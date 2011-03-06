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    การทำความสะอาด เป็นมากกว่าแค่เรื่องของความสะอาด

    ค้นหาต้นตอของระบบที่ขัดข้อง

    ในกระบวนการทำงานมักมีปัญหาที่หลายคนมองข้าม แต่กลับสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสง (Data light barriers) ในระบบจัดเก็บสินค้าที่มักจะเกิดการทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ทั้งที่ความจริงแล้ว วิธีแก้ไขปัญหานี้อาจทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด

    ความท้าทาย

    ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติใช้พาเลทไม้จำนวนมหาศาล ซึ่งพาเลทเหล่านี้เป็นตัวนำพาสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองจำนวนมากเข้ามาในคลังสินค้า ส่งผลให้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงเกิดการปนเปื้อน จนนำไปสู่ความผิดพลาดของระบบและทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก

    โซลูชันการทำความสะอาด

    การติดตั้งระบบดูดทำความสะอาดใต้ท้องพาเลทก่อนที่พาเลทจะเข้าสู่พื้นที่คลังสินค้า ช่วยแก้ปัญหาได้ถึง 3 ประการ และช่วยการันตีได้ว่าระบบจัดเก็บสินค้าของคุณจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพที่สุด

    การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผล: สรุปข้อมูลและประเด็นสำคัญ

    ปัญหาที่เคยหาสาเหตุไม่พบ มักมาจากรายละเอียดเล็กน้อยที่ถูกมองข้าม แต่เมื่อเลือกใช้โซลูชันทำความสะอาดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือการประหยัดเวลาและลดภาระงานได้อย่างมาก

    ความท้าทาย

    เศษไม้และสิ่งสกปรกบนพาเลทมักรบกวนการทำงานของเซนเซอร์และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสง ทำให้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติหยุดชะงักและทำงานผิดพลาด ซึ่งต้องเสียเวลาใช้แรงงานคนเข้าไปทำความสะอาดเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

    โซลูชันทำความสะอาด

    ระบบดูดทำความสะอาดพาเลทอัตโนมัติ ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกก่อนเข้าคลังสินค้า ทำให้ระบบทำงานได้ราบรื่น ไม่หยุดชะงัก และลดภาระพนักงานที่ต้องทำความสะอาดเอง ถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

    Piktogramm Effizienz Industrie

    ลดระยะเวลาที่ระบบหยุดชะงักในแต่ละปี รับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง เนื่องจากอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงจะไม่มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งสกปรกอีกต่อไป

    Piktogramm Mitarbeiter

    เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน: พาเลทจะไม่นำพาสิ่งสกปรกเข้ามาในคลังสินค้าอีกต่อไป ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นไถลภายในพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Piktogramm Stoppuhr

    ลดเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาด: ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นคลังสินค้าอย่างละเอียดบ่อยครั้ง รวมถึงยกเลิกภาระในการทำความสะอาดอุปกรณ์เซนเซอร์ด้วยแรงงานคน

    Piktogramm Sparschwein

    ประหยัดต้นทุนได้มหาศาลในแต่ละปี: การลดเวลาที่ระบบหยุดชะงักและลดเวลาในการทำความสะอาดลง ส่งผลให้โครงการนี้สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว