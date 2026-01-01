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    ถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 600 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    ถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง - 600 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-063.0

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