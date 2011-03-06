ระบบบำบัดน้ำ: ดีต่อผู้ประกอบการและดีต่อสิ่งแวดล้อม
การนำรถเข้าใช้บริการล้างรถเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเจ้าของรถจำนวนมาก นอกจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษามูลค่าของล้อรถแล้ว ความสวยงามก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่หลายคนใส่ใจให้รถสะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของน้ำที่ใช้ล้างรถและสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำหลังการใช้งาน มักไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่สำหรับเจ้าของหรือผู้ประกอบการระบบล้างรถแบบอัตโนมัติชนิดโครงเลื่อน และระบบล้างรถแบบบริการตนเอง ประเด็นนี้กลับมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้
โดยเฉลี่ยแล้ว การล้างรถหนึ่งคันในระบบล้างรถจะใช้น้ำประมาณ 150-350 ลิตร ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของระบบและโปรแกรมการล้างที่เลือกใช้ ส่วนสถานีล้างรถแบบบริการตนเองจะใช้น้ำเฉลี่ยราว 80 ลิตรต่อครั้ง การใช้น้ำในปริมาณมากเช่นนี้ไม่เพียงก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้น้ำสะอาดใหม่ทุกครั้งในการล้าง ระบบบำบัดน้ำสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยทำให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการล้างรถหมุนเวียนอยู่ภายในระบบปิด น้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้น้ำสะอาดใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่เหลือเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดการใช้น้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98 เปอร์เซ็นต์ต่อการล้างหนึ่งครั้ง ดังนั้น การลงทุนในระบบบำบัดน้ำจึงให้ประโยชน์สองต่อ ทั้งต่อผู้ประกอบการ และต่อสิ่งแวดล้อม