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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 035 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 035

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-019.0

    Dirt blaster 035 หัวฉีดโรตารี่ประสิทธิภาพสูงใหม่ (ขนาดหัวฉีด 35 องศา) พร้อมหัวฉีดแบบหมุนควงสร้างความแตกต่างอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
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