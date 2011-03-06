Explore Our Featured Collection!

    การทำความสะอาดสำนักงาน

    การทำความสะอาดสำนักงานเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายซึ่งมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันหลายประการ เช่น ปัจจัยด้านเวลาและต้นทุน ผลลัพธ์ความสะอาด มาตรฐานสุขอนามัย และความยั่งยืน ล้วนเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย ดังนั้น การเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจถึงสุขอนามัยและความยั่งยืน การทำความสะอาดแบบที่มีการวางแผนการทำงานคงที่จะถูกแทนที่ด้วยการทำความสะอาดแบบแปรผันมากขึ้นในอนาคต

    Office cleaning

    ขั้นตอนสู่การทำความสะอาดที่สะอาดในสำนักงาน

    สำนักงานเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวัน ลักษณะอุปกรณ์และการใช้พื้นที่สำนักงานจึงเป็นความท้าทายเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการทำความสะอาด ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลาและต้นทุน ขณะเดียวกันก็รับประกันความสะอาด สุขอนามัย และความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่นี้ ควรมีภาพรวมของการใช้งานทั่วไปและวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม รวมถึงการมีโครงสร้างที่สมเหตุสมผลสำหรับลำดับการทำความสะอาด รวมถึงการตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการทำความสะอาดในปัจจุบัน

    การเตรียมความพร้อมที่ถูกต้อง

    การเตรียมความพร้อมและการติดตามหลังจากการทำความสะอาดเป็นส่วนสำคัญของลำดับการทำความสะอาดห้อง นอกเหนือจากงานทำความสะอาดแล้ว ในกรณีนี้ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยและกฎของสุขอนามัย และการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ด้วย การจัดเตรียมวัสดุมีความสำคัญเพราะมันเป็นงานทำความสะอาดในห้องที่มีวิธีการที่กำหนดไว้และจะมีผลต่อความจำเป็นว่าต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใด ในสำนักงานควรเก็บรวบรวมสิ่งสกปรกใหญ่และจัดการกับขยะก่อนเป็นที่แรก

    หลักการทำความสะอาด

    • ทำความสะอาดจากบนลงล่าง
    • ทำความสะอาดจากด้านหลังไปด้านหน้า
    • ทำความสะอาดจากแห้งไปเปียก
    • ทำความสะอาดจากสะอาดไปสกปรก

    พื้นผิว

    Manual cleaning in the office

    การทำความสะอาดพื้นผิวช่วยให้แน่ใจว่าห้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีส่วนช่วยในการรักษามูลค่า และมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมจะช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกที่หลุดร่อนหรือติดแน่นบางส่วนออกจากโต๊ะ ตู้เก็บของ ชั้นว่างของ หรือท่อสายไฟ ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และสเปรย์ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลา น้ำยาทำความสะอาดและน้ำ พร้อมทั้งทำให้ได้ระดับมาตรฐานของสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม สารเคมีทำความสะอาดจะต้องจัดเตรียมความพร้อมตามอัตราส่วนที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อป้องกันการให้สารเคมีทำความสะอาดมากเกินไป ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกวิธีหนึ่ง สามารถฉีดสารเคมีทำความสะอาดลงบนผ้าโดยตรง โดยฉีดแค่ 3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว จากนั้นจึงใช้ด้านที่ชุบน้ำหมาดในการทำความสะอาด หากต้องขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นออก ให้ใช้วิธีเช็ดเปียกด้วยผ้าที่เตรียมสำหรับคราบฝั่งแน่น

    เริ่มต้นที่ขอบของพื้นผิว ผ้าจะเคลื่อนไปมาในลักษณะโค้งไปด้านตรงข้ามเพื่อดึงสิ่งสกปรกที่หลวมและติดอยู่บางส่วนขึ้นมา พื้นผิวแนวตั้งจะถูกทำความสะอาดจากบนลงล่าง โดยที่ผ้าจะถูกเคลื่อนเป็นแนวกว้างด้วย ผ้าที่สามารถพับได้สูงสุดถึง 3 ครั้ง ทำให้ได้ 16 ด้านและแต่ละพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยด้านใหม่ทุกด้าน อีกทางเลือกหนึ่งคือพับผ้า 3 ครั้งแล้วใช้ด้านที่เกิดทั้ง 8 ด้าน ในทั้งสองกรณี หลังจากใช้ผ้าครบทุกด้านแล้วจะถูกเปลี่ยนและถูกแทนที่ด้วยผ้าใหม่ ผู้ใช้ควรมีความระมัดระวังตลอดเวลาเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลและสวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้สารเคมีทำความสะอาด มีตั้งแต่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งไปจนถึงถุงมือป้องกัน

    พื้นผิวที่มีคราบสกปรกเกาะอยู่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยผ้าดักฝุ่น รูปแบบที่เคลือบด้วยกาวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากพื้นผิวได้รับการทำความสะอาดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือสารเคมีในการทำความสะอาด หากทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำ สามารถใช้ผ้าดักฝุ่นได้มากกว่าหนึ่งห้อง นอกจากนี้ผ้าเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับการเช็ดและเก็บฝุ่นบนพื้นเรียบอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องสวมถุงมือเพื่อทำความสะอาดฝุ่น

    Touchpoint treatment

    การดูแลจุดสัมผัสที่สำคัญ

    พื้นผิวที่ใช้บ่อยถูกดูแลในวิธีที่เรียกว่า "การดูแลจุดสัมผัสที่สำคัญ" ก็คือการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่จุดสัมผัสที่สำคัญ หากต้องการทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกปนเปื้อน มีสารเคมีทำความสะอาดและสารเคมีฆ่าเชื้อที่ให้บริการ ขึ้นอยู่กับประเภทซึ่งอาจมีผลฆ่าเชื้อไวรัสได้

    Touchpoints and steam

    ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งสกปรกและลักษณะของวัสดุ และด้วยอุณหภูมิในการทำความสะอาดที่สูง เครื่องทำความสะอาดไอน้ำและเครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ จึงเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการรับรองสุขอนามัยในระดับที่เหมาะสมและต่อสู้กับเชื้อโรคและไวรัสไอน้ำจะออกมาเป็นหยดละเอียดมากและที่อุณหภูมิประมาณ 100°C และความดันสูงถึง 8 บาร์ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่อง สามารถทำความสะอาดผนัง พื้น และเฟอร์นิเจอร์ที่กันไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไอน้ำยังเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากอีกด้วย

    พื้น

    Dry vacuum cleaners in the office

    พรมปูพื้น

    สำนักงานทั่วไปมักจะมีวัสดุปูพื้นที่ติดผ้า สำหรับผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีแนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเริ่มต้นจากทางเข้า โดยเริ่มจากขอบและเคลื่อนที่หัวดูดไปมาอย่างเสมอ ในรูปแบบแนวทแยงมุมเป็นรูปตัว V เหนือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด แนะนำให้ใช้หัวดูดตามซอกมุมสำหรับพื้นที่แคบ

    เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากในระหว่างวัน การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเหมาะสม คุณจะได้รับประโยชน์จากข้อดีหลายประการเหนือรุ่นคลาสสิก: ไม่มีอันตรายจากการสะดุดที่เกิดจากสายไฟที่ต้องติดป้ายบอกและค่าซ่อมสายไฟที่เสียหายก็หมดไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยสมบูรณ์แบบและไม่ต้องมองหาปลั๊กไฟที่เหมาะสม จึงช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ซับซ้อนสำหรับเครื่องประเภทต่างๆต่างๆ สามารถทำได้หากใช้แพลตฟอร์มที่เหมือนกันซึ่งมีแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการชาร์จแบบเดียวกัน เครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายไฟหรือแบบใช้แบตเตอรี่ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานมีส่วนสนับสนุนในการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีกำลังดูดที่ดีแม้จะใช้พลังงานน้อยลงก็ตาม ต้องขอบคุณมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการไหลที่ปรับให้เหมาะสม

    แม้ว่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายและไม้กวาดไฟฟ้าจะทำให้งานทำความสะอาดเฉพาะจุดง่ายขึ้น แต่แนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงทรงตั้งที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เพื่อทำความสะอาดโถงทางเดินขนาดใหญ่ที่ปูพื้นด้วยพรม สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงเส้นทางการดูดฝุ่นที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งแตกต่างจากขั้นตอนการใช้เครื่องดูดฝุ่น ขั้นแรก ทำความสะอาดบริเวณขอบทั้งหมด จากนั้นพื้นที่ที่เหลือจะถูกทำความสะอาดเป็นสี่เหลี่ยมโดยเป็นแนวตรงและขนานกัน สิ่งสำคัญคือถ้าใช้เครื่องกวาดมาทำการดูดฝุ่นบนพรมจะต้องติดตั้งชุดแปรงกวาดที่ใช้งานบนพรม ซึ่งรวมถึงแปรงลูกกลิ้งกวาดหลักที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบปรับได้ และตัวกรองสำหรับกรองเส้นใยของพรม

    คราบบนพรมจะถูกขจัดออกไปในระหว่างการทำความสะอาดประจำวันด้วยน้ำยาขจัดคราบที่เหมาะสม หากมองเห็นคราบสกปรกระหว่างทางเดินบนพรม ก็ถึงเวลาทำความสะอาดพรมระดับกลาง

    Scrubber drier in the office environment

    การทำความสะอาดพื้นแข็งในสำนักงาน

    ในกรณีที่มีพื้นแข็ง เช่น บนทางเดินหรือห้องครัว เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะมากกว่าการม็อปพื้นแบบเปียกแบบเดิม ๆ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้นเสริมด้วยการดูดน้ำสกปรกทันที ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นไถลได้อย่างมาก หากเครื่องรุ่นที่มีหัวขัดแบบหมุนเลี้ยวได้และควบคุมทิศทางได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ผู้ใช้จึงสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สิ่งกีดขวางเลี้ยวหลบหลีกอุปสรรคได้ง่ายได้โดยไม่มีปัญหา หากใช้เครื่องขัดพื้นขนาดกะทัดรัดที่สามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะได้ก็เหมาะอย่างยิ่ง

    เมื่อใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ มีฟังก์ชันต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น พลังแรงดูดหรือปริมาตรน้ำ ควรสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานและระดับของสิ่งสกปรกตามลำดับ เพื่อทำความสะอาดไปพร้อมกับรับประกันการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด บังเอิญว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ช่วยลดความพยายามที่จำเป็น เนื่องจากเมื่อประสิทธิภาพของเครื่องจักรถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งาน จะสามารถทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่หยุดชะงัก วิธีทำความสะอาดพื้นที่ที่ดีที่สุดคือขัดเป็นเส้นตรงจากด้านนอกเข้าด้านใน สำหรับพื้นที่และมุมที่เข้าถึงยาก แนะนำให้เตรียมการทำความสะอาดด้วยมือด้วยการเช็ดแบบเปียกเล็กน้อย

    ทำความสะอาดแบบล้ำลึกและฟื้นฟูด้วยการเคลือบป้องกันบนพื้นแข็ง

    บ่อยครั้งที่มีการปูพื้นด้วยวัสดุแบบยืดหยุ่นซึ่งมีการเคลือบโพลีเมอร์เอาไว้ สารเคลือบเหล่านี้จะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่สิ่งสกปรกสะสมได้ การทำความสะอาดจะยากขึ้นและใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นการคืนสภาพการเคลือบในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: การคืนสภาพสารเคลือบและการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

    Office floor covering coating

    การคืนสภาพพื้นที่ที่มีการเคลือบป้องกันพื้นผิว ที่เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดระดับกลาง โดยใช้การขัดแบบแห้งและการทำความสะอาด (วิธีสเปรย์คลีน) ด้วยวิธีนี้ ร่องรอยที่เกิดจากการใช้งานบางบางและรอยขีดข่วนจะถูกขัดออก และพื้นผิวส่วนที่ถูกขัดออกไปจะถูกแทนที่ด้วยการเคลือบทับในบริเวณเหล่านั้นซึ่งเป็นพื้นผิวที่รองรับการสัญจรมากเป็นพิเศษมากว่าส่วนตรงบริเวณขอบๆ ชั้นเคลือบจะถูกปรับระดับใหม่เพื่อให้เข้ากับชั้นผิวปัจจุบันที่มีอยู่เดิม

    ระบบทำความสะอาดต่อไปนี้ใช้สำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึก: วิธีการขัดแบบเปียกและการดูดเก็บสารเคลือบที่ถูกขัดออก การม็อบหรือถูพื้นแบบเปียก บนพื้นผิวที่มีการเคลือบ ระบบนี้ตรงกันข้ามกับการฟื้นฟู การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกจะขจัดชั้นผิวเคลือบเก่าออกจากพื้นผิวทั้งหมด แล้วเคลือบทับกลับไปบนพื้นสองถึงสามชั้น

    การทำความสะอาดแบบฟื้นฟู ไม่สามารถทดแทนการทำความสะอาดแบบล้ำลึกได้ อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดแบบล้ำลึกมักมีการยืดเวลาในการทำออกไป ซึ่งตัวมันเองอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ตัวอย่างเช่น ในอดีต การทำความสะอาดแบบล้ำลึกมักดำเนินการในอาคารปีละครั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งการทำความแบบฟื้นฟูเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยทำปีละสองครั้ง ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนของการทำความสะอาดแบบล้ำลึกหนึ่งครั้ง ด้วยเหตุนี้ ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแบบล้ำลึกทุกปีอีกต่อไป ทุก ๆ สองปีก็เพียงพอแล้ว

    การฆ่าเชื้อบนพื้นแข็ง

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับโดยทั่วไปสามารถใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นได้เช่นกัน สำหรับการใช้งานนี้ ต้องสังเกตทั้งปริมาณสารเคมีที่ถูกต้องและระยะเวลาสัมผัสพื้นที่แน่นอนตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การดูดน้ำสกปรกออกยังช่วยขจัดเชื้อโรคอย่างถาวร ความเสี่ยงของการปนเปื้อน ความเสี่ยงสำหรับทีมทำความสะอาดในการติดเชื้อจากเชื้อโรคบนมือก็ลดลงด้วย การทำความสะอาดพื้นแบบไร้สัมผัส เป็นการป้องกันที่เหมาะสมระหว่างการเตรียมการและงานติดตามผลยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

    สารเคมีจะออกฤทธิ์ในปริมาณที่เพียงพอและจะต้องไปถึงพื้นผิวจึงจะสามารถฆ่าเชื้อได้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ควรเลือกปริมาณการไหลโดยสัมพันธ์กับพื้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเปียกทีเหมาะสม ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือวัสดุแผ่นขัดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุด ส่วนการเลือกใช้แปรงไม่ค่อยเหมาะสมกับการทำงานนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาสัมผัสที่ต้องการ จะต้องทำงานโดยไม่ต้องดูดเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมาจากพื้น จะใช้เครื่องในโหมดการขัดพื้นเท่านั้น จากนั้นปล่อยให้บริเวณนั้นแห้ง

    Stairwell cleaning

    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องบันได

    ในความเป็นจริงการออกแบบบันไดมีองค์ประกอบของวัสดุหลายอย่าง เช่น ทำจากเหล็กขัดผิวหรือไม้ล้ำค่า อาจเป็นเส้นทางหลบหนีภัยหรือเป็นเพียงทางเดินระหว่างชั้นที่ถูกละเลย ในแต่ละกรณี งานทำความสะอาดช่องบันไดกลายเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากสภาพพื้นที่ทำให้งานมีความน่าเบื่อ ทำไมความสะอาดจึงยังมีความสำคัญ? การปูพื้นแบบต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? ข้อผิดพลาดของการทำงานที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร? นี่คือภาพรวม

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ความยั่งยืนและนวัตกรรม

    การทำความสะอาดนั้นมีความยั่งยืนในตัวมันเอง เนื่องจากเป็นการรักษาคุณค่าและการใช้งานของอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องจักร นอกจากนี้ ในส่วนของการทำความสะอาดอาคาร ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จมักจะควบคู่กันไป ท้ายที่สุด เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนในขณะเดียวกันก็รักษาหรือปรับปรุงผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบประหยัดพลังงานและน้ำ ขั้นตอนที่ทันสมัย หรือเครื่องจักรที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ซึ่งช่วยลดความเครียดทางกายภาพ และยังช่วยลดเวลาที่ผู้ใช้อาจต้องลาป่วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการทำความสะอาดอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยรูปแบบและวิธีการแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแปรผันมากขึ้นเรื่อย ๆ

    การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างประหยัด

    สำหรับแนวคิดการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมีทำความสะอาดมีบทบาทสำคัญ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ฟอสเฟตหรือกรด สารก่อภูมิแพ้ จะต้องหลีกเลี่ยงและทดแทนที่ด้วยสารธรรมชาติ แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิตสารธรรมชาติดังกล่าว นอกเหนือจากส่วนผสมแล้ว ประสิทธิภาพการทำความสะอาดยังมีบทบาทสำคัญในสารทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองทางนิเวศวิทยาอีกด้วย ความเข้มข้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะสนับสนุนผู้ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    โซลูชันดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น

    ความยั่งยืนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่เหมาะสมและแนวคิดในการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับอาคารที่เป็นปัญหา แต่ต้องไม่มองข้ามโอกาสที่ได้รับจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ระบบที่มีอยู่ในตลาดอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดอาคารตามความต้องการ โดยใช้การผสมผสานระหว่างเซ็นเซอร์และการประเมินข้อมูลจากปัญญาประดิษฐ์ มีการตรวจสอบระดับการเติมเครื่องจ่ายสบู่และกระดาษชำระ เช่นเดียวกับการเปิดพื้นที่การสัญจรเฉพาะส่วนที่ใช้งานเท่านั้นฯ หากใช้ข้อมูลนี้อย่างชาญฉลาด จะช่วยประหยัดแรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองได้มาก

    การใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งแสดงผลแบบดิจิทัลสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดของผู้รับเหมาทำความสะอาด การปรับเปลี่ยนงานทำความสะอาดในแต่ละวันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องสัมผัสร่างกาย และนำไปใช้ในแผนการทำความสะอาด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้ลูกค้า ผู้จัดการสถานที่ และพนักงานทำความสะอาดสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว งานพิเศษ เช่น การฆ่าเชื้อลูกบิดประตูหรือพื้นผิวอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถวางแผนและสื่อสารในลักษณะนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

    ไม่ใช่แค่สำนักงานที่สะอาด: น้ำและอากาศมีความสำคัญมาก

    อากาศที่สะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกการทำงาน เช่น ในสำนักงาน สาธารณะ หรือสถานพยาบาล ในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำที่เชื่อถือได้ด้วย การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและตู้กดน้ำที่ดีมีคุณภาพ เป็นวิธีที่ยั่งยืนและคุ้มต้นทุนในการรับรองสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและสะอาดเหนือพื้นและพื้นผิวที่ทำความสะอาด

    Office air purifiers

    เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีเยี่ยม: เครื่องฟอกอากาศ

    Office water dispensers

    น้ำเย็นจากตู้กดน้ำ: คุ้มค่าและถูกสุขลักษณะ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่น

    Steam cleaners

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Disinfectant cleaners

    RM 732 liquid disinfectant cleaner

    Air purifier

    เครื่องฟอกอากาศ

    Manual cleaning

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    Upright brush-type vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงทรงตั้ง

    Vacuum sweeper

    เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น

    Digital solutions

    โซลูชันดิจิทัล