หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-041.0เครื่องพ่นดินพร้อมหัวดินสอหมุนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 300
ขนาดของหัวฉีด ( )
40
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 85
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ขนาด
ใหญ่
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
300
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.53
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com