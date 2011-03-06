หลังจากใช้งานระบบเดิมมานานกว่า 40 ปี ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เสียที ทาง thyssenkrupp Steel Europe จึงได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้จำหน่ายหลายราย รวมถึง คาร์เชอร์ แม้ว่าโครงการจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญภายในองค์กร แต่ คาร์เชอร์ ยังคงติดตามงานอย่างต่อเนื่อง “ผู้จัดการดูแลลูกค้าของ คาร์เชอร์ คอยสอบถามและติดตามงานกับผมอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ทำให้ผมเห็นว่า คาร์เชอร์ พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเสมอเมื่อเราพร้อม” นอกจากนี้ยังมีการบันทึกรายละเอียดความต้องการอย่างถี่ถ้วนผ่านการลงสำรวจพื้นที่หน้างานจริงหลายครั้ง
ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวคิดใหม่ที่ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพียง 1 หรือ 2 เครื่องต่ออาคารเท่านั้น ซึ่งช่วยลดจำนวนเครื่องจักรลงเหลือเพียง 1 ใน 3 จากจำนวนเดิม ส่งผลให้ภาระงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงลดลงอย่างมหาศาล โดยที่ประสิทธิภาพการทำความสะอาดนั้นยังคงยอดเยี่ยมตามมาตรฐานเดิม หรืออาจจะดียิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำ