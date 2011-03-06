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    การทำความสะอาดโกดังสินค้า

    การดูแลให้คลังสินค้าวัสดุของคุณสะอาดเอี่ยมและเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่กับห้องเก็บของขนาดเล็ก เช่น ห้องเก็บอุปกรณ์ในเวิร์กช็อปเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงคลังสินค้าขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการปกป้องวัสดุภายในคลังสินค้า ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นคลังสินค้าจะต้องสะอาดและปลอดภัยต่อการสัญจร เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอ งานทำความสะอาดดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นและเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติที่สามารถปรับการใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

    Warehouse

    เทคนิคการทำความสะอาดที่แตกต่างกันตามประเภทของคราบสกปรก

    เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินของพนักงาน รถยก หรือรถขนย้ายต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศ การดูดเก็บฝุ่นเหล่านี้อย่างเป็นระบบไม่เพียงช่วยรักษาความสะอาดและความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสินค้าในคลังไม่ให้เปรอะเปื้อนฝุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ภายในคลังสินค้ายังมักพบเศษกระดาษจากฉลากหรือเอกสารขนส่งที่ฉีกขาด เศษฟอยล์ หรือเสี้ยนไม้ตกค้างอยู่เสมอ ฝุ่น เส้นใย และเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ เหล่านี้สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายด้วยไม้กวาด เครื่องกวาดดูดฝุ่น หรือเครื่องดูดฝุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่คลังสินค้า ในการเลือกเครื่องจักรและแนวทางการทำความสะอาดที่เหมาะสม ขนาดของพื้นที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา

    การกวาดทำความสะอาดในคลังสินค้า: กำจัดฝุ่นอย่างปลอดภัย

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความสะอาดคลังสินค้า เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเครื่องกวาดแบบทำหน้าที่เดี่ยว เนื่องจากในคลังสินค้ามักมีปริมาณฝุ่นจำนวนมาก ระหว่างกระบวนการกวาด เครื่องจะใช้แปรงลูกกลิ้งปัดฝุ่นให้ฟุ้งขึ้น จากนั้นดูดสิ่งสกปรกด้วยกังหันดูด (พัดลมดูดอากาศ) และแยกฝุ่นออกผ่านระบบกรอง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นในอากาศลดลงขณะทำความสะอาด นอกจากนี้ อายุการใช้งานของแผ่นกรองฝุ่นละเอียดสามารถยืดออกไปได้อย่างมาก หากมีการทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถทำได้เพียงกดปุ่ม หรือทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร

    นอกเหนือจากฝุ่นและเศษกระดาษแล้ว บนพื้นคลังสินค้ายังมักพบเศษฟอยล์ เทปบรรจุภัณฑ์ หรือเสี้ยนไม้จากพาเลทตกค้างอยู่ด้วย สิ่งสกปรกชิ้นใหญ่เหล่านี้ควรถูกเก็บออกด้วยมือก่อนทำความสะอาดด้วยเครื่องจักร มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการอุดตันของเครื่อง หรือทำให้เศษวัสดุติดค้างอยู่ในแปรงลูกกลิ้งได้ ขยะชิ้นใหญ่ดังกล่าวสามารถกำจัดได้ง่าย ๆ ด้วยไม้กวาดหรือที่คีบเก็บขยะ

    Sweeper in the warehouse
    Low-dust sweeping in the warehouse

    เคล็ดลับ: การทำงานแบบลดฝุ่นฟุ้งกระจาย

    เพื่อให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่นให้ได้มากที่สุด มีผ้าคลุมที่ออกแบบให้พอดีกับตัวเครื่อง ผลิตจากผ้าลินินเคลือบพีวีซี โดยจะถูกติดตั้งครอบคลุมบริเวณด้านหน้าทั้งหมดของเครื่องกวาดไปจนถึงล้อหลังด้วยแถบตีนตุ๊กแก อุปกรณ์เสริมนี้จึงช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้มากยิ่งขึ้น ในการทำความสะอาด

    การทำความสะอาดเฉพาะจุดในโกดังสินค้า

    สำหรับงานทำความสะอาดขนาดเล็กเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นพื้น ชั้นวางสินค้า หรือภายในห้องเก็บของ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่มีขนาดเหมาะสมถือเป็นทางเลือกที่ลงตัว เนื่องจากใช้งานได้หลากหลายและพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่จัดเก็บขนาดเล็กมาก ช่วยให้สามารถดูดฝุ่น คราบน้ำ และของเหลวที่หกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่ต้องทำความสะอาดชั้นวางขนาดเล็กมาก ก็สามารถใช้อุปกรณ์แบบใช้มือ เช่น ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่วมกับถังน้ำ เพื่อความคล่องตัวและความเหมาะสมกับพื้นที่ได้เช่นกัน

    Spot cleaning in the warehouse

    การทำความสะอาดพื้นคลังสินค้าด้วยเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    ปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาคือ ประเภทของพื้นผิว สำหรับคลังสินค้าของเวิร์กชอปขนาดเล็กมักใช้กระเบื้องเซรามิก เช่น กระเบื้องพอร์ซเลน เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและมีอัตราการดูดซึมความชื้นต่ำมาก ในขณะที่คลังสินค้าของบริษัทขนาดใหญ่หรือศูนย์โลจิสติกส์ มักใช้พื้นอุตสาหกรรมที่ทำจากปูนฉาบเรียบ หรือวัสดุปูพื้นสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่น เช่น เรซินสังเคราะห์

    เนื่องจากพื้นผิวคลังสินค้ามีความหลากหลายอย่างมาก เทคโนโลยีการทำความสะอาดที่เลือกใช้จึงต้องมีความหลากหลายตามไปด้วย โดยเกณฑ์หลัก 2 ประการในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี คือ สภาพของพื้นผิว และ ประเภทของสิ่งสกปรก ในคลังสินค้า สำหรับพื้นที่ที่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่สะสมอยู่มาก เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติระบบแปรงลูกกลิ้ง (Roller technology) ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถกวาดเศษขยะชิ้นใหญ่และขัดล้างพื้นไปได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว (Pre-sweeping function) ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงสุด

    Pre-sweeping function
    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดกระเบื้องพอร์ซเลน

    กระเบื้องพอร์ซเลนเป็นวัสดุปูพื้นที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมอย่างมาก โดดเด่นด้วยคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน กันลื่นได้ดี และมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงถือเป็นวัสดุที่ทั้งทันสมัยและปลอดภัย ปัจจุบันกระเบื้องพอร์ซเลนจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานปูพื้นที่แทบขาดไม่ได้ในงานออกแบบพื้นยุคใหม่

    เรียนรู้เพิ่มเติม
    Cleaning cement screed with Kärcher equipment

    การทำความสะอาดพื้นปูนปรับระดับพื้น (Cement Screed)

    พื้นปูนปรับระดับพื้น (Cement Screed) เป็นประเภทของพื้นสกรีดที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด วัสดุปูพื้นชนิดนี้ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษในด้านการทำความสะอาดและการดูแลรักษา เนื่องจากไม่เพียงต้องรองรับการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดแบบล้ำลึก การดูแลรักษาประจำ หรือการทำความสะอาดระหว่างรอบการใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

    เรียนรู้เพิ่มเติม
    การเลือกกระบวนการทำความสะอาดเชิงกลที่เหมาะสม (แบบลูกกลิ้งหรือแบบจานหมุน) รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้ (แผ่นแพดหรือแปรง) ควรพิจารณาจากประเภทของวัสดุปูพื้นและลักษณะของสิ่งสกปรกเป็นสำคัญ

    หลักการพื้นฐานที่ควรปฏิบัติคือ หากไม่ส่งผลเสียต่อวัสดุพื้น ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ฉีดน้ำลงบนร่องยาแนวปูนซีเมนต์ให้เปียกชุ่มก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้กรดเข้าไปกัดกร่อนจนเกิดความเสียหาย

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติในคลังสินค้า คุณต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องมีประสิทธิภาพในการดูดกลับจนพื้นแห้งสนิททันทีหลังการขัดล้าง สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จมักจะมีการสัญจรผ่านหรือมีรถยกขับผ่านในทันที ดังนั้นการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล

    Scrubber drier for warehouse cleaning

    เครื่องทำความสะอาดแบบผสมผสานสำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก: กวาด ขัด และดูดในเครื่องเดียว

    สำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่มากที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร แนะนำให้ใช้เครื่องทำความสะอาดแบบผสมผสาน โดยในพื้นที่ลักษณะนี้มักเลือกใช้เครื่องที่มีระบบดูดฝุ่นและพื้นที่แผ่นกรองขนาดสูงสุดถึง 10 ตารางเมตร เครื่องประเภทนี้สามารถกวาด ขัด และดูดได้ในขั้นตอนเดียว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องทำความสะอาดพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ นอกจากนี้ รุ่นที่มีแปรงด้านข้างยังมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ตามแนวผนังได้อย่างทั่วถึง.

    เครื่องทำความสะอาดแบบผสมผสาน 2 ประเภท:

    Scrubber drier with pre-assembled sweeping unit

    1. เครื่องที่ติดตั้งชุดกวาดล่วงหน้า (Pre-assembled sweeping unit)

    จุดเด่นของเครื่องประเภทนี้คือ มาพร้อมชุดกวาดที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นแบบแห้งก่อน จากนั้นแปรงลูกกลิ้งที่อยู่ในขั้นตอนถัดไปจึงเริ่มกระบวนการขัดพื้นแบบเปียกต่อไป

    เครื่องรุ่นเหล่านี้ทำงานด้วยแปรงลูกกลิ้งแยกส่วน จึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ด้วยการติดตั้งโมดูลกวาดล่วงหน้าเพิ่มเข้ามา ทำให้ตัวเครื่องมีความยาวมาก ส่งผลให้มีรัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างกว้างเมื่อใช้งานระหว่างทางเดินชั้นวางสินค้า อีกทั้งการทำความสะอาดแบบแห้งอาจทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในปริมาณมากขึ้น ในทางกลับกัน ข้อดีคือสามารถเททิ้งสิ่งสกปรกที่เก็บรวบรวมไว้ในสภาพแห้งได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

    Scrubber drier with integrated sweeping function

    2. เครื่องที่ใช้หัวแปรงลูกกลิ้งขนาดใหญ่สำหรับทั้งการกวาดและการขัด

    เครื่องที่มีฟังก์ชันกวาดในตัวมักเรียกว่าเครื่องที่ใช้หัวแปรงลูกกลิ้งขนาดใหญ่ อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้แปรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งบางรุ่นมีขนาดใหญ่กว่าแปรงทั่วไปถึง 2.5 เท่า เพื่อทำหน้าที่กวาดสิ่งสกปรก สิ่งสกปรกที่เก็บรวบรวมได้จะถูกส่งไปยังถังบรรจุขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถเททิ้งได้ในปริมาณมากต่อครั้ง เครื่องประเภทนี้สามารถทำงานกวาดต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในโหมดขัดพื้น และยังสามารถกวาดแบบแห้งโดยไม่ใช้น้ำได้ผ่านระบบกรองฝุ่นอีกด้วย

    ข้อดีของระบบนี้คือ ฝุ่นทั้งหมดภายในคลังสินค้าจะถูกดักจับไว้ด้วยน้ำ ทำให้ลดการฟุ้งกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ถังเก็บสิ่งสกปรกจะทำความสะอาดได้ยากกว่า เนื่องจากภายในมีของเสียในสภาพเปียก ในทางกลับกัน ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งแปรงลูกกลิ้งเพิ่มเติม ทำให้โครงสร้างโดยรวมเรียบง่ายและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

    ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัว: เครื่องทำความสะอาดรุ่นไหนที่ใช่สำหรับคุณ?

    เมื่อคุณตัดสินใจซื้อเครื่องทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น, เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ หรือเครื่องทำความสะอาดแบบผสมผสาน สิ่งที่คุณคาดหวังคือกระบวนการทำความสะอาดที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร คุณจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคลังสินค้าควบคู่ไปกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวเครื่องจักรเอง

    ตารางด้านล่างนี้ได้รวบรวมภาพรวมของปัจจัยและเกณฑ์สำคัญที่คุณควรนำมาพิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรที่เลือกจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมของคุณ

    Storage area criteria

    Machine criteria

    ขนาด

    คำนวณขนาดพื้นที่จัดเก็บ ตามหลักการทั่วไป ควรหักออก 30% ถึง 50% จากสมรรถนะการทำงานเชิงทฤษฎี เพื่อให้ได้ "สมรรถนะการทำงานจริง" เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการไม่ได้ขับเป็นเส้นตรงหรือการหยุดชะงักระหว่างทำงาน

    สมรรถนะการทำงานเชิงทฤษฎี = ระยะทางที่วิ่ง (เมตร) × ความกว้างของหน้าแปรงเมื่อขับทางตรงต่อชั่วโมง

    เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น:

    • พื้นที่ขนาดเล็ก: แบบเดินตาม หรือควบคุมด้วยมือ
    • พื้นที่ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.): รุ่นแบบนั่งขับ (Ride-on)
    • พื้นที่แคบมาก: เครื่องดูดฝุ่น

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ:

    • พื้นที่ขนาดเล็ก: รุ่นขนาดกะทัดรัดหรือแบบเดินตาม
    • คลังสินค้าขนาดใหญ่: รุ่นแบบนั่งขับ (Ride-on)

    ประเภทพื้นผิว

    ประเภทของสิ่งสกปรกและวัสดุปูพื้นในคลังสินค้า เป็นตัวกำหนดการเลือกแปรงลูกกลิ้งหรือหัวแปรง (เช่น พื้นกันลื่น, พื้นที่มีความทนทานสูง)

    เครื่องกวาดพื้น: เลือกแปรงลูกกลิ้งให้เหมาะกับพื้นผิว

    • แบบมาตรฐาน: สำหรับพื้นผิวที่หลากหลาย
    • แบบแข็ง: สำหรับพื้นผิวขรุขระ
    • แบบนุ่ม: สำหรับพื้นเรียบ

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ: เลือกระหว่างระบบแปรงลูกกลิ้ง (Roller) หรือแปรงแผ่นดิสก์ (Disc)

    • แปรงลูกกลิ้ง: สำหรับพื้นผิวขรุขระ มีเท็กซ์เจอร์ และต้องการฟังก์ชันกวาดล่วงหน้าในตัว
    • แปรงแผ่นดิสก์: สำหรับพื้นเรียบ

    ระบบขับเคลื่อน

    พิจารณาจากวัสดุในคลังสินค้าและสภาพอาคาร รุ่นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มักเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

    แบตเตอรี่, แก๊สเหลว (LPG), เครื่องยนต์สันดาป

    (หมายเหตุ: เครื่องยนต์สันดาปเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น)

    ความคล่องตัว

    ตรวจสอบพื้นที่แคบ, ทางตัน และดูว่าพื้นที่นั้นว่างจากสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์หรือไม่

    พิจารณารัศมีวงเลี้ยวของตัวเครื่อง

    ค่าใช้จ่าย

    เปรียบเทียบค่าจ้างพนักงานกับเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้เครื่องจักรทำความสะอาด

    ค่าจัดซื้อเครื่องจักร และค่าบำรุงรักษา

    การปรับแต่ง

    การปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามข้อกำหนดเฉพาะของสภาพแวดล้อมการทำงาน

    มีอุปกรณ์เสริมและส่วนเพิ่มเติมมากมาย เช่น

    • สำหรับเครื่องขัดพื้น: แปรงข้าง, ยางล้อชนิดพิเศษ, หลังคานิรภัย, เครื่องชาร์จเร็ว
    • สำหรับเครื่องกวาดพื้น: หลังคานิรภัย, ไฟส่องสว่างขณะทำงาน, ยางกันรั่ว (Puncture-proof)

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher ride-on vacuum sweeper KM 85/50 R Bp Pack

    เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่นแบบนั่งขับ

    Kärcher: Wet/dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Manual cleaning equipment

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Scrubber driers

    เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบกะทัดรัด

    Combination machines

    เครื่องกวาดสำหรับงานอุตสาหกรรม

    Diamond pads

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดขจัดคราบยาง RM 776

    Push vacuum sweeper KM 75/40 W G

    เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น แบบเดินตาม

    Kärcher walk-behind scrubber drier B 60 W Bp DOSE

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบเดินตาม