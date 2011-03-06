ไม่ว่าจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่สำหรับการล้างชิ้นส่วน สิ่งสำคัญคือต้องให้ความใส่ใจกับหลักการยศาสตร์ของเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือการรับภาระมากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดอาการเมื่อยล้า ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดและนำไปสู่อุบัติเหตุในการทำงานได้
ดังนั้นในการเลือกปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ควรให้ความสำคัญกับรุ่นที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์เป็นพิเศษ เช่น รุ่นที่ใช้แรงสะท้อนกลับของน้ำแรงดันสูงเพื่อลดแรงที่ต้องใช้ในการกดไกปืน รวมถึงแรงที่ต้องใช้กับสวิตช์นิรภัย (เดดแมนสวิตช์) ให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ รีลม้วนสายแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการดึงสายออกและม้วนสายกลับ ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยลดความเสี่ยงในการสะดุด และสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งรีลม้วนสาย โดยเฉพาะรุ่นที่มาพร้อมข้อต่อแบบปลดเร็วสำหรับการเปลี่ยนก้านฉีด ยังช่วยลดเวลาในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ได้อย่างเห็นได้ชัด
"แท่นล้างชิ้นส่วน" ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดแรงงานได้อย่างมากในการล้างชิ้นส่วน โดยสามารถยึดชิ้นส่วนไว้กับแท่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ขณะล้างด้วยแรงดันสูง แท่นล้างที่ดีควรสามารถปรับระดับความสูงได้ ซึ่งช่วยให้ปรับให้เหมาะกับความสูงในการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “แขนบูมแขวนเพดาน” ยังช่วยให้การทำงานสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งไว้เหนือแท่นล้างชิ้นส่วน แขนบูมจะช่วยนำสายฉีดไปยังชิ้นงานจากจุดศูนย์กลางด้านบน ทำให้ไม่จำเป็นต้องดึงหรือแบกสายแรงดันสูงที่มีน้ำหนักมากไปรอบ ๆ ชิ้นงาน