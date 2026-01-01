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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 028 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 028

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-056.0

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