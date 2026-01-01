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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 050 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip, angled on a white background.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 050

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.763-253.0

    Dirt blaster 050 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
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