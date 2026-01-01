หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 055 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.113-008.0Angle vario nozzle 0–90องศา 055 หัวฉีดปรับมุม สำหรับการปรับมุมสเปรย์ตั้งแต่ 0 องศาถึง 90 องศา เพื่อการปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกและพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ขนาดของหัวฉีด ( )
55
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.336
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com