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    กรณีศึกษาจาก BMW Group ในเมืองมิวนิก

    ร่วมพูดคุยกับ อัลเฟรด เวเบอร์ (Alfred Weber) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Foreman) ประจำเวิร์กชอปส่วนกลางของโรงงาน BMW Group ในเมืองมิวนิก เกี่ยวกับความสำคัญของการกำจัดขยะและสิ่งสกปรก เพื่อให้ทุกส่วนพร้อมสำหรับการผลิตอยู่เสมอ

    การลดขยะและความสิ้นเปลือง

    ในเวิร์กชอปส่วนกลางของโรงงาน BMW Group ในเมืองมิวนิก เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่น L2P ได้เข้ามาช่วยยกระดับระบบโลจิสติกส์และกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความพึงพอใจอย่างมากให้กับ อัลเฟรด เวเบอร์ หัวหน้าแผนกเวิร์กชอป

    ความท้าทาย

    ในอดีตโรงงานต้องสั่งซื้อน้ำแข็งแห้งจากภายนอกเพื่อนำมาใช้ร่วมกับวิธีทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง แต่ด้วยปริมาณงานที่ไม่แน่นอนในแต่ละวัน ทำให้น้ำแข็งแห้งที่ซื้อมาเหลือทิ้ง หรือในบางครั้งที่จำเป็นต้องใช้งานด่วนกลับไม่มีน้ำแข็งแห้งสำรองเพียงพอ

    โซลูชันการทำความสะอาด

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่น L2P สามารถผลิตน้ำแข็งแห้งได้เองตามความต้องการใช้งาน ซึ่งทำให้พนักงานสามารถเริ่มงานทำความสะอาดได้ทุกเมื่อ และช่วยป้องกันการเกิดขยะหรือความสิ้นเปลืองจากการเหลือน้ำแข็งแห้งทิ้งได้

    Alfred Weber BWM group

    สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจจริง ๆ คือการได้พบว่าคาร์เชอร์ยังผลิตเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งด้วย

    Alfred Weber

    ในฐานะหัวหน้าแผนกเวิร์กชอปส่วนกลางที่โรงงาน BMW ในมิวนิก ขอบเขตความรับผิดชอบของคุณมีอะไรบ้าง และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำงานคืออะไร?

    หน้าที่หลักคือการดูแลทำความสะอาดและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปืนเชื่อมจุด (Spot welding guns), อุปกรณ์หยิบจับ (Grippers) รวมถึงชุดหัวฉีดกาวบนหุ่นยนต์ นอกจากนี้เรายังดูแลงานด้านเครื่องจักรกลทั้งงานกลึง งานกัด และการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D printing) อีกด้วย และก่อนที่เราจะซ่อมแซมเครื่องมือได้ เครื่องมือนั้นต้องสะอาดเสียก่อน หากเป็นคราบสกปรกเล็กน้อย เราอาจใช้อุปกรณ์ทั่วไปได้ แต่ในหลายกรณีเราจำเป็นต้องใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งเท่านั้น

    ส่วนความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ เราไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะมีเครื่องมือชิ้นไหนถูกส่งมาซ่อมเมื่อไหร่ หรือสภาพที่ส่งมาจะเป็นอย่างไร นั่นหมายความว่า งานกว่า 90% ของเราไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้เลย โดยปัจจุบันมีเครื่องมือในแต่ละหมวดหมู่หมุนเวียนอยู่ในการผลิตประมาณ 700 รายการ

    สิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์คืออะไร?

    วิธีการสื่อสารของคู่ธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผม ผมมักจะดูว่าความต้องการของเราได้รับการตอบสนองไหม มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่า และที่สำคัญคือ "เราจะได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาต่อคำถามที่ซีเรียสหรือไม่?" เราต่างรู้ดีว่าไม่มีโซลูชันไหนที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง และทุกทางออกย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งผมต้องการพูดคุยเรื่องนี้กับซัพพลายเออร์อย่างเปิดอกและตรงไปตรงมาครับ อีกเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมคือ "การรักษาเวลานัดหมาย" การขอยกเลิกนัดหรือการโทรมาแจ้งว่ารถติดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้และเข้าใจได้ครับ แต่การปล่อยให้อีกฝ่ายรอโดยไม่แจ้งให้ทราบเลย เป็นเรื่องที่ผมยอมรับไม่ได้ครับ

    คุณได้ร่วมกับคาร์เชอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดปืนเชื่อมจุด อยากทราบว่าวิธีทำงานแบบเดิมมีปัญหาอย่างไร และโซลูชันใหม่นี้ช่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

    เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดปืนเชื่อมจุดและเครื่องมืออื่น ๆ เราจึงได้ลงทุนสร้างห้องพ่นทำความสะอาดและจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งมาใช้งานเมื่อระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะพร้อมทำงานเสมอ เราจึงต้องสั่งน้ำแข็งแห้งมาส่งทุกสัปดาห์

    ปัญหาคือ บางสัปดาห์เราไม่มีเครื่องมือที่ต้องทำความสะอาดเลย น้ำแข็งแห้งที่สั่งมาก็ระเหยทิ้งไปเปล่า ๆ หรือบางครั้งเรามีงานล้นมือจนน้ำแข็งแห้งที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเลย ทั้งในแง่ของต้นทุนและระบบโลจิสติกส์ แต่นี่คือปัญหาคลาสสิกที่เลี่ยงไม่ได้ของการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งแบบเดิม แต่เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งจากคาร์เชอร์เข้ามาขจัดปัญหานี้ให้หมดไป เพราะมันสามารถผลิตน้ำแข็งแห้งได้ในวินาทีที่ต้องการใช้งานพอดี นั่นหมายความว่าตอนนี้เราพร้อมลุยงานได้ตลอดเวลาครับ

    คุณได้ใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของคาร์เชอร์ด้วยหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้?

    ใช่ครับ เราใช้งานอยู่จริง ๆ ในการประชุมครั้งต่อ ๆ มา เราได้คุยกันถึงเรื่องเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เพราะเครื่องกัด (Milling machines) ต้องได้รับการทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งต้องมีการดูดเศษโลหะ (Chips) ออกให้หมด ทางช่างเทคนิคได้นำเครื่องดูดฝุ่นมาให้ผมดู ซึ่งผมคุ้นเคยกับเครื่องแบรนด์นี้ในชื่อ Ringler (ริงเลอร์) และมันก็เป็นโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของเราเป๊ะเลยครับ

    ในมุมมองของคุณ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเกี่ยวกับคาร์เชอร์ในฐานะองค์กรคืออะไร?

    ผมคุ้นเคยกับแบรนด์คาร์เชอร์มาตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอันโด่งดัง ซึ่งคาร์เชอร์เป็นบริษัทที่มั่นคงและมีชื่อเสียงที่ดีมากมาโดยตลอด แต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจจริง ๆ คือการได้พบว่าคาร์เชอร์ยังผลิตเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งด้วย และพวกเขายังมีโซลูชันที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขวางกว่าที่ผมเคยจินตนาการไว้มากครับ

    หากคุณสามารถขออะไรก็ได้ คุณอยากเห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ จากคาร์เชอร์ในอนาคต?

    บอกตามตรงเลยนะครับ ผมอยากเห็นเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่น L2P ที่มีพละกำลังสูงขึ้นกว่าเดิม เพราะหากมีกำลังที่มากขึ้น เราจะสามารถใช้เครื่องนี้จัดการงานทำความสะอาดได้ทุกรูปแบบ รวมถึงงานที่ยาก ๆ อย่างการทำความสะอาดเครื่องพ่นกาวด้วย ในมุมมองของผม พลังที่เพิ่มขึ้นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คาร์เชอร์สามารถขายเครื่องรุ่น L2P ให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในวงกว้างได้อย่างถล่มทลายครับ

    มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? ข้อเท็จจริงและตัวเลขสถิติ

    บางครั้งเราก็เห็นได้ชัดว่ากระบวนการทำงานที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะนั้นกลับยังไม่มีโซลูชันอื่นมาทดแทนได้ จึงถือเป็นเรื่องดียิ่งกว่าเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ใช่ปรากฏขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมพอดี

    ความท้าทาย

    เพื่อรับประกันว่ากระบวนการผลิตจะเป็นไปอย่างราบรื่น ปืนเชื่อมจุดและเครื่องมือต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่ความถี่และเวลาในการทำงานกลับไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้

    สำหรับการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งแบบเดิม จำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำแข็งแห้งเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งส่งผลให้น้ำแข็งแห้งจำนวนมากมักระเหยทิ้งไปเปล่า ๆ โดยที่ยังไม่ได้ใช้งาน

    โซลูชันทำความสะอาด

    ด้วยข้อได้เปรียบจากการมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งอยู่เดิมแล้ว ทำให้เราสามารถจัดซื้อและเริ่มใช้งานเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่น L2P ได้ในทันที หัวใจสำคัญคือตัวเครื่องสามารถผลิตน้ำแข็งแห้งขึ้นมาได้เองจากก๊าซ CO₂ ซึ่งจัดเก็บได้ง่ายในรูปแบบถังบรรจุ ช่วยให้เราสามารถเริ่มงานทำความสะอาดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ป้องกันการเกิดขยะหรือความสิ้นเปลือง และยังช่วยตัดความยุ่งยากในการวางแผนโลจิสติกส์เพื่อสั่งซื้อน้ำแข็งแห้งแบบเดิมออกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    Piktogramm Werterhalt in der Industrie

    การรักษามูลค่า ช่วยลดเวลาที่ต้องหยุดสายการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

    Piktogramm Produktivitätssteigerung

    เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถเริ่มทำความสะอาดได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอการส่งน้ำแข็งแห้งจากภายนอก

    Piktogramm Investition

    การลงทุนในเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่น L2P สามารถคืนทุนได้เร็วมาก เนื่องจากไม่สิ้นเปลืองจากการระเหยทิ้งของน้ำแข็งแห้ง

    Piktogramm Sparschwein

    ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในแต่ละปีได้ มีเพียงการซื้อก๊าซ CO₂ เท่าที่จำเป็นต้องใช้งานจริงเท่านั้น