1. ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุน: เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยลมเป่าอีกต่อไป
2. ระบบดูดทำความสะอาดที่เงียบสนิท: สามารถทำงานบริเวณหน้างานโดยไม่รบกวนสมาธิหรือบรรยากาศการทำงาน
3. เพิ่มขีดความสามารถและความเสถียรสูงสุดให้แก่เครื่องจักร CNC ด้วยคุณสมบัติดังนี้:
- รองรับการดูดทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง: ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยไฟฟ้าและระบบกำจัดเศษโลหะอัตโนมัติ
- พลังดูดที่แรงสม่ำเสมอไม่มีตก: เนื่องจากมีอุปกรณ์ชะล้างในตัวที่ช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรกในส่วนกรอง
4. การบูรณาการระบบที่สมบูรณ์แบบ: ด้วยการออกแบบเส้นทางระบบท่อและจุดดูดตามความต้องการเฉพาะของแต่ละหน้างาน