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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 045 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 045

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-042.0

    Dirt blaster 045 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
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