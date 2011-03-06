บ่อยครั้งที่เทคโนโลยีการทำความสะอาดถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับกำจัดสิ่งสกปรกและสร้างความสะอาดเท่านั้น ส่งผลให้มันถูกตีค่าว่าเป็นเพียง "ผลพลอยได้ที่ไม่มีใครต้องการ" ในกระบวนการทำงาน เพราะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต การมองข้ามความสำคัญในจุดนี้อาจทำให้เกิดความละเลยภายในองค์กร จนมองไม่เห็นต้นตอที่แท้จริงของปัญหาในกระบวนการทำงานที่ซ่อนอยู่
Dirk Jörn Hahn หัวหน้าฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าระดับมืออาชีพ (Head of Professional Sales) ของคาร์เชอร์ ในประเทศเยอรมนี อธิบายว่า “เมื่อลูกค้าติดต่อเราเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ เราจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง โดยบางครั้งอาจเป็นเรื่องของการทำความสะอาด และบางครั้งอาจครอบคลุมไปถึงมิติอื่น ๆ ในการทำงาน”