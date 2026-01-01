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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with embossed logo and text "Professional" on the side.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.767-231.0

    Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงเพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องขัดสิ่งสกปรกประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 50%
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