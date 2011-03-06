ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    กรณีศึกษา Daimler Truck AG

    ร่วมพูดคุยกับ Dietmar Favorat ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก (Global Advanced Technology) จาก Daimler Truck AG เกี่ยวกับนวัตกรรมการปกป้องพื้นผิวและสารเคมีทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง

    Dietmar Favorat standing next to a Daimler Truck

    น้อยครั้งนักที่จะเห็นความมุ่งมั่นในการร่วมทดลองหาโซลูชันทำความสะอาดขนาดนี้

    Dietmar Favorat

    ในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพื้นผิวที่ Daimler Trucks ในแผนก Global Advanced Technology อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญในสายงานนี้?

    หน้าที่ของผมคือการร่วมกับพันธมิตรทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีพื้นผิว เช่น รถยนต์ที่ใช้กำจัดหิมะและน้ำแข็งบนถนนในช่วงฤดูหนาว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากสิ่งสกปรกสะสมในปริมาณมาก เราได้ทำการทดสอบวัสดุเคลือบผิวหลายประเภทเพื่อใช้ในการพ่นเคลือบใต้ท้องรถและป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งในระหว่างกระบวนการนี้ เราพบว่ามีลูกค้าจำนวนน้อยมากที่มี 'แนวคิดการทำความสะอาดรถยนต์' ที่ถูกต้องรองรับอยู่

    เหตุผลก็คือ หากมีการใช้สารทำความสะอาดที่ส่งผลเสียต่อวัสดุเคลือบผิว เราก็จะไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ในการปกป้องตามที่ต้องการได้ ในขั้นตอนต่อมา เราจึงได้ทดสอบวัสดุเคลือบผิวและสารทำความสะอาดประเภทต่าง ๆ โดยมี คาร์เชอร์ และผู้ผลิตรายอื่น ๆ ให้การสนับสนุนในภารกิจนี้ จนทำให้เราสามารถพัฒนาแนวคิดการทำความสะอาดที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรานำไปใช้แนะนำต่อได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอก เช่น ปริมาณการใช้งาน อุปกรณ์ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเองได้

    จุดเริ่มต้นความร่วมมือของคุณในด้านการทำความสะอาดอุตสาหกรรมคืออะไร และโซลูชันใดที่คุณเลือกใช้เป็นหลักสำหรับภารกิจทำความสะอาด?

    ในตอนแรก ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านนี้เลย แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อผมได้เข้ามาดูแลเรื่องการขนส่งรถบรรทุกของเรา เนื่องจากรถบรรทุกจากโรงงานของเราในเมืองเวิร์ท อัม ไรน์ (Wörth am Rhein) จะต้องถูกส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงการขนส่งทางเรือด้วย ในบริบทนี้ เราจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวัสดุต่าง ๆ เช่น แว็กซ์เคลือบผิวเพื่อการปกป้องระหว่างการขนส่ง หลังจากที่เราได้เข้าไปทดสอบการใช้งานจริงที่ศูนย์เทคนิคของ คาร์เชอร์ เราก็ได้นำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ที่มาพร้อมฟังก์ชันพ่นไอน้ำและหัวฉีด Power nozzles มาทดสอบที่โรงงานของเรา และพบว่าเราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก เมื่อใช้ร่วมกับสารทำความสะอาดที่เหมาะสม ซึ่งเราได้ส่งต่อผลการทดสอบเหล่านี้เพื่อให้พาร์ทเนอร์ด้านบริการของเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นกัน

    ในมุมมองของคุณ สิ่งใดในความเป็นบริษัทคาร์เชอร์ที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุด?

    คาร์เชอร์ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาก ทั้งในส่วนของน้ำยาทำความสะอาดเข้มข้นและตัวอุปกรณ์เอง แต่สิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษคือความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงความรู้ด้านการประยุกต์ใช้งานจริงของผู้ร่วมงานที่ผมได้ร่วมงานด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่ผมจะได้พบกับทีมงานที่มีความกระตือรือร้นในการทดลองและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มากขนาดนี้

    อะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังและอยากจะเห็นเพิ่มจากคาร์เชอร์ในอนาคต?

    ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก สำหรับรถบรรทุกไฟฟ้านั้นย่อมมาพร้อมกับข้อกำหนดใหม่ ๆ ในกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่, เพลาขับไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากมีการใช้โลหะผสมและส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุที่หลากหลายสำหรับจุดสัมผัสไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ สารทำความสะอาดจึงควรมีค่า pH ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพื้นผิววัสดุที่มีความแตกต่างกันเหล่านี้

    เราได้ร่วมงานกับ คาร์เชอร์ มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อพัฒนาแนวคิดการทำความสะอาดที่ช่วยรักษาคุณค่าของทรัพย์สิน และช่วยให้สามารถทำความสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งรวมถึงการค้นหาค่าแรงดันที่พื้นผิวจะรับได้สูงสุด ควบคู่ไปกับการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากนี่คือหัวข้อสำคัญสำหรับอนาคต ผมจึงหวังว่า คาร์เชอร์ จะพร้อมนำเสนอโซลูชันเหล่านี้ในเร็ว ๆ นี้