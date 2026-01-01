ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 040 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 040

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-020.0

    Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงเพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องขัดสิ่งสกปรกประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 50%
    ขอใบเสนอราคา