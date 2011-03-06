กันลื่น ถูกสุขลักษณะ หรือสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร: การทำความสะอาดบันไดไม่ใช่เรื่องเล็ก
ขอบเขตของงานทำความสะอาดบริเวณบันไดขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของทางขึ้นลงเป็นสำคัญ ประการแรกที่สุด คือการทำให้พื้นผิวมีความปลอดภัย ไม่ลื่น และก้าวเดินได้อย่างมั่นคง หลักการนี้ใช้ได้กับวัสดุปูพื้นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแบบสิ่งทอ พื้นยืดหยุ่น หรือพื้นหิน สิ่งสกปรกที่หลุดร่วงสามารถกำจัดได้อย่างสะดวกด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังไร้สาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสะดุดสายไฟ และไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับไปกลับมาระหว่างจุดทำงานกับเต้ารับไฟฟ้าอีกต่อไป
การขจัดคราบสกปรกที่เกาะติดแน่น มักทำโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าไม้กว้างร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ ควรหลีกเลี่ยงความชื้นเฉพาะในกรณีของพื้นไม้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากใช้ผ้าชุบผลิตภัณฑ์ดักจับฝุ่นหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ก็สามารถเช็ดพื้นพร้อมเก็บฝุ่นไปในคราวเดียว ทำให้แม้แต่อนุภาคขนาดเล็กที่สุดก็ถูกกำจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากบันไดเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่น เช่น ในอาคารพักอาศัย โรงแรม หรือศูนย์การค้า การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อราวจับอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบันไดที่มีบทบาทด้านภาพลักษณ์หรือความสง่างามของสถานที่ เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณสมบัติของวัสดุปูพื้นให้คงทนยาวนานที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาดและบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นหินเนื้อละเอียด หินสังเคราะห์และหินธรรมชาติ ไม้ พรม ไปจนถึงพื้นหินกรวดเรซิน เพื่อคงทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว