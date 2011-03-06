Explore Our Featured Collection!

    การทำความสะอาดและบูรณะอนุสรณ์สถาน

    การทำความสะอาดและการบูรณะอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานถือเป็นภารกิจที่มีความท้าทายเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาคือความเสี่ยงในการสร้างความเสียหายต่อวัตถุที่มีค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ หากเลือกใช้ขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อกำหนดเทคนิคการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์วัสดุอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาประเภทและระดับความหนาแน่นของคราบสกปรก ตลอดจนรูปทรงและโครงสร้างของวัตถุนั้น ๆ ซึ่งบ่อยครั้งต้องมีการทดสอบวิธีการทำความสะอาดบนพื้นผิวตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนดำเนินการจริง โดยเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการบูรณะทำความสะอาด ได้แก่ การพ่นอนุภาคด้วยแรงดันต่ำ (Low-pressure particle blasting), การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น, เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง, การใช้สารดูดซับสิ่งสกปรก หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเลเซอร์

    Cleaning and restoration of a statue

    ขั้นตอนเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับงานทำความสะอาดเพื่อการบูรณะ

    การทำความสะอาดอนุสรณ์สถานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ ด้วยความสำคัญและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่ง การทำความสะอาดจึงมักเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการบูรณะทั้งหมด

    วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

    การทำความสะอาด ครอบคลุมถึงการทำความสะอาดอาคารภายนอกทั้งหมด รวมถึงองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ เช่น น้ำพุ รูปปั้น หรือประติมากรรมต่าง ๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์เบื้องต้นอย่างละเอียด จะมีการประเมินอายุ ประเภท และสภาพของวัสดุผิว หรือพื้นผิวอื่น ๆ ตลอดจนชนิดและระดับของการผุกร่อนหรือคราบสกปรก คราบสกปรกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ คราบจากแร่ธาตุและคราบจากสารอินทรีย์ คราบจากแร่ธาตุ เช่น คราบเกลือ (efflorescence) การหลอมจับตัวของผิว (sintering) หรือการกัดกร่อน เช่น คราบสนิมเขียวหรือคราบสีน้ำตาลบนโลหะ คราบจากสารอินทรีย์ ได้แก่ เขม่า มูลนก หรือการเจริญเติบโตทางชีวภาพ เช่น สาหร่าย มอส ไลเคน และเชื้อรา

    การกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาด

    ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้การวางแผนเหมาะสม ระหว่างการตรวจสอบสถานที่จริง ทีมงานสามารถหารือเป้าหมายการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโบราณสถานได้อย่างชัดเจนแนวทางในเรื่องนี้มีหลายรูปแบบ บางครั้งการบูรณะหมายถึงการสร้างสภาพดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ขณะที่บางกรณี ร่องรอยการผุพังและความเก่าตามกาลเวลาถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อาคาร และไม่ควรถูกแก้ไข มุมมองนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

    การอนุรักษ์หลักฐานของงานหินดั้งเดิมอาจเป็นความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพื้นผิววัสดุไม่มั่นคง หรือเมื่ออนุภาคสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าไปในวัสดุก่อสร้างจนเกิดการผสมรวมที่แยกออกจากเนื้อวัสดุเดิมได้ยาก ในกรณีเช่นนี้ การประเมินและการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อกำหนดแนวทางการทำความสะอาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ หากมีการวิเคราะห์และทดสอบเทคนิคการทำความสะอาดอย่างรอบด้าน ก็อาจสามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นออกได้ พร้อมทั้งเผยให้เห็นงานหินดั้งเดิมโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของวัสดุ

    ระบุพื้นผิวตัวอย่าง

    เมื่อการประเมินเบื้องต้นเสร็จสิ้นและได้กำหนดเป้าหมายการทำความสะอาดโบราณสถานอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกพื้นผิวตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบวิธีทำความสะอาดที่เป็นไปได้ การทดสอบบนพื้นที่ตัวอย่างช่วยให้ประเมินได้ว่าการทำความสะอาดเชิงบูรณะสามารถตอบโจทย์ที่วางไว้ได้หรือไม่ อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าพื้นผิวดั้งเดิมจะได้รับการฟื้นฟูโดยไม่กระทบต่อวัสดุหรือเนื้อแท้ของโบราณสถานเพียงใด ก่อนนำวิธีการนั้นไปใช้กับพื้นที่ทั้งหมด

    A moss-covered statue
    A person examines the condition of a monument

    ขนาดที่เป็นความท้าทาย และความหมายต่อการทำความสะอาดและการบูรณะโบราณสถาน

    เมื่อดำเนินการทำความสะอาดเพื่อการบูรณะโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งมักอยู่ที่ขนาดอันกว้างใหญ่ของพื้นผิวหรือวัตถุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทั้งหมด

    การเลือกเทคนิคการทำความสะอาด

    มีเทคนิคการทำความสะอาดเฉพาะจุดที่มีความแม่นยำสูงและให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ วิธีการเหล่านี้มักไม่เหมาะสมทั้งในด้านต้นทุนและข้อจำกัดทางเทคนิค กระบวนการทำความสะอาดจะใช้เวลานานเกินไป และยากที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิว เช่น บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดลักษณะเป็นด่าง ๆ คล้ายตารางหมากรุกได้

    A monument with a scaffold
    A monument is cleaned using a cherry picker
    A person cleans a wall

    การทำงานในที่สูง

    การทำความสะอาดอาคารสูงหรือส่วนประกอบของโบราณสถานเป็นงานที่ท้าทาย งานขนาดใหญ่จำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้าน ขณะที่งานซ่อมแซมขนาดเล็กอาจใช้อุปกรณ์กระเช้าทำงานบนที่สูงหรือช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงด้วยเชือก พื้นผิวแนวตั้งมีข้อจำกัดเฉพาะ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจมีเวลาออกฤทธิ์ไม่เพียงพอ ทำให้สิ่งสกปรกไหลลงและก่อให้เกิดคราบสกปรกซ้ำบนตัวโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการจัดการและกำจัดสิ่งสกปรก รวมถึงสารทำความสะอาดอย่างเหมาะสมอีกด้วย

    A person vacuums up dust and dirt with a Kärcher Vacuum Cleaner

    อนุภาคและน้ำร้อน/ไอน้ำ: สองแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

    ในการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถาน มีเทคนิคให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม วิธีที่ได้รับความนิยมและใช้บ่อยทั้งกับอาคารที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ได้แก่ การพ่นอนุภาคแรงดันต่ำ และการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำแรงดันสูง

    A person in protective equipment cleans a monument with a Kärcher Jet Gun
    A person cleans a monument with a Kärcher High Pressure Cleaner

    การพ่นอนุภาคในการทำความสะอาดโบราณสถาน: เล็กน้อย อ่อนโยน และมีประสิทธิภาพ

    กระบวนการพ่นอนุภาคแรงดันต่ำเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นผิวอาคารให้กลับสู่สภาพเดิม วิธีการนี้ใช้ปืนพ่นเฉพาะทาง โดยมีลมอัดจากเครื่องอัดอากาศสำหรับงานก่อสร้างคุณภาพสูงเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นผิวที่ทำความสะอาด จะมีการเติมวัสดุขัดที่มีความละเอียดมากร่วมกับน้ำลงในลมอัดภายในห้องผสม ซึ่งช่วยลดแรงกระแทกและช่วยจับฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย

    ด้วยวัสดุพ่นที่มีให้เลือกมากกว่า 2,000 ชนิด ตั้งแต่ผงข้าวโพด ปูนขาว ผงแก้ว ไปจนถึงเม็ดน้ำแข็งแห้ง จึงสามารถปรับส่วนผสมให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภทได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนผสมของลม น้ำ และวัสดุขัดที่เตรียมอย่างเหมาะสมจะถูกพ่นออกจากหัวฉีดด้วยแรงดันที่ปรับได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมปริมาณลม น้ำ และวัสดุขัดได้อย่างแม่นยำ การควบคุมที่ละเอียดเช่นนี้ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นผิวได้โดยเกิดการสึกกร่อนน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผิวสัมผัสที่เรียบเนียนหลังการทำความสะอาด

    A person cleans a wall with a jet gun
    A Kärcher Wet And Dry Vacuum Cleaner clears up dirt particles

    ความแข็งตามมาตราโมห์ส

    ฟรีดริช โมห์ส (ค.ศ. 1773-1839) นักธรณีวิทยา ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบแร่ชนิดต่าง ๆ โดยขูดแร่เข้าหากันและจัดลำดับตามระดับความแข็ง จากนั้นจึงกำหนดค่าตัวเลขให้กับแร่ที่พบได้ทั่วไปและเข้าถึงได้ง่าย จนเกิดเป็นมาตราความแข็งที่เรียกว่า “มาตราโมห์ส” แร่ที่มีค่าความแข็งตามมาตราโมห์ส 1-2 จัดว่าเป็นแร่เนื้ออ่อน ระดับ 3-5 เป็นแร่ความแข็งปานกลาง และแร่ที่มีค่าตั้งแต่ 6 ขึ้นไปจัดว่าเป็นแร่เนื้อแข็ง

    กรณีพิเศษของน้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดโบราณสถาน

    หากใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดโบราณสถาน อนุภาคที่ใช้พ่นจะระเหิดหายไปในอากาศโดยไม่ทิ้งของเสีย อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงว่าแรงดันที่กระทำต่อพื้นผิวในกระบวนการพ่นน้ำแข็งแห้งค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวบนพื้นผิวหินธรรมชาติได้ ในทางกลับกัน วิธีนี้มักให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกับพื้นผิวโลหะ เช่น การทำความสะอาดวัตถุที่ทำจากเหล็กหล่อ

    A person cleans a metal beam with dry ice

    น้ำร้อนและไอน้ำในการทำความสะอาดโบราณสถาน: การทำความสะอาดแรงดันสูงแบบปราศจากแรงกระแทก

    แม้โดยทั่วไปการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงจะไม่ถูกมองว่าเหมาะกับวัสดุก่อสร้างที่บอบบาง แต่ในทางปฏิบัติสามารถปรับใช้เทคนิคนี้ที่ระดับแรงดันต่ำมาก หรือแม้แต่ในระดับที่แทบไม่มีแรงดันกระทำต่อพื้นผิวได้ เช่น หากวางหัวฉีดห่างจากพื้นผิวที่ทำความสะอาดประมาณ 40 เซนติเมตร แรงดันที่กระทบพื้นผิวจะไม่ถึง 1 บาร์ แม้ว่าจะตั้งค่าแรงดันที่หัวฉีดไว้ที่ 200 บาร์ก็ตาม

    ปริมาณน้ำและหัวฉีด

    ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดขึ้นอยู่ทั้งกับแรงดันที่ปั๊มสร้างขึ้น และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านหน้าตัดของท่อในช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจัยทั้งสองนี้มีผลต่อแรงกระแทกที่พื้นผิว และช่วยพัดพาสิ่งสกปรกที่ถูกคลายตัวออกไป อีกองค์ประกอบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพเชิงกลของลำฉีดแรงดันสูงคือประเภทของหัวฉีดที่ใช้ หัวฉีดแบบพัดให้พื้นที่การทำงานกว้างกว่า หัวฉีดแบบจุดสามารถสลายคราบสกปรกเฉพาะจุดได้ดีกว่า ส่วนหัวฉีดแบบโรเตอร์ผสานข้อดีของทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน แต่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่แข็งแรงทนทานเท่านั้น

    A person cleans a monument element with a Kärcher High-Pressure Cleaner

    ข้อดีของน้ำร้อนในการทำความสะอาดโบราณสถาน

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นถูกนำมาใช้ในการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถาน โดยสามารถปรับอุณหภูมิการทำงานให้สูงถึง 80°C หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและลักษณะของคราบสกปรก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำความสะอาดได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ลำฉีดน้ำร้อนยังมีประสิทธิภาพในการชะล้างที่ดี และก่อให้เกิดไอน้ำในระดับต่ำ ทำให้การทำงานมีความชัดเจนและควบคุมได้ง่าย

    ข้อดีของการตั้งค่าไอน้ำ

    โหมดไอน้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่บอบบางหรือมีรอยแตกร้าว รวมถึงการกำจัดคราบตกค้างที่มีจุดหลอมเหลวสูง การทำงานในโหมดนี้ใช้แรงดันที่กระทำต่อพื้นผิวเพียง 0.5-1 บาร์ และมีอุณหภูมิพื้นผิวได้สูงถึง 100°C จึงสามารถกำจัดสาหร่าย มอส และไลเคนได้อย่างอ่อนโยน เมื่อปรับเข้าสู่โหมดไอน้ำ แรงดันของปั๊มจะลดลง และปริมาณน้ำจะลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นได้ถึงประมาณ 155°C ความร้อนระดับนี้ช่วยทำลายสปอร์ที่ฝังลึกได้เป็นส่วนใหญ่ และชะลอการเจริญเติบโตใหม่ จึงมักไม่จำเป็นต้องใช้สารชีวฆาตเพิ่มเติม

    กรณีพิเศษ: เทคโนโลยีแรงดันสูงพิเศษสำหรับผิวหน้าอาคารโลหะ

    เทคโนโลยีแรงดันสูงสามารถนำมาใช้กำจัดคราบหินปูนที่มีความหนาระดับมิลลิเมตรออกจากโบราณสถานที่เป็นโลหะได้ หากการทดสอบบนพื้นผิวตัวอย่างให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ สามารถเลือกปรับระดับแรงดันได้หลากหลายช่วงระหว่าง 400-500 บาร์ และเลือกใช้ทั้งหัวฉีดแบบพัดหรือแบบโรเตอร์ตามความเหมาะสม เพื่อขจัดคราบซินเทอร์โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวโลหะ

    A person cleans an old staircase with a pressure cleaner
    A person cleans metal with ultrahigh-pressure technology

    การประคบและเลเซอร์: เทคนิคอื่น ๆ สำหรับการทำความสะอาดเพื่อการบูรณะ

    นอกเหนือจากการพ่นอนุภาค การทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถาน ซึ่งเหมาะสำหรับงานเฉพาะทาง เทคนิคเหล่านี้ได้แก่ การใช้วัสดุประคบ และเทคโนโลยีเลเซอร์

    เมื่อใดจึงควรใช้การประคบ

    การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยวิธีการประคบจะใช้วัสดุดูดซับที่ชุบด้วยน้ำ แอลกอฮอล์ หรือสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม วิธีนี้มักใช้ก่อนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแรงดันสูงหรือการพ่นอนุภาคแรงดันต่ำ เพื่อกำจัดเกลือที่เป็นอันตรายออกจากพื้นผิวที่ปนเปื้อนอย่างหนัก ผ่านกระบวนการประคบเพื่อลดความเค็ม หากไม่กำจัดเกลือออกก่อน เกลืออาจละลายไปกับน้ำในขั้นตอนการทำความสะอาด และซึมลึกเข้าไปในพื้นผิวของโบราณสถานมากยิ่งขึ้น

    ในการกำจัดเกลือออกจากวัสดุก่อสร้าง จะนำวัสดุประคบที่มีความชื้นวางลงบนพื้นผิวของโบราณสถาน ความชื้นจากวัสดุประคบจะผลักแนวการระเหยของน้ำให้ลึกเข้าไปในเนื้อวัสดุ ทำให้เกลือที่ละลายอยู่ถูกพามายังผิวหน้าและซึมเข้าสู่วัสดุประคบ เมื่อความชื้นระเหยออกไป เกลือที่ละลายจะตกผลึกคงค้างอยู่ในวัสดุประคบ จากนั้นสามารถนำวัสดุประคบไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินว่ามีการกำจัดเกลือได้เพียงพอหรือยัง หรือจำเป็นต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมต่อไป

    เมื่อใดจึงควรใช้เทคโนโลยีเลเซอร์

    ในอดีต วิธีการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้พื้นผิวหินเกิดการเปลี่ยนสีเป็นเหลือง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในระยะหลังทำให้สามารถควบคุมการใช้งานได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาและเงื่อนไขการฉายรังสีที่เหมาะสม สามารถใช้พัลส์เลเซอร์ในช่วงนาโนวินาทีหรือไมโครวินาทีเพื่อกำจัดคราบหิน การเกิดออกซิเดชันบนโลหะ และคราบสีได้อย่างปลอดภัยและอ่อนโยน โดยไม่ทำลายพื้นผิวดั้งเดิมที่อยู่ด้านล่าง

    เพื่อให้การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนระหว่างพื้นผิวกับคราบสกปรก เนื่องจากคราบที่มีสีเข้มจะดูดซับพลังงานแสงเลเซอร์และถูกกำจัดออกทีละชั้นบาง ๆ ขณะที่พื้นผิวที่มีสีอ่อนกว่าจะสะท้อนแสงออกไป การทดสอบบนพื้นผิวตัวอย่างและการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม จะช่วยให้การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเฉพาะทางบางประเภท

    เกร็ดความรู้พิเศษ – การสนับสนุนทางวัฒนธรรมโดยคาร์เชอร์: การบูรณะทำความสะอาดในทางปฏิบัติ

    ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนด้านวัฒนธรรม คาร์เชอร์ได้ดำเนินงานทำความสะอาดเพื่อการบูรณะโบราณสถานมากกว่า 150 แห่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่แนวเสาคอลอนเนดที่จัตุรัสนักบุญเปโตรในกรุงโรม ไปจนถึงมหารูปปั้นเมมนอนที่เมืองลักซอร์ในอียิปต์ตอนบน รวมถึงอาคารอนุรักษ์หลายแห่งใกล้กรุงเอเธนส์และไพรีอัส เสาโอเบลิสก์ในกรุงปารีส และมหาวิหารโคโลญจน์

    One person cleans the interior of the Cologne Cathedral

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Hot water high-pressure cleaners

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น

    Wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    Dry ice cleaning

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    Sales Guide Construction Industry

    คู่มือการขายสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

    ดาวน์โหลด