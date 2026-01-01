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    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง - 600 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง - 600 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-053.0

    สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350–600 ลิตร / ชม.: ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงมากหัวฉีดโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สารทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง
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