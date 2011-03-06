คำนวณขนาดพื้นที่จัดเก็บ ตามหลักการทั่วไป ควรหักออก 30% ถึง 50% จากสมรรถนะการทำงานเชิงทฤษฎี เพื่อให้ได้ "สมรรถนะการทำงานจริง" เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการไม่ได้ขับเป็นเส้นตรงหรือการหยุดชะงักระหว่างทำงาน
สมรรถนะการทำงานเชิงทฤษฎี = ระยะทางที่วิ่ง (เมตร) × ความกว้างของหน้าแปรงเมื่อขับทางตรงต่อชั่วโมง
เครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น:
- พื้นที่ขนาดเล็ก: แบบเดินตาม หรือควบคุมด้วยมือ
- พื้นที่ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.): รุ่นแบบนั่งขับ (Ride-on)
- พื้นที่แคบมาก: เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ:
- พื้นที่ขนาดเล็ก: รุ่นขนาดกะทัดรัดหรือแบบเดินตาม
- คลังสินค้าขนาดใหญ่: รุ่นแบบนั่งขับ (Ride-on)
ประเภทของสิ่งสกปรกและวัสดุปูพื้นในคลังสินค้า เป็นตัวกำหนดการเลือกแปรงลูกกลิ้งหรือหัวแปรง (เช่น พื้นกันลื่น, พื้นที่มีความทนทานสูง)
เครื่องกวาดพื้น: เลือกแปรงลูกกลิ้งให้เหมาะกับพื้นผิว
- แบบมาตรฐาน: สำหรับพื้นผิวที่หลากหลาย
- แบบแข็ง: สำหรับพื้นผิวขรุขระ
- แบบนุ่ม: สำหรับพื้นเรียบ
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ: เลือกระหว่างระบบแปรงลูกกลิ้ง (Roller) หรือแปรงแผ่นดิสก์ (Disc)
- แปรงลูกกลิ้ง: สำหรับพื้นผิวขรุขระ มีเท็กซ์เจอร์ และต้องการฟังก์ชันกวาดล่วงหน้าในตัว
- แปรงแผ่นดิสก์: สำหรับพื้นเรียบ
พิจารณาจากวัสดุในคลังสินค้าและสภาพอาคาร รุ่นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มักเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
แบตเตอรี่, แก๊สเหลว (LPG), เครื่องยนต์สันดาป
(หมายเหตุ: เครื่องยนต์สันดาปเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น)
ตรวจสอบพื้นที่แคบ, ทางตัน และดูว่าพื้นที่นั้นว่างจากสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์หรือไม่
พิจารณารัศมีวงเลี้ยวของตัวเครื่อง
เปรียบเทียบค่าจ้างพนักงานกับเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้เครื่องจักรทำความสะอาด
ค่าจัดซื้อเครื่องจักร และค่าบำรุงรักษา
การปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามข้อกำหนดเฉพาะของสภาพแวดล้อมการทำงาน
มีอุปกรณ์เสริมและส่วนเพิ่มเติมมากมาย เช่น
- สำหรับเครื่องขัดพื้น: แปรงข้าง, ยางล้อชนิดพิเศษ, หลังคานิรภัย, เครื่องชาร์จเร็ว
- สำหรับเครื่องกวาดพื้น: หลังคานิรภัย, ไฟส่องสว่างขณะทำงาน, ยางกันรั่ว (Puncture-proof)