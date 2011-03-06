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    กรณีศึกษาจาก thyssenkrupp Steel Europe เมืองดุยส์บูร์ก (Duisburg)

    ภารกิจดูแลความสะอาดในพื้นที่ระดับ 'เมืองจำลอง': ด้วยพื้นที่ขนาดกว่า 10 ตารางกิโลเมตร พร้อมพนักงานกว่า 16,000 คน และศูนย์บริการสังคมรวมถึงสุขอนามัยกว่า 29 แห่ง ทำให้พื้นที่ของ thyssenkrupp Steel Europe ในเมืองดุยส์บูร์ก ประเทศเยอรมนี เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อน Kärcher ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยนวัตกรรมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดพื้นที่สุขอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ

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    ความสะอาดที่สร้างรอยยิ้มและพลังบวก

    Gültekin Pischmann หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคาร ที่ thyssenkrupp Steel Europe ในเมืองดุยส์บูร์ก ทราบดีว่าห้องอาบน้ำที่สะอาดมีความสำคัญเพียงใดต่อพนักงานในสายการผลิตเหล็ก และเขารู้ดีว่ามีเพียงการทำความสะอาดด้วยระบบแรงดันสูงเท่านั้น ที่จะสามารถกำจัดฝุ่นซินเตอร์และคราบจาระบีจากเครื่องจักรได้อย่างหมดจด

    ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

    ระบบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เริ่มล้าสมัยและมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเกินกว่าเหตุ

    โซลูชันจากคาร์เชอร์

    คาร์เชอร์ได้เข้าวิเคราะห์ความต้องการจริงในพื้นที่หน้างาน และออกแบบการจัดการระบบใหม่ทั้งหมด โดยสามารถลดจำนวนเครื่องจักรลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนเดิม ซึ่งช่วยลดภาระด้านการบำรุงรักษาและตัดลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมหาศาล

    Gültekin Pischmann working on the high pressure cleaner

    ผมมั่นใจว่าคาร์เชอร์พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเสมอเมื่อเราพร้อมเริ่มโครงการ

    Gültekin Pischmann

    สรุปภาพรวมโครงการ

    thyssenkrupp Steel Europe ณ เมืองดุยส์บูร์ก คือนิคมอุตสาหกรรมที่มีพนักงานกว่า 16,000 คน โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมศูนย์บริการสุขอนามัยรวม 29 แห่ง ไว้รองรับพนักงานเพื่อให้สามารถชำระล้างฝุ่นซินเตอร์และคราบสกปรกจากการทำงานได้อย่างทั่วถึง

    ความท้าทาย

    ระบบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งถาวรเดิมมีความล้าสมัยทางเทคนิคและจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีจำนวนเครื่องที่ติดตั้งในศูนย์บริการสุขอนามัยแต่ละแห่งมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ตัวเครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดภาระในการบำรุงรักษาที่สูงเกินเหตุ นอกจากนี้ การเปลี่ยนระบบใหม่ยังต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามปกติ เนื่องจากไซต์งานมีการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง

    โซลูชันทำความสะอาด

    แนวคิดใหม่นี้ช่วยลดจำนวนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่จำเป็นลงถึง 2 ใน 3 โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดจำนวนเครื่องลงยังช่วยให้ภาระในการบำรุงรักษาลดน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้ การรื้อถอนและติดตั้งระบบใหม่ยังถูกดำเนินการตามกำหนดเวลาที่แม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา

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    ลดจำนวนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลง 67%: ด้วยแนวคิดใหม่ทำให้สามารถลดจำนวนการติดตั้งเครื่องลงเหลือเพียง 33 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเดิม

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    ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: งบประมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

    Piktogramm Werkzeug

    คงประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ: การใช้จำนวนเครื่องที่น้อยลงควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยรับประกันได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

    Piktogramm Zahnräder

    ตอบสนองรวดเร็วเมื่อแจ้งซ่อม: การมีช่างเทคนิคประจำในพื้นที่และการประสานงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด