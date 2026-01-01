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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-041.0

    เครื่องพ่นดินพร้อมหัวดินสอหมุนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C
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