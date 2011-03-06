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    การล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนในศูนย์บริการรถยนต์

    การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน จาระบี หรือฝุ่นถนน ถือเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในการซ่อมบำรุงภายในอู่และศูนย์บริการรถยนต์ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และยกระดับคุณภาพของการซ่อมแซมเครื่องยนต์ เกียร์ และระบบช่วงล่างได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการล้างชิ้นส่วนระดับมืออาชีพนั้นมี 3 ทางเลือกหลัก ได้แก่ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง และระบบล้างชิ้นส่วน ซึ่งหมายความว่าเรามีโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกโจทย์การทำความสะอาดในศูนย์บริการของคุณเสมอ

    Car workshop parts cleaning

    การทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ, ชุดเกียร์, เพลา และล้อ ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมหากศูนย์บริการของคุณมีการติดตั้งพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาด (Wash bay) และได้รับใบอนุญาตด้านการจัดการน้ำและการก่อสร้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

    โดยปกติแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนล้างชิ้นส่วนยานยนต์จะเป็นพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก จึงทำให้สามารถเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็นได้ โดยน้ำร้อนจะสามารถละลายคราบไขมันหรือคราบน้ำมันได้เร็วกว่าน้ำเย็นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่งผลให้ต้นทุนในการซ่อมบำรุงลดลงตามไปด้วย

    Parts cleaning with a high-pressure cleaner

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่

    แม้ว่าจะมีเพียงบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นที่ใช้งานพื้นที่ล้าง แต่เทคโนโลยีการล้างก็ควรได้รับการออกแบบให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งอย่างเพียงพอ ระบบและอุปกรณ์สามารถจัดเก็บไว้ในห้องเทคนิคที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง การควบคุมการทำงานทำผ่านแผงควบคุมแยกต่างหากที่จุดล้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกใช้โปรแกรมล้างชิ้นส่วนรถยนต์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่สามารถใช้งานร่วมกับก้านฉีดหลายชุดได้ ทำให้พนักงานหลายคนสามารถล้างชิ้นส่วนพร้อมกันได้ โดยเฉพาะในศูนย์บริการที่มีปริมาณงานสูง จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งประจำที่ยังเหมาะสำหรับพื้นที่ล้างที่ต้องใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากใช้เวลาเตรียมการก่อนใช้งานน้อยกว่า

    Parts cleaning with a mobile high-pressure cleaner

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่

    อู่ซ่อมขนาดเล็กสามารถเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ชนิดน้ำร้อนสำหรับการล้างชิ้นส่วนรถยนต์ได้ ข้อดีคือใช้พื้นที่น้อย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีห้องเทคนิคเฉพาะสำหรับติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เครื่องแบบเคลื่อนที่มักต้องใช้เวลาในการเตรียมการก่อนใช้งานนานกว่า นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสายไฟ ท่อน้ำ และสายฉีดแรงดันสูงที่วางอยู่บริเวณพื้นที่ทำงาน

    น้ำมัน แก๊ส หรือไฟฟ้า?

    เมื่อเลือกเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่เหมาะสม คำถามสำคัญคือควรเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้เครื่องเผาไหม้น้ำมัน, แก๊ส หรือระบบไฟฟ้า การตัดสินใจนี้จำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานของอู่ซ่อม ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า แก๊ส หรือน้ำมัน รวมถึงประสิทธิภาพของแต่ละระบบ หากเลือกใช้แก๊สหรือน้ำมันในการทำความร้อนน้ำ สำหรับเครื่องแบบติดตั้งอยู่กับที่ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับปล่องควันระบายอากาศเพื่อรองรับการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

    อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

    การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและผลลัพธ์ในการล้างที่ต้องการ เช่น ก้านฉีดโฟม แปรงล้างแบบหมุน ก้านฉีดสั้น หรือหัวฉีดที่มีมุมการพ่นแตกต่างกัน ล้วนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนรถยนต์ โดยอุดมคติแล้ว ควรสามารถปรับแรงดันน้ำและอุณหภูมิได้โดยตรงที่ก้านฉีดหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งสกปรก ซึ่งการเพิ่มอุณหภูมิน้ำจะช่วยให้คราบน้ำมันหรือจาระบีถูกขจัดออกได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เมื่อจำเป็น: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    ในกรณีที่มีคราบสกปรกฝังแน่นเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างทำความสะอาดเพิ่มเติม โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคราบน้ำมันและจาระบีที่ขจัดออกได้ยาก ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดจะใช้สำหรับคราบสกปรกที่เป็นแร่ธาตุ เช่น คราบหินปูนหรือปูนซีเมนต์

    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องแยกของเหลวเบาหรือเครื่องแยกแบบโคอะเลสเซนซ์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

    การออกแบบตามหลักการยศาสตร์สำหรับงานทำความสะอาดชิ้นส่วน

    Ergonomics for parts cleaning

    ไม่ว่าจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่สำหรับการล้างชิ้นส่วน สิ่งสำคัญคือต้องให้ความใส่ใจกับหลักการยศาสตร์ของเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือการรับภาระมากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดอาการเมื่อยล้า ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดและนำไปสู่อุบัติเหตุในการทำงานได้

    ดังนั้นในการเลือกปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ควรให้ความสำคัญกับรุ่นที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์เป็นพิเศษ เช่น รุ่นที่ใช้แรงสะท้อนกลับของน้ำแรงดันสูงเพื่อลดแรงที่ต้องใช้ในการกดไกปืน รวมถึงแรงที่ต้องใช้กับสวิตช์นิรภัย (เดดแมนสวิตช์) ให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ รีลม้วนสายแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการดึงสายออกและม้วนสายกลับ ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยลดความเสี่ยงในการสะดุด และสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งรีลม้วนสาย โดยเฉพาะรุ่นที่มาพร้อมข้อต่อแบบปลดเร็วสำหรับการเปลี่ยนก้านฉีด ยังช่วยลดเวลาในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ได้อย่างเห็นได้ชัด

    "แท่นล้างชิ้นส่วน" ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดแรงงานได้อย่างมากในการล้างชิ้นส่วน โดยสามารถยึดชิ้นส่วนไว้กับแท่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ขณะล้างด้วยแรงดันสูง แท่นล้างที่ดีควรสามารถปรับระดับความสูงได้ ซึ่งช่วยให้ปรับให้เหมาะกับความสูงในการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “แขนบูมแขวนเพดาน” ยังช่วยให้การทำงานสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งไว้เหนือแท่นล้างชิ้นส่วน แขนบูมจะช่วยนำสายฉีดไปยังชิ้นงานจากจุดศูนย์กลางด้านบน ทำให้ไม่จำเป็นต้องดึงหรือแบกสายแรงดันสูงที่มีน้ำหนักมากไปรอบ ๆ ชิ้นงาน

    การทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยน้ำแข็งแห้ง

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งเป็นกระบวนการพ่นอนุภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่นออกจากวัสดุหลากหลายประเภทได้อย่างอ่อนโยน วิธีการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างซับซ้อนและบอบบาง ในอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์ปรับสภาพชิ้นส่วนด้วยเหตุนี้ วิธีดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ตั้งแต่งานทำความสะอาดเบาะภายในรถ การทำความสะอาดห้องเครื่อง ไปจนถึงงานบูรณะรถคลาสสิก ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีนี้คือสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือเศษวัสดุจากตัวกลางที่ใช้พ่น

    Parts cleaning with dry ice

    ทำงานอย่างไร?

    การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งมีหลักการคล้ายกับการพ่นทรายแบบดั้งเดิม แต่มีความอ่อนโยนต่อพื้นผิวมากกว่า เม็ดน้ำแข็งแห้งที่มีขนาดประมาณ 1-4 มิลลิเมตร จะถูกเก็บไว้ในถังของเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง และระหว่างการทำงาน เม็ดน้ำแข็งแห้งจะถูกลำเลียงผ่านชุดควบคุมปริมาณไปยังปืนฉีดและหัวฉีด จากนั้นจะถูกเร่งความเร็วด้วยลมอัดจนสูงสุดประมาณ 150 เมตรต่อวินาที ความเร็วในการพ่นสามารถควบคุมได้ด้วยแรงดันลมอัด ซึ่งปรับได้ตั้งแต่ 0.7-10 บาร์ รวมถึงการเลือกใช้หัวฉีดประสิทธิภาพสูงแบบเปลี่ยนได้ เมื่อเม็ดน้ำแข็งแห้งกระทบกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด คราบสกปรกจะหดตัวจากความเย็นจัดอย่างรุนแรงที่อุณหภูมิ -79 °C ทำให้คราบเกิดความเปราะ กระบวนการนี้ก่อให้เกิดความเค้นจากความร้อน ส่งผลให้คราบสกปรกหรือชั้นเคลือบหลุดออกจากพื้นผิว จากนั้นเม็ดน้ำแข็งแห้งที่พ่นตามมาอีกจะช่วยขจัดคราบออกด้วยแรงกระแทก ขณะเดียวกัน คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซอย่างฉับพลันและขยายตัวมากถึง 400 เท่า ซึ่งเรียกว่ากระบวนการระเหิด (sublimation) โดยการขยายตัวนี้ยังช่วยดึงคราบสกปรกหรือชั้นเคลือบออกจากพื้นผิวเพิ่มเติม หลังจากการทำความสะอาด จะเหลือเพียงคราบสกปรกที่ถูกขจัดออกมาในสภาพแห้ง ซึ่งสามารถกวาดเก็บและกำจัดทิ้งตามกระบวนการจัดการของเสีย (รวมถึงของเสียอันตราย) ได้อย่างง่ายดาย

    ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    เนื่องจากเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งไม่ทำให้เกิดความเปียก ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจึงไม่จำเป็นต้องถอดออกหรือป้องกันเป็นพิเศษ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน อีกทั้งเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวเหมือนวิธีการพ่นอื่น ๆ ที่อาจทำให้พื้นผิวสึกหรอได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวหลังการทำความสะอาดซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายสูง เหมือนที่พบในการพ่นทราย นอกจากนี้ การพ่นน้ำแข็งแห้งยังช่วยป้องกันการบิดงอจากความร้อนเมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม เนื่องจากพื้นผิวจะถูกทำให้เย็นลงเพียงประมาณ 5 °C และไม่เกิน 20 °C

    การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งยังสามารถตอบโจทย์งานที่ก่อนหน้านี้ทำได้ยากหรือใช้เวลามาก เช่น การขจัดคราบหมากฝรั่งหรือคราบไขมัน สำหรับงานดูแลรักษารถยนต์ วิธีนี้ช่วยให้สามารถทำความสะอาดแผงหน้าปัด พรม แผงตกแต่ง และโดยเฉพาะภายในห้องเครื่องได้อย่างหมดจด

    การจัดการอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด

    แม้ว่าวิธีการพ่นน้ำแข็งแห้งจะใช้งานได้ง่าย แต่จำเป็นต้องให้ความใส่ใจอย่างเคร่งครัดว่าน้ำแข็งแห้งที่ใช้ต้องมีความสดใหม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดจะลดลงอย่างมาก และเม็ดน้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นก๊าซอย่างรวดเร็ว แม้จะเก็บรักษาไว้ในกล่องเก็บความเย็นที่เหมาะสม เม็ดน้ำแข็งแห้งก็สามารถเก็บได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงควรใช้เม็ดน้ำแข็งแห้งที่ผลิตจากเครื่องอัดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าเครื่องผลิตเม็ด (pelletiser) ซึ่งผลิตมาเพื่อใช้งานทันที และควรนำมาใช้งานทันทีหลังการจัดส่ง ดังนั้น การจัดการและวางแผนการทำงานภายในอู่ซ่อมรถจึงต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการสูญเสียคุณภาพในการทำความสะอาดชิ้นส่วน

    โซลูชันทำความสะอาดใหม่

    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งที่สามารถผลิตน้ำแข็งแห้งได้เองในตัว ตามปริมาณที่ต้องการใช้งานจริง ณ ขณะนั้น ในด้านการจัดการละโลจิสติกส์ จึงเหลือสิ่งที่จำเป็นเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid CO₂) สำหรับเป็นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถจัดเก็บในถังบรรจุที่ติดตั้งบนตัวเครื่องได้โดยไม่สูญเสียปริมาณ และระบบลมสะอาดที่เชื่อมต่อกับปั๊มลมประสิทธิภาพสูง ด้วยเหตุนี้ เครื่องรุ่นนี้จึงตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ทุกขนาด

    การฝึกอบรม

    แม้ว่าการใช้น้ำแข็งแห้งจะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการฝึกอบรมผู้ใช้งาน แต่วิธีการนี้ก็มีความเสี่ยงด้านสุขภาพบางประการที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด ประการแรก ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสวมชุดป้องกันแบบปิดและหมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า เพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกที่กระเด็นออกมา ประการที่สอง การป้องกันการได้ยินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการไหลของลมอัดแรงดันสูงร่วมกับกระบวนการระเหิดของ CO₂ จะก่อให้เกิดระดับเสียงที่ดังมากขณะใช้งาน ด้วยเหตุนี้ การพ่นน้ำแข็งแห้งจึงไม่ควรดำเนินการกลางแจ้ง เพราะอาคารใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงอย่างมาก โดยในอุดมคติแล้ว ควรดำเนินการพ่นน้ำแข็งแห้งภายในอาคารหรือห้องที่มีการเก็บเสียงและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

    การปกป้องสิ่งแวดล้อม

    ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของการพ่นน้ำแข็งแห้งอาจคุ้มค่าสำหรับอู่ซ่อมที่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมน้ำเสียในอัตราสูง เนื่องจากกระบวนการนี้แทบไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียเลย ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องแยกน้ำมันและเครื่องแยกแบบโคอะเลสเซนซ์ได้อย่างมาก ในภาพรวม การพ่นน้ำแข็งแห้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวิธีการทำความสะอาดอื่น ๆ อย่างชัดเจน แม้แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่ใช้ในการพ่นก็เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือโรงไฟฟ้า ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการพ่นน้ำแข็งแห้งแต่อย่างใด

    Car workshop dry ice blasting

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งเป็นกระบวนการพ่นอนุภาคที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นออกจากวัสดุรองรับหลากหลายประเภท การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งยังพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีในอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์ปรับสภาพชิ้นงาน โดยเฉพาะกับพื้นผิวที่มีความซับซ้อนและบอบบาง ตั้งแต่งานทำความสะอาดเบาะภายในรถ การทำความสะอาดห้องเครื่อง ไปจนถึงงานบูรณะรถคลาสสิก ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีนี้คือสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือเศษวัสดุจากตัวกลางที่ใช้พ่น

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    ระบบและผลิตภัณฑ์ล้างชิ้นส่วน

    นอกจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งแล้ว ระบบล้างชิ้นส่วนและน้ำยาล้างชิ้นส่วนยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในอู่ซ่อมรถยนต์ สำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบส่งกำลัง สำหรับเครื่องจักรประเภทนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นเครื่องล้างชิ้นส่วนแบบแมนนวล และระบบล้างชิ้นส่วนอัตโนมัติ

    การล้างชิ้นส่วนแบบแมนนวล

    เครื่องล้างชิ้นส่วนแบบแมนนวลประกอบด้วยอ่างล้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในระบบหมุนเวียนแบบปิด เมื่อเปิดเครื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูกปั๊มด้วยปั๊มไฟฟ้าไปยังแปรงล้างที่เชื่อมต่อกับสาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่มีคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกได้อย่างสะดวก ชิ้นส่วนที่เปื้อนจะถูกทำความสะอาดด้วยแปรงล้างที่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จากนั้นของเหลวจะไหลกลับจากอ่างล้างผ่านตัวกรอง ก่อนถูกปั๊มกลับไปใช้งานที่แปรงล้างอีกครั้ง เมื่อชิ้นส่วนสะอาดแล้ว สามารถวางทิ้งไว้ในอ่างล้างสักครู่เพื่อให้ของเหลวหยดออกจนแห้ง จากนั้นก็พร้อมสำหรับการนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที

    ระบบนี้มีข้อดีคือสูญเสียผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้อยมาก โดยการสูญเสียจะเกิดจากการระเหยเป็นหลัก ซึ่งสามารถชดเชยได้ง่ายด้วยการเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ยังสามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนได้ตามต้องการอย่างยืดหยุ่น ยังสามารถล้างชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ด้วยตะกร้าล้างแบบพิเศษและแปรงล้างขนาดเล็กแบบเอียง โดยเครื่องบางรุ่นยังติดตั้งฟังก์ชัน “ก๊อกน้ำ” ซึ่งน้ำยาล้างจะไหลออกทางก๊อกที่สามารถปรับได้แทนการออกทางแปรงล้าง ทำให้สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กมาก ๆ ได้อย่างง่ายดาย

    Biological parts cleaners

    เครื่องล้างชิ้นส่วนแบบชีวภาพ

    ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องล้างชิ้นส่วนจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นประจำ ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก เนื่องจากต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้มากถึงประมาณ 100 ลิตร ในระบบล้างชิ้นส่วนสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูกบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพภายในถังเก็บของเครื่องในช่วงข้ามคืน โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปนเปื้อนจะถูกส่งผ่านแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีแบคทีเรียชนิดพิเศษอยู่ด้านล่างของอ่างล้าง แบคทีเรียจะหลุดออกจากแผ่นใยและใช้อินไซม์ในการย่อยสลายน้ำมันและจาระบีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หลังจากผ่านกระบวนการประมาณ 12 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะกลับมามีสภาพสมบูรณ์อีกครั้ง การฟื้นฟูนี้ยังทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบให้ความร้อนในถังที่ควบคุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งยังส่งผลเพิ่มเติมคือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อุ่นจะช่วยละลายน้ำมัน จาระบี และแว็กซ์ออกจากชิ้นส่วนรถยนต์ที่สกปรกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    แท่นล้างชิ้นส่วนแบบแมนนวลที่มาพร้อมระบบทำความสะอาดแบบชีวภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอู่ซ่อมขนาดเล็กที่ต้องล้างชิ้นส่วนเป็นครั้งคราว เนื่องจากตัวเครื่องติดตั้งล้อเลื่อน จึงสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกจุดที่ต้องการภายในอู่ ที่สำคัญ เครื่องประเภทนี้ยังโดดเด่นด้วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

    Automatic parts washing

    การล้างชิ้นส่วนด้วยระบบอัตโนมัติ

    ในศูนย์ซ่อมยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณงานซ่อมสูง การทำความสะอาดชิ้นส่วนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบล้างชิ้นส่วนอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ต้องการระหว่างการซ่อมได้ เช่นเดียวกับการล้างแบบแมนนวล ชิ้นส่วนที่จะทำความสะอาดจะถูกวางลงในตะกร้าล้างก่อน จากนั้นอ่างล้างจะถูกปิดผนึกอย่างสนิทด้วยฝาครอบ และสามารถเริ่มกระบวนการทำความสะอาดได้ ระบบจะทำงานคล้ายกับเครื่องล้างจาน โดยใช้หัวฉีดแรงดันสูงแบบหมุนร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดพิเศษในการล้างชิ้นส่วน ในเครื่องบางรุ่น ตะกร้าล้างจะหมุนผ่านหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่กับที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของระบบล้างชิ้นส่วนอัตโนมัติ อุณหภูมิ แรงดันของหัวฉีด และระยะเวลาของกระบวนการล้าง สามารถปรับตั้งได้ผ่านโปรแกรมการล้าง สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นเป็นพิเศษ จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะทางร่วมกับอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอาจสูงถึง 80 °C มีทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับคราบเฉพาะประเภท การใช้งานและการควบคุมปริมาณควรทำได้อย่างง่ายดายผ่านระบบล้างชิ้นส่วน เพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่ถูกต้องหรือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

    ข้อดีของระบบล้างชิ้นส่วนอัตโนมัติอ

    ระบบล้างชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติขนาดใหญ่สามารถล้างชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมได้ภายในหนึ่งรอบการล้าง อีกทั้งยังออกแบบให้มีขอบสำหรับวางชิ้นงานในระดับต่ำ ช่วยลดภาระทางกายภาพและเป็นมิตรต่อสุขภาพของพนักงาน ส่งผลให้การล้างชิ้นส่วนด้วยระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูง ระบบลักษณะนี้มีความคุ้มค่าเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องล้างชิ้นส่วนยานยนต์ในปริมาณหลายร้อยกิโลกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและการกำจัดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นประจำ รวมถึงการดูแลรักษาระบบล้างชิ้นส่วน เช่น การเปลี่ยนไส้กรองและการทำความสะอาดถังล้าง เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องล้างชิ้นส่วนบางรุ่นสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า “สกิมเมอร์ (Skimmer)” ซึ่งทำหน้าที่แยกน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำยาทำความสะอาดออกไปยังถาดรองรับน้ำมัน น้ำมันที่ถูกแยกออกมาในลักษณะนี้จะสามารถนำไปกำจัดได้ในปริมาณที่น้อยลงอย่างมาก

    การทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

    การทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยคลื่นอัลตราโซนิกถือเป็นวิธีการล้างชิ้นส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ โดยในกระบวนการนี้ ชิ้นส่วนที่สกปรกจะถูกนำไปแช่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุ่นชนิดอ่อน และสัมผัสกับคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงคลื่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมหาศาลภายในของเหลว ซึ่งจะเกิดการยุบตัวอย่างรวดเร็วและช่วยดึงคราบสกปรกออกจากพื้นผิวของชิ้นส่วน กระบวนการนี้โดยทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือสารช่วยทางกล แม้แต่คราบสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นผิวขนาดเล็กหรือมีลักษณะเป็นรูพรุนก็สามารถกำจัดออกได้ด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ได้ปราศจากการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ผู้ผลิตเครื่องบางรายมีการนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสริมชนิดพิเศษมาใช้ร่วมกัน เมื่อผสานกับระบบให้ความร้อนของอ่างอัลตราโซนิก จะช่วยลดระยะเวลาในการล้างได้อย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับศูนย์ซ่อมที่มีปริมาณงานซ่อมสูง

    อ่างล้างชิ้นส่วนด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขนาดใหญ่สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งชุด รวมถึงล้อรถยนต์ได้ โดยเครื่องประเภทนี้จะมีความจุของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายร้อยลิตรสำหรับเครื่องขนาดใหญ่ มักใช้ระบบยกไฮดรอลิกในการโหลดชิ้นส่วน ซึ่งจะทำหน้าที่ลดตะกร้าที่บรรจุชิ้นส่วนลงไปในอ่างอัลตราโซนิก และยกขึ้นอีกครั้งหลังจากกระบวนการล้างเสร็จสิ้น น้ำล้างสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ประมาณ 400 รอบการล้าง แม้ว่าหลังจากกระบวนการทำความสะอาด ชิ้นส่วนจะมีความสะอาดเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม แต่ยังคงแนะนำให้ล้างชิ้นส่วนด้วยน้ำสะอาดเพิ่มเติมบน “ชั้นล้างน้ำ (rinsing rack)” เพื่อขจัดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่

    เครื่องล้างชิ้นส่วนด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขนาดเล็กที่มีความจุประมาณ 10 ลิตร ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในศูนย์ซ่อมยานยนต์ เครื่องเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือในกรณีของรถคลาสสิก ก็ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องล้างประเภทนี้มาใช้ทำความสะอาดเครื่องมือช่างที่มีคราบน้ำมันเกาะอยู่เป็นประจำ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Hot water high-pressure cleaners

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น

    Mobile high-pressure cleaners

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น

    Stationary high-pressure cleaners

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่

    CCB 3 Klean!Fit

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

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    คู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับโชว์รูมและศูนย์จำหน่ายรถยนต์

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