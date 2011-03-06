ความสำคัญของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การมีเวิร์กช็อปที่สะอาดและเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญมากในหลายระดับ ประการหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจในภาพรวมที่ดีของบริษัท และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ารถของพวกเขาอยู่ในมือของมืออาชีพและจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง
อีกประการหนึ่ง การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากสิ่งสกปรกขัดขวางการดำเนินการและถูกขัดจังหวะทุกขั้นตอนเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมก่อน หรือ แม้แต่กิจกรรมที่ง่ายที่สุดก็ยังใช้เวลานานเกินความจำเป็นและประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง