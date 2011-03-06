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    กรณีศึกษา ZF Steyr ประเทศออสเตรีย

    พลังแห่งระบบดูดทำความสะอาด เพื่อกระบวนการผลิตที่หมดจด: ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบนั้น เศษโลหะ และของเหลวต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการกำจัดออก คาร์เชอร์ พร้อมมอบโซลูชันระบบดูดทำความสะอาดที่ออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในสายการผลิต

    ความท้าทาย

    เพื่อกำจัดเศษโลหะและน้ำมันหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร รวมถึงความต้องการในการผสานระบบดูดทำความสะอาดเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีอยู่เดิมได้อย่างเหมาะสมและลงตัว

    โซลูชันทำความสะอาด

    การติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบติดตั้งถาวรของคาร์เชอร์ รุ่น IVR-L 100/30 Ef จำนวน 10 ชุด ซึ่งมาพร้อมกับระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์ชะล้างในตัว และระบบกำจัดเศษโลหะแบบอัตโนมัติ

    Lösung

    ประโยชน์

    1. ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุน: เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยลมเป่าอีกต่อไป

    2. ระบบดูดทำความสะอาดที่เงียบสนิท: สามารถทำงานบริเวณหน้างานโดยไม่รบกวนสมาธิหรือบรรยากาศการทำงาน

    3. เพิ่มขีดความสามารถและความเสถียรสูงสุดให้แก่เครื่องจักร CNC ด้วยคุณสมบัติดังนี้:

    • รองรับการดูดทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง: ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยไฟฟ้าและระบบกำจัดเศษโลหะอัตโนมัติ
    • พลังดูดที่แรงสม่ำเสมอไม่มีตก: เนื่องจากมีอุปกรณ์ชะล้างในตัวที่ช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรกในส่วนกรอง

    4. การบูรณาการระบบที่สมบูรณ์แบบ: ด้วยการออกแบบเส้นทางระบบท่อและจุดดูดตามความต้องการเฉพาะของแต่ละหน้างาน