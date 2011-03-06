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    ระบบบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบการล้าง

    การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้กลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในระบบล้างรถยนต์ยุคปัจจุบัน โรงงานหรือระบบรีไซเคิลน้ำจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบ และข้อกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัย การลงทุนที่คุ้มค่า และความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยระบบบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดการใช้น้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงช่วยให้ผู้ประกอบการระบบล้างรถ ระบบล้างรถอัตโนมัติแบบอุโมงค์ และศูนย์บริการล้างรถ มีโซลูชันที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

    Water treatment in vehicle wash systems

    ระบบบำบัดน้ำ: ดีต่อผู้ประกอบการและดีต่อสิ่งแวดล้อม

    การนำรถเข้าใช้บริการล้างรถเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเจ้าของรถจำนวนมาก นอกจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษามูลค่าของล้อรถแล้ว ความสวยงามก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่หลายคนใส่ใจให้รถสะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของน้ำที่ใช้ล้างรถและสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำหลังการใช้งาน มักไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่สำหรับเจ้าของหรือผู้ประกอบการระบบล้างรถแบบอัตโนมัติชนิดโครงเลื่อน และระบบล้างรถแบบบริการตนเอง ประเด็นนี้กลับมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้

    โดยเฉลี่ยแล้ว การล้างรถหนึ่งคันในระบบล้างรถจะใช้น้ำประมาณ 150-350 ลิตร ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของระบบและโปรแกรมการล้างที่เลือกใช้ ส่วนสถานีล้างรถแบบบริการตนเองจะใช้น้ำเฉลี่ยราว 80 ลิตรต่อครั้ง การใช้น้ำในปริมาณมากเช่นนี้ไม่เพียงก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้น้ำสะอาดใหม่ทุกครั้งในการล้าง ระบบบำบัดน้ำสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยทำให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการล้างรถหมุนเวียนอยู่ภายในระบบปิด น้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้น้ำสะอาดใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่เหลือเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดการใช้น้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98 เปอร์เซ็นต์ต่อการล้างหนึ่งครั้ง ดังนั้น การลงทุนในระบบบำบัดน้ำจึงให้ประโยชน์สองต่อ ทั้งต่อผู้ประกอบการ และต่อสิ่งแวดล้อม

    Wirtschaftlichkeit Portalwaschanlagen

    ประเภทต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำ

    สำหรับช่องล้างรถและระบบล้างรถอัตโนมัติ มีระบบรีไซเคิลน้ำให้เลือกใช้อยู่หลายประเภท ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำแบบชีวภาพ ระบบกรองทราย และเครื่องแยกตะกอนแบบไซโคลน

    โดยทั่วไประบบบำบัดน้ำจะประกอบด้วยระบบบ่อพักใต้ดิน และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเหนือพื้นดิน รวมถึงถังเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

    • ในขั้นตอนแรก น้ำเสียจากการล้างรถจะถูกส่งเข้าสู่บ่อพักตกตะกอน (บ่อดักตะกอน) ที่ออกแบบให้มีขนาดเหมาะสม ภายในบ่อนี้ อนุภาคของแข็งและสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำล้างจะถูกแยกและตกตะกอนออกจากน้ำ
    • จากนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ อาจมีขั้นตอนบำบัดทางชีวภาพต่ออีกหนึ่งหรือสองขั้นตอน หรืออาจใช้บ่อปั๊มแบบเติมอากาศแทน และจากจุดนี้ น้ำจะถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่เหนือพื้นดิน

    ระบบบำบัดน้ำแบบชีวภาพ

    ระบบบำบัดน้ำแบบชีวภาพเป็นแนวทางในการจัดการน้ำล้างรถอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการบำบัดอาศัยกลไกทางธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำ แตกต่างจากวิธีการทางกายภาพ ระบบประเภทนี้ยังสามารถรองรับน้ำเสียจากแหล่งอื่นได้ด้วย เช่น การล้างเครื่องยนต์ หรือสถานีล้างรถแบบบริการตนเอง น้ำเสียจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำใสที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยศักยภาพในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้น้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98 เปอร์เซ็นต์

    medium Biologische Abwasseraufbereitung Fahrzeugwaesche

    ระบบกรองทรายสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปราศจากน้ำมัน

    ระบบรีไซเคิลแบบกรองทรายถูกนำมาใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปราศจากน้ำมัน เช่น น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ระบบนี้สามารถรองรับปริมาณน้ำมันที่ปะปนเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยและในระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น

    medium Sandfilteranlage zur Wasseraufbereitung

    การบำบัดน้ำด้วยเครื่องแยกตะกอนแบบไซโคลน

    อีกหนึ่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพที่ใช้ในระบบล้างรถคือ เครื่องแยกตะกอนแบบไซโคลน โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในการแยกอนุภาคสิ่งสกปรกออกจากน้ำล้างรถ

    การเลือกให้เหมาะสมที่สุด

    เมื่อเปรียบเทียบวิธีการที่เป็นไปได้ จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำแบบชีวภาพมีข้อได้เปรียบหลายประการ น้ำล้างรถที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีนี้ไม่เพียงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังให้ผลลัพธ์เป็นน้ำที่ใสสะอาดและปราศจากกลิ่นโดยสมบูรณ์ ในด้านคุณภาพของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดแบบชีวภาพยังให้คุณภาพที่เหนือกว่าวิธีการทางกายภาพอย่างชัดเจน

    เมื่อเทียบกับระบบรีไซเคิลน้ำแบบกรองทรายหรือแบบไซโคลน ระบบบำบัดแบบชีวภาพอาจต้องการการดูแลมากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากจำเป็นต้องจัดหาออกซิเจนให้เพียงพอแก่จุลินทรีย์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่เพิ่มขึ้นนี้ได้รับการชดเชยด้วยคุณภาพของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งดีกว่าอย่างชัดเจน รวมถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ครอบคลุมและหลากหลายกว่า

    ข้อเสียประการหนึ่งของระบบบำบัดแบบกายภาพคือ คุณภาพของน้ำรีไซเคิลที่ได้อาจต่ำกว่าระบบบำบัดแบบชีวภาพเล็กน้อย เนื่องจากไม่สามารถกำจัดสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ นอกจากนี้ แตกต่างจากระบบชีวภาพ ระบบกายภาพสามารถรองรับได้เฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากระบบล้างรถเท่านั้น ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียจากแหล่งอื่นได้

    Nutzfahrzeugwäsche

    ระบบสำหรับการล้างรถเพื่อการพาณิชย์

    ระบบบำบัดน้ำสำหรับการล้างรถบรรทุกก็มีให้เลือกใช้งานในรูปแบบเดียวกับระบบล้างรถยนต์ โดยความแตกต่างหลักอยู่ที่ปริมาณการใช้น้ำและขนาดของบ่อพัก ซึ่งต้องออกแบบให้รองรับการใช้งานที่มากกว่า

    Nutzfahrzeugwäsche

    การทำความสะอาดรถเพื่อการพาณิชย์

    การมีรถเพื่อการพาณิชย์ที่สะอาดมีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกองยานพาหนะ เพื่อประหยัดทั้งต้นทุนแรงงานและเวลา มาตรฐานด้านคุณภาพและความรวดเร็วในการล้างจึงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดและรูปแบบของยานพาหนะที่แตกต่างจากรถทั่วไป ไม่เพียงแต่ต้องใช้เทคโนโลยีการล้างที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำความสะอาดรถบรรทุก รถโดยสาร และยานพาหนะอื่น ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    ข้อกำหนดทางกฎหมาย: สิ่งที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการควรพิจารณา

    ก่อนการจัดซื้อและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ควรตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมายให้ครบถ้วนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับระบบล้างรถ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย ในบางประเทศ เช่น เยอรมนีและออสเตรีย ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับการก่อสร้างระบบล้างรถ

    ใบอนุญาตใช้น้ำสำหรับทั้งระบบ

    ในประเทศเยอรมนี มีทางเลือกสองรูปแบบเกี่ยวกับการระบายน้ำเสีย โดยทางเลือกแรกคือการขอใบอนุญาตใช้น้ำสำหรับทั้งระบบ ในกรณีนี้ เจ้าของหรือผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดต่อหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำที่รับผิดชอบ เมื่อหน่วยงานได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลเป็นที่เรียบร้อย และมีผลการพิจารณาในเชิงบวก จึงจะออกใบอนุญาตให้สามารถดำเนินการระบบได้

    การติดตั้งระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่ผ่านการรับรองการออกแบบ

    อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการระบายน้ำเสียคือ การติดตั้งระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่ผ่านการรับรองแบบ (Type Approval) ในกรณีนี้ เจ้าของหรือผู้ประกอบการเพียงแจ้งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำว่าระบบที่ใช้งานเป็นไปตามแบบที่ได้รับการรับรอง จึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือขอใบอนุญาตแยกต่างหากอีก ระบบที่จัดจำหน่ายโดยคาร์เชอร์ สำหรับการใช้งานประเภทนี้ ได้รับการรับรองแบบที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว

    ระบบล้างรถที่มีอยู่เดิม

    สำหรับระบบล้างรถที่มีอยู่เดิม เจ้าของหรือผู้ประกอบการจะร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาว่าการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำเพิ่มเติมภายหลังมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยคำนึงถึงทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

    Cost-effectiveness of gantry car washes 01

    เคล็ดลับ: เลือกระบบบำบัดน้ำที่เชื่อถือได้

    นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดแล้ว การตัดสินใจเลือกซื้อควรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เป็นหลัก เพราะหากระบบบำบัดน้ำเกิดขัดข้อง ระบบทั้งหมดก็อาจต้องหยุดชะงักทันที ส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีความแข็งแรงทนทานและดูแลรักษาได้ง่าย อีกทั้งควรมีระบบแสดงสถานะที่ช่วยให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษา รวมถึงสาเหตุของความผิดปกติหรือการขัดข้องได้ตลอดเวลา

    การบริการจากผู้ผลิตก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ เครือข่ายศูนย์บริการลูกค้าและช่างเทคนิคที่ครอบคลุม สามารถเข้าพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมการจัดส่งอะไหล่อย่างรวดเร็ว จะช่วยลดระยะเวลาการหยุดทำงานและเวลาการซ่อมบำรุงให้น้อยที่สุด สัญญาบริการบำรุงรักษา สายด่วนให้คำปรึกษา และการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเจ้าของหรือผู้ประกอบการระบบ

    คำถามที่พบบ่อย