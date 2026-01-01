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    หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 055 | Kärcher

    Grey Kärcher hose connector with brass interior, featuring ridged grips and arrow markings on a white background.

    หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 055

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.113-008.0

    Angle vario nozzle 0–90องศา 055 หัวฉีดปรับมุม สำหรับการปรับมุมสเปรย์ตั้งแต่ 0 องศาถึง 90 องศา เพื่อการปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกและพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย
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