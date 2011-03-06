Office cleaning

ในกรณีที่มีพื้นแข็ง เช่น บนทางเดินหรือห้องครัว เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะมากกว่าการม็อปพื้นแบบเปียกแบบเดิม ๆ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้นเสริมด้วยการดูดน้ำสกปรกทันที ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นไถลได้อย่างมาก หากเครื่องรุ่นที่มีหัวขัดแบบหมุนเลี้ยวได้และควบคุมทิศทางได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ผู้ใช้จึงสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สิ่งกีดขวางเลี้ยวหลบหลีกอุปสรรคได้ง่ายได้โดยไม่มีปัญหา หากใช้เครื่องขัดพื้นขนาดกะทัดรัดที่สามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะได้ก็เหมาะอย่างยิ่ง
เมื่อใช้เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ มีฟังก์ชันต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น พลังแรงดูดหรือปริมาตรน้ำ ควรสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานและระดับของสิ่งสกปรกตามลำดับ เพื่อทำความสะอาดไปพร้อมกับรับประกันการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด บังเอิญว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ช่วยลดความพยายามที่จำเป็น เนื่องจากเมื่อประสิทธิภาพของเครื่องจักรถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งาน จะสามารถทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่หยุดชะงัก วิธีทำความสะอาดพื้นที่ที่ดีที่สุดคือขัดเป็นเส้นตรงจากด้านนอกเข้าด้านใน สำหรับพื้นที่และมุมที่เข้าถึงยาก แนะนำให้เตรียมการทำความสะอาดด้วยมือด้วยการเช็ดแบบเปียกเล็กน้อย