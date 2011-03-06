ในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพื้นผิวที่ Daimler Trucks ในแผนก Global Advanced Technology อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญในสายงานนี้?
หน้าที่ของผมคือการร่วมกับพันธมิตรทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีพื้นผิว เช่น รถยนต์ที่ใช้กำจัดหิมะและน้ำแข็งบนถนนในช่วงฤดูหนาว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากสิ่งสกปรกสะสมในปริมาณมาก เราได้ทำการทดสอบวัสดุเคลือบผิวหลายประเภทเพื่อใช้ในการพ่นเคลือบใต้ท้องรถและป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งในระหว่างกระบวนการนี้ เราพบว่ามีลูกค้าจำนวนน้อยมากที่มี 'แนวคิดการทำความสะอาดรถยนต์' ที่ถูกต้องรองรับอยู่
เหตุผลก็คือ หากมีการใช้สารทำความสะอาดที่ส่งผลเสียต่อวัสดุเคลือบผิว เราก็จะไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ในการปกป้องตามที่ต้องการได้ ในขั้นตอนต่อมา เราจึงได้ทดสอบวัสดุเคลือบผิวและสารทำความสะอาดประเภทต่าง ๆ โดยมี คาร์เชอร์ และผู้ผลิตรายอื่น ๆ ให้การสนับสนุนในภารกิจนี้ จนทำให้เราสามารถพัฒนาแนวคิดการทำความสะอาดที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรานำไปใช้แนะนำต่อได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอก เช่น ปริมาณการใช้งาน อุปกรณ์ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเองได้