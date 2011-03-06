Setting up a wash bay

หากต้องการให้พนักงานทุกคนในเวิร์กช็อปสามารถใช้งานพื้นที่ล้างได้ เทคโนโลยีการล้างควรถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้โดยไม่ซับซ้อน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดติดตั้งอยู่กับที่ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเครื่องแบบเคลื่อนที่ โดยเฉพาะเมื่อมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง
ข้อได้เปรียบสำคัญคือ ตัวเครื่องสามารถติดตั้งไว้ภายในห้องเทคนิคที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ โดยพนักงานที่รับผิดชอบระบบล้างสามารถตั้งค่าประเภทโปรแกรม แรงดันน้ำ ปริมาณการจ่ายสารทำความสะอาด และระยะเวลาในการล้างล่วงหน้าได้ โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้เหล่านี้สามารถสั่งงานผ่านแผงควบคุมแยกต่างหากที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ล้าง ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
แนวทางดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่ว่าพื้นที่ล้างจะถูกใช้งานโดยพนักงานจำนวนมากเพียงใด อีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อรถยนต์และชิ้นส่วนของลูกค้า ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชำนาญของพนักงานบางรายนอกจากนี้ ด้วยระยะเวลาเตรียมความพร้อมที่สั้นกว่า เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งประจำที่จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ล้างที่มีการใช้งานหลายชั่วโมงต่อวัน และต้องรองรับการทำความสะอาดรถยนต์และชิ้นส่วนจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง