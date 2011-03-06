เศษโลหะในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ขั้นตอนการผลิตแบบอัตโนมัติพบได้ทั่วไปในงานโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าเครื่องจักรบางชนิดจะมีระบบดูดฝุ่นโลหะติดตั้งมาในตัว แต่ก็อาจไม่สามารถกำจัดเศษโลหะออกได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อดูดเก็บเศษโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทำไมต้องดูดเก็บเศษโลหะ?
เศษโลหะที่หล่นออกมาจากเครื่องจักรอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจไปอุดกั้นสายการประกอบ ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก รวมถึงทำให้เครื่องจักรเสียหายได้ จึงแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นที่การผลิตเป็นประจำด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เพื่อดูดฝุ่นและเศษโลหะออก และป้องกันปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ การกำจัดคราบน้ำหล่อเย็นและเศษโลหะอย่างรวดเร็วก่อนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต ยังช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
เครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสำหรับเศษโลหะในสายการผลิต
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานผลิตควรมีขนาดกะทัดรัด และเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพื่อให้สามารถใช้งานตามแนวสายการประกอบที่ยาวได้อย่างคล่องตัว อีกทางเลือกหนึ่งคือ การใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บริเวณจุดศูนย์กลาง พร้อมสายดูดที่มีความยาวเหมาะสมสำหรับเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเลือกแบบใด อุปกรณ์ประกอบของเครื่องดูดฝุ่น เช่น ล้อและสายไฟ ควรมีความทนทานต่อน้ำมันหล่อเย็น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน