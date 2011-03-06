ขั้นตอนเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับงานทำความสะอาดเพื่อการบูรณะ
การทำความสะอาดอนุสรณ์สถานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ ด้วยความสำคัญและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่ง การทำความสะอาดจึงมักเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการบูรณะทั้งหมด
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
การทำความสะอาด ครอบคลุมถึงการทำความสะอาดอาคารภายนอกทั้งหมด รวมถึงองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ เช่น น้ำพุ รูปปั้น หรือประติมากรรมต่าง ๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์เบื้องต้นอย่างละเอียด จะมีการประเมินอายุ ประเภท และสภาพของวัสดุผิว หรือพื้นผิวอื่น ๆ ตลอดจนชนิดและระดับของการผุกร่อนหรือคราบสกปรก คราบสกปรกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ คราบจากแร่ธาตุและคราบจากสารอินทรีย์ คราบจากแร่ธาตุ เช่น คราบเกลือ (efflorescence) การหลอมจับตัวของผิว (sintering) หรือการกัดกร่อน เช่น คราบสนิมเขียวหรือคราบสีน้ำตาลบนโลหะ คราบจากสารอินทรีย์ ได้แก่ เขม่า มูลนก หรือการเจริญเติบโตทางชีวภาพ เช่น สาหร่าย มอส ไลเคน และเชื้อรา
การกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้การวางแผนเหมาะสม ระหว่างการตรวจสอบสถานที่จริง ทีมงานสามารถหารือเป้าหมายการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโบราณสถานได้อย่างชัดเจนแนวทางในเรื่องนี้มีหลายรูปแบบ บางครั้งการบูรณะหมายถึงการสร้างสภาพดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ขณะที่บางกรณี ร่องรอยการผุพังและความเก่าตามกาลเวลาถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อาคาร และไม่ควรถูกแก้ไข มุมมองนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
การอนุรักษ์หลักฐานของงานหินดั้งเดิมอาจเป็นความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพื้นผิววัสดุไม่มั่นคง หรือเมื่ออนุภาคสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าไปในวัสดุก่อสร้างจนเกิดการผสมรวมที่แยกออกจากเนื้อวัสดุเดิมได้ยาก ในกรณีเช่นนี้ การประเมินและการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อกำหนดแนวทางการทำความสะอาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ หากมีการวิเคราะห์และทดสอบเทคนิคการทำความสะอาดอย่างรอบด้าน ก็อาจสามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นออกได้ พร้อมทั้งเผยให้เห็นงานหินดั้งเดิมโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของวัสดุ
ระบุพื้นผิวตัวอย่าง
เมื่อการประเมินเบื้องต้นเสร็จสิ้นและได้กำหนดเป้าหมายการทำความสะอาดโบราณสถานอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกพื้นผิวตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบวิธีทำความสะอาดที่เป็นไปได้ การทดสอบบนพื้นที่ตัวอย่างช่วยให้ประเมินได้ว่าการทำความสะอาดเชิงบูรณะสามารถตอบโจทย์ที่วางไว้ได้หรือไม่ อีกทั้งยังทำให้เห็นว่าพื้นผิวดั้งเดิมจะได้รับการฟื้นฟูโดยไม่กระทบต่อวัสดุหรือเนื้อแท้ของโบราณสถานเพียงใด ก่อนนำวิธีการนั้นไปใช้กับพื้นที่ทั้งหมด