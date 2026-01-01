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    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 055/060 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 055/060

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.114-036.0

    Dirt blaster 055/060 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารี่แบบหมุนควงให้ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
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