คุณเวเบอร์เริ่มมองหาผู้ให้บริการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของเขา โดยที่ในตอนแรกเขายังไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าโซลูชันนั้นควรจะเป็นอย่างไร จนกระทั่งการค้นคว้าของเขานำเขามาพบกับคาร์เชอร์ซึ่งกำลังเปิดตัวเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่นใหม่พอดี และจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือ รุ่น L2P สามารถผลิตน้ำแข็งแห้งจากก๊าซ CO₂ ได้เอง
หมายความว่ากระบวนการทำงานจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาก ทีมงานของคาร์เชอร์ได้เดินทางไปยังเวิร์กชอปส่วนกลางเพื่อสาธิตการใช้งานจริง แม้ว่าความเร็วในการทำความสะอาดอาจไม่สูงเท่ากับเครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งขนาดใหญ่รุ่นเดิม แต่คุณเวเบอร์ กล่าวว่า "ไม่มีโซลูชันไหนที่แก้ได้ทุกปัญหา และทุกโซลูชันย่อมมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งผมต้องการพูดคุยเรื่องนี้กับซัพพลายเออร์อย่างตรงไปตรงมา"
ปัจจุบันเครื่อง L2P ได้ถูกนำมาใช้งานระยะหนึ่งแล้ว และการที่ระบบโลจิสติกส์ง่ายขึ้นคือข้อดีที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคุณเวเบอร์ "ตัวเครื่องใช้งานง่าย แค่เปิดเครื่องก็เริ่มงานได้เลย เราสามารถเก็บถังก๊าซ CO₂ ไว้ได้โดยไม่เสียคุณภาพ มันเหมือนกับลังเครื่องดื่มเลย คุณแค่หยิบขวดออกมาจากลัง" สำหรับคุณเวเบอร์และเพื่อนร่วมงานแล้ว ถ้าต้องเสียเวลาทำความสะอาดงานบางชิ้นเพิ่มขึ้น 5 นาที แต่แลกกับความสะดวกได้ที่รับมานั่นไม่ใช่ปัญหาเลย