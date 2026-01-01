หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 030 | Kärcher

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ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
90 x 57 x 57
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 180
ขนาดของหัวฉีด ( )
30
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.22
ขนาด
เล็ก
สี
สีเทา แอนทราไซต์
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.22
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com