัวฉีดแบบหมุนได้ ซึ่งติดตั้งหัวฉีด Power nozzles ในตำแหน่งที่เยื้องกันเล็กน้อย เพื่อฉีดพ่นน้ำลงบนพื้นด้วยแรงดันสูงและขจัดสิ่งสกปรกออกได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยมีขอบแปรงล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นไปโดนผนังหรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ในครัว ซึ่งช่วยให้พื้นที่ส่วนอื่นยังคงความสะอาดในขณะที่ล้างพื้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของพื้น น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะไหลไปตามทางระบายน้ำ หรือสามารถใช้ที่ปาดน้ำยางกวาดน้ำลงสู่ร่องระบายน้ำได้โดยตรง หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ดูดน้ำเสียขึ้นมาเพื่อความสะอาดและแห้งสนิทสูงสุด

    Kitchen cleaning: Floor cleaner

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพื้นครัว โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้หัวขัดแบบแปรงลูกกลิ้ง ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่แรงกดสัมผัสพื้นผิวที่สูงมากเนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสขนาดเล็ก ทำให้สามารถขจัดคราบฝังแน่นบนพื้นผิวที่มีความหยาบ และตามร่องยาแนวได้อย่างง่ายดาย แปรงลูกกลิ้งนี้ยังมีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองในขณะทำงานด้วยความเร็วรอบที่สูง ทำให้สิ่งสกปรกไม่เกาะติดที่ตัวแปรง นอกจากนี้ เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติยังมีระบบดูดน้ำเสียกลับในตัว ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดเก็บน้ำที่สกปรกขึ้นทันที ส่งผลให้พื้นแห้งสนิทและพร้อมใช้งานหรือเดินผ่านได้ในทันทีหลังทำความสะอาดเสร็จ

    Kitchen cleaning: Steam

    ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ และเครื่องดูดสิ่งสกปรกด้วยไอน้ำ สามารถนำมาใช้ทำความสะอาดพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน สำหรับบริเวณที่มีคราบสกปรกฝังแน่นเป็นพิเศษ เครื่องดูดสิ่งสกปรกด้วยไอน้ำจะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อจัดการคราบล่วงหน้า ก่อนที่จะใช้ระบบดูดกลับเพื่อเก็บน้ำเสียและสิ่งสกปรกขึ้นมา นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีโปรแกรมทำความสะอาดตัวเองสำหรับสายดูดและท่อดูด เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบให้สะอาดหมดจดหลังการใช้งาน

    Tile anti-slip

    การป้องกันอุบัติเหตุ: กระเบื้องกันลื่นและค่าความต้านทานการลื่น

    กระเบื้องที่ใช้ในพื้นที่ทำงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่สาธารณะ จะต้องมีค่าระดับการกันลื่นตามมาตรฐานกลุ่มการประเมินตั้งแต่ R9 ถึง R13 ตามข้อกำหนด DIN 51130 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม ในการทดสอบเพื่อหาค่าเหล่านี้ ผู้ประเมินที่สวมรองเท้านิรภัยจะทำการยืนและเดินบนพื้นผิวที่มีการราดน้ำมันและปรับระดับความลาดเอียงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งค่ากลุ่ม R สูงขึ้นเท่าใด ก็หมายความว่าพื้นผิวนั้นสามารถรองรับมุมความลาดเอียงได้มากขึ้นเท่านั้น โดยมีระดับตั้งแต่มากกว่า 6° ถึง 10° สำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (R9) ไปจนถึงมากกว่า 35° สำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่สูงมาก (R13)

    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดกระเบื้องพอร์ซเลน

    กระเบื้องพอร์ซเลน เป็นวัสดุปูวันที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างมาก โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน มีประสิทธิภาพในการกันลื่นดีเยี่ยม และมีอัตราการดูดซึมความชื้นที่ต่ำมาก ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและมอบความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้ในปัจจุบันกระเบื้องพอร์ซเลนกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้เลยในการออกแบบพื้นผิวอาคารยุคใหม่

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    ประเภทของสิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดที่ถูกต้องในพื้นที่ห้องครัว

    ในกระบวนการเตรียมอาหาร สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นมักประกอบไปด้วยคราบฟิล์มของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน หรือไขมัน ซึ่งคราบแต่ละชนิดต้องการการจัดการทางเคมีที่แตกต่างกัน

    ในน้ำยาทำความสะอาด ส่วนประกอบต่าง ๆ จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้าง เช่น สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง, กรด, ตัวทำละลาย, สารลดแรงตึงผิว และน้ำ

    น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์เป็นด่าง

    น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างมีความเหมาะสมสำหรับการขจัดคราบน้ำมัน คราบไขมัน และสิ่งสกปรกที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างมักถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เบส" โดยจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 7 ถึง 14

    น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์เป็นกรด

    น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดทำหน้าที่ขจัดคราบสกปรกประเภทแร่ธาตุ เช่น คราบหินปูนในอ่างล้างหน้า คราบตะกรันน้ำ หรือคราบสนิม นอกจากนี้ น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดบางชนิดยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ในตัว โดยจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 0 ถึง 7

    สารลดแรงตึงผิว

    สารลดแรงตึงผิวทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำ ช่วยให้น้ำและสิ่งสกปรก (คราบน้ำมันและไขมัน) สามารถผสมเข้ากันได้โดยการสร้างอิมัลชัน หากปราศจากกระบวนการผสมนี้ สิ่งสกปรกจะไม่สามารถละลายและถูกกำจัดออกไปได้ สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่มีอยู่ในน้ำยาทำความสะอาดแทบทุกชนิด รวมถึงสบู่ก็จัดอยู่ในกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวเช่นกัน สำหรับการทำความสะอาดในห้องครัว "น้ำยาทำความสะอาดชนิดโฟมสูตรเป็นกลาง" มักเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม เนื่องจากมีความอ่อนโยนต่อวัสดุพื้นผิว แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถขจัดคราบน้ำมัน ไขมัน และโปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังของสารลดแรงตึงผิวที่มีอยู่ภายใน

    Steam cleaner SG 4/4

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4

    Kärcher: Compact/push scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    Roller brushes

    แปรงลูกกลิ้ง

    HD 4/11

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Surface cleaners

    อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างพื้น

    Cup foam lance

    ชุดหัวฉีดโฟมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Foam system

    ระบบฉีดโฟม

    HD 7/16-4 St

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่

    Manual equipment

    อุปกรณ์ทำความสะอาด