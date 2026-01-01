หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040 | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 4.767-231.0Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงเพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องขัดสิ่งสกปรกประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 50%
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 180
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
ขนาดของหัวฉีด ( )
40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.245
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า